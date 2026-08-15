Γ. Πλακιωτάκης: Στόχος η δημιουργία μόνιμου Τομέα ΕΚΑΒ στον Μακρύ Γιαλό

Τον σταθμό του ΕΚΑΒ στον Μακρύ Γιαλό επισκέφθηκε ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Λασιθίου Γιάννης Πλακιωτάκης, μαζί με τον Δήμαρχο Ιεράπετρας Μανώλη Φραγκούλη, παρουσία εκπροσώπων του ΕΚΑΒ και του Δήμου.

Η λειτουργία, σε πιλοτικό επίπεδο για τη θερινή περίοδο, ασθενοφόρου με το απαραίτητο προσωπικό αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της υγειονομικής ασφάλειας κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής.

Ο κ. Πλακιωτάκης τόνισε ότι επόμενος στόχος είναι η δημιουργία μόνιμου Τομέα ΕΚΑΒ στον Μακρύ Γιαλό, ανακοινώνοντας ότι τον επόμενο μήνα θα πραγματοποιηθεί σχετική συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΕΚΑΒ Γιώργο Χαραλάμπους, παρουσία και του Δημάρχου Ιεράπετρας.

Παράλληλα, εντός του 2026 αναμένεται να δημοπρατηθεί το Πολυδύναμο Ιατρείο Μακρύ Γιαλού, με τη χρηματοδότηση ύψους 1,2 εκατ. ευρώ να είναι εξασφαλισμένη από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υγείας.

«Η ενίσχυση του ΕΚΑΒ και η υλοποίηση του Πολυδύναμου Ιατρείου αποτελούν δύο σημαντικές παρεμβάσεις για μια περιοχή που αναπτύσσεται δυναμικά. Συνεχίζουμε με συγκεκριμένα βήματα, ώστε κάτοικοι και επισκέπτες να αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια», δήλωσε ο κ. Πλακιωτάκης.