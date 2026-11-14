COP31: «Προετοιμαστείτε για 200 εκατομμύρια κλιματικούς μετανάστες»

Περισσότεροι από 200 εκατομμύρια άνθρωποι μπορεί να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους καθώς η κλιματική αλλαγή τους κάνει τον βίο αβίωτο, προειδοποίησε η επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) στο περιθώριο της Συνόδου του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP31) στην Αττάλεια της Τουρκίας. Παρά την απειλή, είπε, δισεκατομμύρια δαπανώνται για ελέγχους στα σύνορα αντί σε μέτρα προσαρμογής.

«Περισσότεροι από 200 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε κοινότητες που είναι εξαιρετικά ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή και κινδυνεύουν να μετεγκατασταθούν αναγκαστικά (…) Αν δεν δράσουμε τώρα, οι μετακινήσεις θα αυξηθούν δραματικά» δήλωσε η Έιμι Πόουπ στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Μέχρι το 2025, σχεδόν 30 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν εκτοπιστεί από τις καταιγίδες, τις πλημμύρες, τις ξηρασίες και τους καύσωνες που φέρνει η κλιματική αλλαγή, δείχνουν τα στοιχεία του ΔΟΜ.

Αυτό που λείπει είναι πολιτικές που αντιμετωπίζουν «τους παράγοντες που τροφοδοτούν τη μετανάστευση», τόνισε η Πόουπ.

«Συχνά μας ζητείται να βοηθήσουμε τις κυβερνήσεις όταν αντιμετωπίζουν παράτυπη μετανάστευση. Γνωρίζουμε πόσο δαπανηρό μπορεί να είναι αυτό, γνωρίζουμε πόσες ζωές μπορούν να χαθούν», δήλωσε.

Πιο αποτελεσματική, τόνισε, θα ήταν διεθνής αρωγή για τη σταθεροποίηση των ευάλωτων κοινοτήτων.

Το πρόβλημα είναι ότι χρηματοδότηση για έργα πρόληψης, τα οποία συχνά είναι φθηνά, δεν έχει ακόμη βρεθεί.

Τα έργα προσαρμογής είναι φθηνότερα από τον έλεγχο των συνόρων, είπε η Έιμι Πόουπ του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (IOM)

«Μιλάμε για μέτρα προσαρμογής που εκτιμάται ότι θα κοστίσουν περίπου 310 εκατομμύρια δολάρια. Μέχρι στιγμής έχουν διατεθεί περίπου 30 εκατομμύρια. Αυτό απέχει πολύ από αυτό που χρειάζεται», είπε.

Για την Πόουπ, η μετανάστευση που σχετίζεται με το κλίμα και η μετανάστευση που σχετίζεται με τις συγκρούσεις είναι άρρηκτα συνδεδεμένες.

«Είναι ζωτικής σημασίας οι κυβερνήσεις να μην διαχωρίζουν αυτά τα διαφορετικά ζητήματα. Το κλίμα έχει αντίκτυπο στις συγκρούσεις. Οι συγκρούσεις έχουν αντίκτυπο στο κλίμα», τόνισε.

Η διευθύντρια του ΔΟΜ εξέφρασε επίσης τη λύπη της για την απουσία πολλών αρχηγών κρατών στην COP31, όπως οι ηγέτες της Γερμανίας

«Πολλές από τις κυβερνήσεις που δεν είναι παρούσες ανησυχούν επίσης για το πώς να διαχειριστούν τη μετανάστευση», πρόσθεσε.

«Ενθαρρύνουμε όλα τα κράτη να συμμετάσχουν, να συνεισφέρουν λύσεις και να διασφαλίσουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Θα θέλαμε να τους δούμε όλους στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Αντικρουόμενες προτεραιότητες

Τις πρώτες τρεις ημέρες εντατικών συνομιλιών στη φετινή Σύνοδο του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP31) στην Αττάλεια, οι ηγέτες του κόσμου διατύπωσαν αντικρουόμενες θέσεις και απαιτήσεις, αφήνοντας στους διαπραγματευτές το δύσκολο έργο να καταρτίσουν μια ουσιαστική συμφωνία που θα μπορεί να γίνει αποδεκτή από όλους.

Τα μικρά νησιωτικά κράτη, από τις πλέον ευάλωτες χώρες του κόσμου καθώς η παγκόσμια θέρμανση ανεβάζει τη στάθμη των ωκεανών και απειλεί να τις βυθίσει, απηύθυναν έκκληση για επείγουσα μείωση των εκπομπών άνθρακα.

Οι ευρωπαίοι ηγέτες, από την πλευρά τους, τάχθηκαν υπέρ μιας τουρκικής πρότασης για τον εξηλεκτρισμό της οικονομίας, οι αναπτυσσόμενες χώρες ζήτησαν μεγαλύτερη χρηματική βοήθεια, ενώ οι παραγωγοί ορυκτών καυσίμων υποστήριξαν ότι το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και το κάρβουνο παραμένουν απαραίτητα.