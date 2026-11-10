Κιτ επιβίωσης 72 ωρών: Τι ζητά η Ευρωπαϊκή Ένωση από τους πολίτες – Τι πρέπει να έχουμε στο σπίτι μας

▤ ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ Τα βασικά σημεία του άρθρου Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί την αυτονομία κάθε νοικοκυριού για τουλάχιστον 72 ώρες σε περίπτωση έκτακτων καταστάσεων, όπως φυσικές καταστροφές ή διακοπές υποδομών.

Το κιτ έκτακτης ανάγκης πρέπει να περιλαμβάνει νερό, τρόφιμα, φάρμακα, φαρμακείο πρώτων βοηθειών, φακό, ραδιόφωνο, χρήματα και βασικά έγγραφα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των μελών του νοικοκυριού.

Η προετοιμασία συνδυάζεται με οικογενειακό σχέδιο επικοινωνίας και γνώση των οδηγιών αυτοπροστασίας, ενώ οι οδηγίες των αρχών έχουν προτεραιότητα σε περίπτωση εκκένωσης.

Η πρωτοβουλία είναι προληπτική, χωρίς ένδειξη επικείμενης καταστροφής, και στοχεύει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και ασφάλειας των πολιτών. Σύνοψη με την βοήθεια AI

Την ανάγκη καλύτερης προετοιμασίας των Ευρωπαίων πολιτών απέναντι σε απρόβλεπτες καταστάσεις αναδεικνύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προωθώντας την ιδέα της αυτονομίας κάθε νοικοκυριού για τουλάχιστον 72 ώρες.

Η συζήτηση επανέρχεται στην επικαιρότητα μετά τη δημοσίευση, στις 3 Νοεμβρίου 2026, νέων ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών για την ετοιμότητα του πληθυσμού απέναντι σε κρίσεις.

Η προετοιμασία δεν αφορά αποκλειστικά ενδεχόμενα πολεμικών συγκρούσεων, αλλά ένα ευρύ φάσμα κινδύνων, όπως σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές, εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, προβλήματα υδροδότησης και κυβερνοεπιθέσεις που μπορούν να επηρεάσουν κρίσιμες υποδομές.

Το βασικό μήνυμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι κάθε νοικοκυριό χρειάζεται να διαθέτει ένα στοιχειώδες σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων, μαζί με βασικά εφόδια που θα επιτρέψουν την κάλυψη των άμεσων αναγκών του.

Γιατί επιλέχθηκαν οι 72 ώρες

Οι πρώτες τρεις ημέρες μετά από μια σοβαρή καταστροφή θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες.

Σε περίπτωση μεγάλης πλημμύρας, σεισμού ή εκτεταμένης βλάβης σε υποδομές, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ενδέχεται να αντιμετωπίσουν αυξημένο αριθμό περιστατικών, ενώ η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, της υδροδότησης και των επικοινωνιών μπορεί να απαιτήσει χρόνο.

Η δυνατότητα ενός νοικοκυριού να καλύψει προσωρινά βασικές ανάγκες μειώνει την εξάρτησή του από την άμεση διανομή προμηθειών.

Παράλληλα, επιτρέπει στις αρμόδιες υπηρεσίες να επικεντρώσουν τις πρώτες παρεμβάσεις τους σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν άμεσο κίνδυνο.

Οι 72 ώρες δεν αποτελούν πρόβλεψη ότι θα συμβεί κάποια καταστροφή, ούτε σημαίνουν ότι οι αρχές θα καθυστερήσουν υποχρεωτικά τρεις ημέρες να προσφέρουν βοήθεια.

Πρόκειται για έναν ελάχιστο στόχο προετοιμασίας.

Τι πρέπει να περιλαμβάνει το κιτ έκτακτης ανάγκης

Σύμφωνα με τις συστάσεις για την ετοιμότητα των πολιτών και τις οδηγίες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ένα βασικό σακίδιο έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να περιλαμβάνει:

Πόσιμο νερό: Τουλάχιστον έξι λίτρα ανά άτομο για τρεις ημέρες, ως βασικό απόθεμα.

Τουλάχιστον έξι λίτρα ανά άτομο για τρεις ημέρες, ως βασικό απόθεμα. Τρόφιμα μακράς διάρκειας: Κονσέρβες, μπάρες δημητριακών, ξηρούς καρπούς και προϊόντα που καταναλώνονται χωρίς μαγείρεμα.

Κονσέρβες, μπάρες δημητριακών, ξηρούς καρπούς και προϊόντα που καταναλώνονται χωρίς μαγείρεμα. Φάρμακα: Την απαραίτητη προσωπική φαρμακευτική αγωγή και βασικά ιατρικά είδη.

Την απαραίτητη προσωπική φαρμακευτική αγωγή και βασικά ιατρικά είδη. Φαρμακείο πρώτων βοηθειών: Γάζες, επιδέσμους, αντισηπτικό και άλλα βασικά υλικά.

Γάζες, επιδέσμους, αντισηπτικό και άλλα βασικά υλικά. Φακό και μπαταρίες: Για περιπτώσεις διακοπής ηλεκτροδότησης.

Για περιπτώσεις διακοπής ηλεκτροδότησης. Φορητό ραδιόφωνο: Κατά προτίμηση με μπαταρίες ή δυνατότητα χειροκίνητης φόρτισης.

Κατά προτίμηση με μπαταρίες ή δυνατότητα χειροκίνητης φόρτισης. Power bank και καλώδια φόρτισης: Για τη λειτουργία κινητών τηλεφώνων.

Για τη λειτουργία κινητών τηλεφώνων. Μετρητά: Καθώς μπορεί να μην είναι διαθέσιμα τα ΑΤΜ ή τα ηλεκτρονικά συστήματα πληρωμών.

Καθώς μπορεί να μην είναι διαθέσιμα τα ΑΤΜ ή τα ηλεκτρονικά συστήματα πληρωμών. Αντίγραφα βασικών εγγράφων: Ταυτότητα, διαβατήριο, στοιχεία επικοινωνίας και απαραίτητες ιατρικές πληροφορίες, σε αδιάβροχη θήκη.

Ταυτότητα, διαβατήριο, στοιχεία επικοινωνίας και απαραίτητες ιατρικές πληροφορίες, σε αδιάβροχη θήκη. Ρούχα και κουβέρτα: Κατάλληλα για την εποχή, μαζί με μια ισοθερμική κουβέρτα.

Κατάλληλα για την εποχή, μαζί με μια ισοθερμική κουβέρτα. Είδη προσωπικής υγιεινής: Σαπούνι, χαρτί υγείας, υγρά μαντηλάκια και άλλα αναγκαία προϊόντα.

Σαπούνι, χαρτί υγείας, υγρά μαντηλάκια και άλλα αναγκαία προϊόντα. Βασικά εργαλεία: Ένα πολυεργαλείο, ανοιχτήρι κονσερβών και σφυρίχτρα.

Το περιεχόμενο πρέπει να προσαρμόζεται στα μέλη του νοικοκυριού, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν μικρά παιδιά, ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρία ή άνθρωποι που λαμβάνουν καθημερινή φαρμακευτική αγωγή.

Για οικογένειες με κατοικίδια χρειάζεται επιπλέον πρόβλεψη για νερό, τροφή και απαραίτητα είδη φροντίδας.

Άλλο το σακίδιο διαφυγής και άλλο το απόθεμα του σπιτιού

Μία σημαντική διάκριση αφορά τον τρόπο οργάνωσης των προμηθειών.

Το σακίδιο έκτακτης ανάγκης πρέπει να περιλαμβάνει όσα μπορούν να μεταφερθούν εύκολα, σε περίπτωση που οι αρχές ζητήσουν την απομάκρυνση των κατοίκων από το σπίτι τους.

Αντίθετα, το απόθεμα του νοικοκυριού μπορεί να είναι μεγαλύτερο και να περιλαμβάνει επιπλέον νερό, τρόφιμα και άλλα είδη που θα χρησιμοποιηθούν εάν χρειαστεί προσωρινή παραμονή στην κατοικία.

Το σακίδιο θα πρέπει να φυλάσσεται σε εύκολα προσβάσιμο σημείο, ενώ οι προμήθειες χρειάζονται περιοδικό έλεγχο για την κατάσταση και τις ημερομηνίες λήξης τους.

Τι σημαίνουν οι οδηγίες για την Κρήτη

Για την Κρήτη, η προετοιμασία των νοικοκυριών αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της σεισμικής δραστηριότητας, των δασικών πυρκαγιών και των έντονων καιρικών φαινομένων που μπορούν να επηρεάσουν διαφορετικές περιοχές του νησιού.

Οι πρόσφατες πλημμύρες και οι ζημιές σε τοπικές υποδομές υπενθυμίζουν ότι ακόμη και ένα περιορισμένης διάρκειας ακραίο φαινόμενο μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στις μετακινήσεις και στην καθημερινότητα.

Σε ορεινούς οικισμούς ή περιοχές με περιορισμένες εναλλακτικές οδικές προσβάσεις, η διατήρηση βασικών προμηθειών μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη.

Αντίστοιχα, σε περίπτωση ισχυρού σεισμού, η ύπαρξη φακού, νερού, φαρμάκων και βασικών εγγράφων σε προσβάσιμο σημείο μπορεί να διευκολύνει τις πρώτες ώρες μετά το συμβάν.

Η προετοιμασία περιλαμβάνει και οικογενειακό σχέδιο

Οι ευρωπαϊκές οδηγίες δεν περιορίζονται στην αγορά ενός σακιδίου.

Κάθε οικογένεια είναι χρήσιμο να έχει συζητήσει εκ των προτέρων πώς θα επικοινωνήσει σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, πού θα συναντηθούν τα μέλη της και ποιες οδηγίες των αρχών πρέπει να ακολουθήσουν.

Η γνώση των εξόδων διαφυγής, η ασφαλής αποθήκευση σημαντικών εγγράφων και η ύπαρξη τηλεφωνικών αριθμών επικοινωνίας σε έντυπη μορφή αποτελούν απλές αλλά σημαντικές ενέργειες.

Στην Ελλάδα, οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, ο οποίος χρησιμοποιείται επίσης για την αποστολή προειδοποιήσεων και οδηγιών αυτοπροστασίας.

Σε περίπτωση οργανωμένης εκκένωσης, οι οδηγίες των αρμόδιων αρχών έχουν προτεραιότητα έναντι οποιουδήποτε προσωπικού σχεδίου.

Υπάρχει λόγος ανησυχίας;

Η ανανέωση των ευρωπαϊκών οδηγιών δεν αποτελεί ένδειξη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πληροφορίες για κάποια επικείμενη καταστροφή ή πολεμική σύγκρουση.

Η στρατηγική Preparedness Union παρουσιάστηκε τον Μάρτιο του 2025, με στόχο τη συνολική ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι κατευθυντήριες γραμμές της 3ης Νοεμβρίου 2026 αποτελούν συνέχεια αυτού του σχεδιασμού.

Η λογική είναι προληπτική: καλύτερη ενημέρωση, βασική αυτονομία των νοικοκυριών και αποτελεσματικότερη συνεργασία με τις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας.

Μικρές κινήσεις που μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικές

Η δημιουργία ενός κιτ 72 ωρών δεν απαιτεί απαραίτητα μεγάλο οικονομικό κόστος.

Αρκετά από τα απαραίτητα είδη βρίσκονται ήδη σε πολλά σπίτια και μπορούν να συγκεντρωθούν σταδιακά.

Το σημαντικότερο είναι να υπάρχει οργάνωση, να γνωρίζουν όλα τα μέλη της οικογένειας πού βρίσκονται οι προμήθειες και να ενημερώνονται από επίσημες πηγές όταν προκύπτει έκτακτη ανάγκη.

Η προετοιμασία δεν πρέπει να συνδέεται με φόβο ή πανικό, αλλά με την πρακτική δυνατότητα κάθε πολίτη να ανταποκριθεί με μεγαλύτερη ασφάλεια στις πρώτες ώρες μιας δύσκολης κατάστασης.