Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου: Σήμερα αναμένεται να αποπλεύσει το «Abeille Marengo» από το Ηράκλειο – Το διπλωματικό παρασκήνιο

Σε κρίσιμο στάδιο εισέρχεται σήμερα, Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2026, ο σχεδιασμός για την επανεκκίνηση των ερευνών που συνδέονται με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου.

Το γαλλικό ερευνητικό πλοίο «Abeille Marengo», το οποίο βρίσκεται ελλιμενισμένο στο Ηράκλειο από τις 27 Οκτωβρίου, αναμένεται να αποπλεύσει, εφόσον ολοκληρωθούν οι απαραίτητες επιχειρησιακές διαδικασίες.

Η αναχώρηση είχε αρχικά προγραμματιστεί για το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, ωστόσο μετατέθηκε για τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, η αλλαγή συνδέθηκε με τις καιρικές συνθήκες και την ανάγκη ολοκλήρωσης του συντονισμού με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Έχει ήδη εκδοθεί η NAVTEX

Υπενθυμίζεται ότι στις 6 Νοεμβρίου εκδόθηκε από τον Σταθμό Ηρακλείου της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού η NAVTEX 1411/26.

Η ναυτική αγγελία αφορά τις προγραμματισμένες δραστηριότητες του ερευνητικού σκάφους και έχει ισχύ έως τις 6 Μαρτίου 2027.

Η εξέλιξη αυτή επιτρέπει την ενημέρωση της ναυσιπλοΐας για τις περιοχές και τον χαρακτήρα των προβλεπόμενων εργασιών.

Η έκδοση της NAVTEX αποτελεί ήδη πραγματοποιημένο βήμα. Η αναχώρηση του πλοίου και η πραγματική έναρξη των ερευνών αποτελούν διαφορετικά στάδια που χρειάζονται χωριστή επιβεβαίωση.

Δοκιμές πριν από τις κύριες εργασίες

Σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό που έχει δημοσιοποιηθεί, το πρώτο στάδιο της δραστηριότητας περιλαμβάνει δοκιμές συστημάτων βυθομέτρησης.

Σκοπός είναι ο έλεγχος του εξοπλισμού και η προετοιμασία των ερευνητικών εργασιών στον προβλεπόμενο θαλάσσιο διάδρομο.

Οι συγκεκριμένες διαδικασίες είναι απαραίτητες για τη συγκέντρωση τεχνικών δεδομένων που σχετίζονται με την όδευση του υποθαλάσσιου καλωδίου.

Η Κάσος στο επίκεντρο

Η προγραμματισμένη πορεία του πλοίου συνδέεται με τη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Κάσου και νοτιοανατολικά της Κρήτης.

Η περιοχή έχει βρεθεί στο επίκεντρο ελληνοτουρκικής διπλωματικής αντιπαράθεσης, λόγω των διαφορετικών θέσεων των δύο κρατών για τις θαλάσσιες ζώνες και τις σχετικές αρμοδιότητες.

Το καλοκαίρι του 2024 οι έρευνες είχαν προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον και διπλωματικές κινήσεις.

Η νέα φάση παρακολουθείται συνεπώς και ως εξέλιξη εξωτερικής πολιτικής.

Οι διαφορετικές θέσεις Αθήνας και Άγκυρας

Η ελληνική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το έργο θα προχωρήσει σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Από την τουρκική πλευρά έχουν διατυπωθεί αντιρρήσεις που συνδέονται με τις διεκδικήσεις της Άγκυρας στην ανατολική Μεσόγειο.

Οι διαφορετικές αυτές θέσεις δημιουργούν πρόσθετο διπλωματικό ενδιαφέρον, χωρίς να μεταβάλλουν από μόνες τους τα τεχνικά δεδομένα του έργου.

Σε δηλώσεις του την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης χαρακτήρισε τη διασύνδεση σημαντικό διευρωπαϊκό έργο, τονίζοντας την ανάγκη άρσης της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου.

Γιατί είναι σημαντική η διασύνδεση

Το Great Sea Interconnector σχεδιάζεται να δημιουργήσει ηλεκτρική σύνδεση μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου.

Η υλοποίηση του έργου αποτελεί σημαντική υποδομή για τη λειτουργία των ενεργειακών συστημάτων της ανατολικής Μεσογείου.

Ωστόσο, η πρόοδος των ερευνών δεν σημαίνει ότι έχουν επιλυθεί όλες οι χρηματοδοτικές, τεχνικές και διπλωματικές εκκρεμότητες.

Η σημερινή εξέλιξη

Η ουσιαστική είδηση της Δευτέρας είναι ο προγραμματισμένος απόπλους μετά τη μετάθεση του Σαββατοκύριακου.

Μέχρι την πρωινή ενημέρωση δεν υπήρχε επιβεβαίωση ότι το «Abeille Marengo» είχε ήδη αναχωρήσει από το Ηράκλειο.

Το επόμενο βήμα θα είναι η επιβεβαίωση της κίνησής του και της έναρξης των προβλεπόμενων εργασιών.