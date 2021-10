Συνάντηση Τζο Μπάιντεν με Βαρθολομαίο στον Λευκό Οίκο

Μετά τη σύντομη νοσηλεία του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος συνέχισε κανονικά το πρόγραμμά του, πραγματοποιώντας συνάντηση με τον Τζο Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο, σε πολύ θερμό κλίμα.

Οπως ανέφερε ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος, σε ανάρτησή του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης και ο Αμερικανός πρόεδρος συζήτησαν την ανάγκη άμεσων ενεργειών των πολιτικών ηγεσιών για την κλιματική κρίση, την προώθηση των εμβολίων κατά του κορωνοϊού στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπως και την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

Deeply grateful to President @JoeBiden for our meeting in the Oval Office, where the Ecumenical Patriarch addressed the urgency of political leaders responding to the climate crisis, the distribution of Covid vaccines to developing nations, and the reopening of Halki Seminary. pic.twitter.com/PiZ5jCITsS

