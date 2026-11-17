Η Ρουάντα είναι και επίσημα η χώρα με την οποία η Ελλάδα, η Γερμανία, η Αυστρία, η Δανία και η Ολλανδία προχωρούν σε τεχνικές διαβουλεύσεις για τη δημιουργία του πρώτου κοινού κόμβου επιστροφής μεταναστών (Return Hub) εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ανακοινώθηκε στη Βιέννη, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας των πέντε ευρωπαϊκών χωρών για την αντιμετώπιση του ζητήματος των επιστροφών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, το επόμενο βήμα είναι η υπογραφή κοινού μνημονίου συνεργασίας (Memorandum of Understanding – MoU) μεταξύ των πέντε κρατών και της Ρουάντας, η οποία τοποθετείται χρονικά στις αρχές Ιανουαρίου 2027. Με το μνημόνιο θα αποτυπωθεί η συμφωνία για τη δημιουργία του κόμβου, ενώ θα προσδιοριστούν το πλαίσιο λειτουργίας του και οι υποχρεώσεις των συμμετεχόντων.

Η σημαντικότερη παράμετρος του σχεδιασμού είναι ότι δεν προβλέπεται η δημιουργία κλειστού κέντρου κράτησης, αλλά ανοιχτών εγκαταστάσεων, στις οποίες θα μεταφέρονται συγκεκριμένες κατηγορίες μεταναστών που δεν έχουν πλέον δικαίωμα παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα, με την άφιξή τους στη Ρουάντα, θα λαμβάνουν άδεια διαμονής και θα έχουν δύο επιλογές: είτε να παραμείνουν στη χώρα και να ενταχθούν στην τοπική κοινωνία, είτε να προχωρήσουν σε οικειοθελή επιστροφή στη χώρα καταγωγής τους.

Η Ελλάδα συμμετέχει στον στενό πυρήνα της πρωτοβουλίας, με τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη να έχει αναλάβει ενεργό ρόλο στις σχετικές διαβουλεύσεις.

Ποιοι μετανάστες θα μεταφέρονται στη Ρουάντα

Το σχέδιο δεν προβλέπει την οριζόντια μεταφορά μεταναστών από τις πέντε ευρωπαϊκές χώρες στη Ρουάντα. Αντιθέτως, αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπων που πληρούν σωρευτικά ορισμένες προϋποθέσεις.

Πρόκειται για υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν εισέλθει στην Ελλάδα ή σε κάποιο από τα άλλα τέσσερα κράτη, έχουν υποβάλει αίτημα ασύλου, αλλά αυτό έχει απορριφθεί τελεσίδικα.

Επιπλέον, θα πρέπει να πρόκειται για περιπτώσεις στις οποίες η επιστροφή στη χώρα καταγωγής δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, παρά την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας. Αυτό μπορεί να συμβαίνει είτε επειδή οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι δεν συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές είτε επειδή οι χώρες καταγωγής τους δεν συνεργάζονται για την επανεισδοχή τους.

Η αδυναμία επιστροφής, δηλαδή, μπορεί να συνδέεται με πρακτικά και διοικητικά εμπόδια, τα οποία καθιστούν ανεφάρμοστη την απόφαση απομάκρυνσης από το ευρωπαϊκό έδαφος. Ακριβώς σε αυτές τις περιπτώσεις επιδιώκει να παρέμβει το νέο σύστημα.

Αντί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι να εξακολουθούν να παραμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς νόμιμο δικαίωμα διαμονής, θα μπορεί να ενεργοποιείται η διαδικασία μεταφοράς τους στον κόμβο της Ρουάντας, υπό τις προϋποθέσεις που θα καθοριστούν στην τελική συμφωνία και στο εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο.

Ποιοι θα εξαιρούνται

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι από τον σχεδιασμό προβλέπονται εξαιρέσεις για συγκεκριμένες ευάλωτες κατηγορίες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του protothema.gr, δεν θα υπάγονται στο σύστημα οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, οι οικογένειες και τα πρόσωπα που ανήκουν σε σοβαρές κατηγορίες ευαλωτότητας.

Οι εξαιρέσεις αποτελούν βασικό στοιχείο του πλαισίου που διαμορφώνεται, καθώς στόχος των συμμετεχόντων κρατών είναι να δημιουργηθεί μια διαδικασία εφαρμογής, με συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής.

Η τελική εξειδίκευση των προϋποθέσεων, των εξαιρέσεων και των εγγυήσεων προστασίας αναμένεται να αποτελέσει αντικείμενο των τεχνικών συνομιλιών που θα προηγηθούν της υπογραφής του μνημονίου.

Άδεια διαμονής και δύο επιλογές για όσους φτάνουν στη Ρουάντα

Ένα από τα στοιχεία που διαφοροποιούν το συγκεκριμένο σχέδιο είναι ο χαρακτήρας των εγκαταστάσεων και το καθεστώς που προβλέπεται για τους μεταφερόμενους. Ο κόμβος σχεδιάζεται να λειτουργεί με ανοιχτές εγκαταστάσεις και όχι με τη μορφή κλειστού χώρου κράτησης.

Με την άφιξή τους στη Ρουάντα, οι ενδιαφερόμενοι θα αποκτούν άδεια διαμονής στη χώρα. Από εκείνο το σημείο θα έχουν δύο δυνατότητες.

Η πρώτη θα είναι να επιλέξουν να παραμείνουν στη Ρουάντα, με προοπτική να εγκατασταθούν και να ενσωματωθούν στην τοπική κοινωνία. Για τον σκοπό αυτό, ο σχεδιασμός προβλέπει την παροχή κινήτρων και υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως προγράμματα εκμάθησης της γλώσσας, πρόσβαση σε ασφαλιστικές και κοινωνικές παροχές, καθώς και δυνατότητες κοινωνικής στέγασης.

Η δεύτερη δυνατότητα θα είναι η οικειοθελής επιστροφή στη χώρα καταγωγής τους, εφόσον επιλέξουν αυτή τη λύση.

Το μοντέλο, επομένως, δεν περιορίζεται στην προσωρινή φιλοξενία ανθρώπων που αναμένουν απέλαση. Ενσωματώνει και την προοπτική μόνιμης εγκατάστασής τους στη Ρουάντα, εάν οι ίδιοι το επιθυμούν και πληρούν τις προϋποθέσεις. Σημειώνεται δε πως όσοι επιλέξουν να παραμείνουν θα μπορούν και να αλλάξουν γνώμη και να κινήσουν εν τέλει τη διαδικασία για επιστροφή τους στην χώρα καταγωγής τους.

«Μια δεύτερη ευκαιρία, όχι μέτρο τιμωρίας»

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, η κοινή προσέγγιση των πέντε ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και της Ρουάντας είναι ότι ο νέος κόμβος δεν πρέπει να παρουσιάζεται ως τιμωρητικό μέτρο. Το σκεπτικό πάνω στο οποίο οικοδομείται η συνεργασία είναι ότι πρόκειται για ανθρώπους των οποίων το αίτημα ασύλου έχει απορριφθεί οριστικά και οι οποίοι δεν μπορούν να παραμείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αντιμετωπίζουν εμπόδια στην επιστροφή τους στη χώρα καταγωγής.

Αντί, λοιπόν, να παρατείνεται επ’ αόριστον αυτή η εκκρεμότητα, το σχέδιο φιλοδοξεί να προσφέρει τη δυνατότητα μιας νέας αρχής.

Η Ρουάντα θα αποτελεί τον τόπο στον οποίο θα μπορούν να αποκτήσουν νόμιμη διαμονή και να προσπαθήσουν να ενταχθούν οικονομικά και κοινωνικά, με την υποστήριξη ειδικών προγραμμάτων.

Αυτή είναι και η βασική πολιτική επιχειρηματολογία των έξι πλευρών: ότι ο νέος μηχανισμός μπορεί να συνδυάσει την εφαρμογή των αποφάσεων επιστροφής των ευρωπαϊκών κρατών με μια εναλλακτική προοπτική διαβίωσης για τους ενδιαφερομένους.

Γιατί επιλέχθηκε η Ρουάντα

Η επιλογή της αφρικανικής χώρας δεν είναι τυχαία, σύμφωνα με την προσέγγιση των πέντε κυβερνήσεων. Στις διαβουλεύσεις αξιολογήθηκαν η πολιτική σταθερότητα της Ρουάντας, η κοινωνική συνοχή, οι ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης και η εμπειρία της στη φιλοξενία προσφύγων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο γεγονός ότι η χώρα έχει δεχθεί διαχρονικά σημαντικό αριθμό εκτοπισμένων πληθυσμών, αποκτώντας εμπειρία στη διαχείριση της υποδοχής και της κοινωνικής ένταξης. Οι έξι πλευρές εκτιμούν ότι η σχετική τεχνογνωσία μπορεί να αξιοποιηθεί για τη λειτουργία του νέου κόμβου.

Παράλληλα, η κυβέρνηση της Ρουάντας επιδιώκει την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της και τη διεύρυνση των συνεργασιών της με ευρωπαϊκά κράτη.

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο και το επόμενο βήμα

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη νέα ευρωπαϊκή πολιτική επιστροφών, η οποία επιδιώκει να αντιμετωπίσει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του συστήματος μετανάστευσης και ασύλου: το γεγονός ότι σημαντικό μέρος των ανθρώπων που λαμβάνουν απόφαση επιστροφής δεν απομακρύνεται τελικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο προβλέπει τη δυνατότητα δημιουργίας κόμβων επιστροφής σε τρίτες χώρες, με την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται οι εγγυήσεις προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και η αρχή της μη επαναπροώθησης. Η πρωτοβουλία της Ελλάδας, της Γερμανίας, της Αυστρίας, της Δανίας και της Ολλανδίας επιχειρεί να μετατρέψει αυτή τη δυνατότητα σε συγκεκριμένο επιχειρησιακό μοντέλο.

Για την Ελλάδα, η πρωτοβουλία συνδέεται με την προσπάθεια να καταστεί αποτελεσματικότερη η εφαρμογή των αποφάσεων επιστροφής σε περιπτώσεις όπου το άσυλο έχει απορριφθεί οριστικά, αλλά η απομάκρυνση από τη χώρα δεν μπορεί να ολοκληρωθεί. Κάτι που αποτελεί κεντρικό στόχο τόσο της κυβέρνησης όσο και του ίδιου του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη.

Πλεύρης: Το κέντρο επιστροφής στη Ρουάντα θα αλλάξει την ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική

Ο Έλληνας υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου υποστήριξε τη δημιουργία του ReturnHub σε τρίτη χώρα, τονίζοντας ότι στόχος είναι η αύξηση των επιστροφών όσων δεν δικαιούνται άσυλο στην Ευρώπη και η αντιμετώπιση των κυκλωμάτων διακίνησης μεταναστών.

Ο Θάνος Πλεύρης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για τη δημιουργία του κέντρου επιστροφής στη Ρουάντα, χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία σημαντική εξέλιξη για την ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική, επισημαίνοντας ότι οι χώρες πρώτης υποδοχής χρειάζονται αποτελεσματικότερους μηχανισμούς επιστροφών.

Όπως ανέφερε, όσοι δικαιούνται διεθνή προστασία θα πρέπει να τη λαμβάνουν στην Ευρώπη, ενώ όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ασύλου θα πρέπει να επιστρέφουν στις χώρες καταγωγής τους.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Έλληνας Υπουργός

Κυρία Πρωθυπουργέ, Αξιότιμη συνάδελφη Υπουργοί σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για την Ευρωπαϊκή Μεταναστευτική Πολιτική. Ως χώρα πρώτης υποδοχής, που κατά βάση δεχόμαστε τις περισσότερες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές, γνωρίζουμε πώς πρέπει να προστατεύουμε τα σύνορά μας, αλλά γνωρίζουμε αντίστοιχα ότι θα πρέπει να αυξάνονται οι επιστροφές. Η καινοτόμος λύση της δημιουργίας ενός ReturnHub σε χώρα εκτός της Ευρώπης δίνει τη δυνατότητα να δώσουμε μάχη απέναντι στην παράνομη μετανάστευση, στα κυκλώματα των διακινητών, αλλά και να αυξήσουμε τις επιστροφές.

Όποιος δικαιούται άσυλο στην Ευρώπη, το λαμβάνει και έχει όλο το πλαίσιο προστασίας. Όποιος δεν δικαιούται άσυλο, θα πρέπει να επιστρέφει στη χώρα καταγωγής του, διότι διαφορετικά δεν έχει αξία η διαδικασία του ασύλου. Το γεγονός ότι μας δίνεται μια εναλλακτική όταν υπάρχει έντονη δυσκολία να γίνουν επιστροφές στη χώρα υποδοχής και μπορούμε να συνεργαστούμε και θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά για αυτό τον Υπουργό Μπιρούτα για όλη τη συνεργασία την οποία έχουμε όλο αυτό το διάστημα, να δώσουμε σε κάποιους ανθρώπους μια δεύτερη ευκαιρία να έχουν ένα νόμιμο καθεστώς σε μια τρίτη χώρα από τη στιγμή που δεν μπορούν να το έχουν στην Ευρώπη, είναι το απόλυτο δείγμα ότι μπορούμε ως Ευρώπη να δώσουμε ένα σαφές μήνυμα στα κυκλώματα.

Δεν θα κανονίζουν αυτά τις ροές στην Ευρώπη. Η Ευρώπη μπορεί να αναπτύξει νόμιμους διαδρόμους για νόμιμη μετανάστευση. Δεν μπορεί όμως να εκβιάζεται από τα κυκλώματα τα οποία θέλουν να στέλνουν μετανάστες ακόμα και όταν δεν δικαιούνται άσυλο.

Το κέντρο επιστροφής θα λειτουργήσει σε απόλυτο σεβασμό στο πλαίσιο των διεθνών κανόνων, του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν θα πρόκειται για μία κλειστή δομή, αλλά στην πραγματικότητα για ένα θετικό αφήγημα για ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να μείνουν στην Ευρώπη και θα μεταφέρονται σε μία τρίτη χώρα. Στην πραγματικότητα δεν είναι προσπάθεια μεταφοράς της ευθύνης στην Ευρώπη, αλλά να μπορέσουμε να μοιραστούμε την ευθύνη αυτή σε κοινές προκλήσεις που έχουμε και αντιλαμβάνονται και οι πέντε ευρωπαϊκές χώρες που είμαστε εδώ πέρα αλλά και η Ρουάντα, ότι η παράνομη μετανάστευση μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη στενή συνεργασία.

Πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα που θα έχουμε το σαφή οδικό χάρτη θα μπορέσουμε να δείξουμε ότι αυτήν η εναλλακτική είναι ένα κρίσιμο σημείο που θα αλλάξει σε μεγάλο βαθμό την ευρωπαϊκή πολιτική ως προς τη μετανάστευση όπως την γνωρίζαμε μέχρι σήμερα και δυστυχώς έδειξε ότι δεν μπορεί να φέρει λύσεις. Αυτή η προσπάθεια και μπορεί να πετύχει και μπορεί να φέρει λύσεις στους ευρωπαίους πολίτες στους οποίους άλλωστε δίνουμε λογαριασμό.