Singles’ Day: Η «Ημέρα των Εργένηδων» κάθε χρόνο στις 11 Νοεμβρίου

Η 11η Νοεμβρίου δεν είναι πλέον μόνο μια συνηθισμένη ημέρα του ημερολογίου, αλλά έχει εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες ημέρες αγορών παγκοσμίως.

Πρόκειται για τη Singles’ Day, γνωστή και ως «Ημέρα των Εργένηδων», η οποία ξεκίνησε στην Κίνα ως μια ανεπίσημη γιορτή για όσους δεν βρίσκονται σε σχέση, αλλά με την πάροδο των ετών μετατράπηκε σε μια τεράστια εμπορική διοργάνωση, με εκπτώσεις, προσφορές και πωλήσεις δισεκατομμυρίων.

Αν και στην Ελλάδα η Singles’ Day δεν έχει αποκτήσει ακόμη την αναγνωρισιμότητα της Black Friday, ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις αξιοποιούν την 11η Νοεμβρίου για να προσφέρουν ειδικές τιμές, κυρίως μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων.

Πώς ξεκίνησε η Singles’ Day και τι σημαίνει το 11/11

Η ιστορία της Singles’ Day ξεκινά το 1993, στο Πανεπιστήμιο της Ναντζίνγκ στην Κίνα. Σύμφωνα με την επικρατέστερη εκδοχή, τέσσερις φοιτητές που δεν βρίσκονταν σε σχέση αποφάσισαν να δημιουργήσουν μια γιορτή αφιερωμένη στην εργένικη ζωή, ως μια εναλλακτική απάντηση στην Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Η επιλογή της ημερομηνίας δεν ήταν τυχαία. Η 11η Νοεμβρίου γράφεται αριθμητικά ως 11/11, με τα τέσσερα ψηφία «1» να συμβολίζουν τέσσερις μοναχικούς ανθρώπους. Στην κινεζική κουλτούρα, μάλιστα, ο αριθμός ένα συνδέεται συμβολικά με την εργένικη ζωή, καθώς θυμίζει ένα μεμονωμένο κλαδί.

Αρχικά, η γιορτή περιλάμβανε συγκεντρώσεις φίλων, εξόδους και ανταλλαγή δώρων μεταξύ ανθρώπων που δεν είχαν σύντροφο. Σταδιακά διαδόθηκε και σε άλλα πανεπιστήμια, προτού αποκτήσει ευρύτερη απήχηση στην κινεζική κοινωνία.

Μεγαλύτερη ακόμη και από την Black Friday

Η Singles’ Day έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα εμπορικά γεγονότα στον κόσμο, ξεπερνώντας σε συνολική αξία συναλλαγών ακόμη και τη Black Friday και τη Cyber Monday.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας Syntun που επικαλέστηκε το Reuters, οι πωλήσεις κατά την εκπτωτική περίοδο της Singles’ Day το 2024 έφτασαν τα 1,44 τρισεκατομμύρια γουάν, ποσό που αντιστοιχούσε σε περίπου 202 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το μέγεθος αυτό ήταν σχεδόν πενταπλάσιο από τις δαπάνες των Αμερικανών καταναλωτών κατά τη διάρκεια της Cyber Week την ίδια χρονιά, αν και η σύγκριση αφορά διαφορετικές αγορές και εκπτωτικές περιόδους.

Γιατί γίνονται εκπτώσεις και στην Ελλάδα

Παρότι η Singles’ Day προέρχεται από την Κίνα, η παγκόσμια εξάπλωση του ηλεκτρονικού εμπορίου έχει οδηγήσει όλο και περισσότερες επιχειρήσεις στην υιοθέτησή της. Για τα καταστήματα αποτελεί μια ακόμη ευκαιρία ενίσχυσης των πωλήσεων μέσα στον Νοέμβριο, λίγες εβδομάδες πριν από τη Black Friday και την έναρξη της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων.

Οι καταναλωτές μπορούν να βρουν προσφορές σε μια ευρεία γκάμα προϊόντων, κυρίως σε ηλεκτρονικά είδη, τεχνολογικά αξεσουάρ, ρούχα, παπούτσια και προϊόντα ομορφιάς. Ωστόσο, όπως συμβαίνει και με άλλες μεγάλες εκπτωτικές περιόδους, οι ειδικοί συνιστούν στους αγοραστές να συγκρίνουν τις τιμές πριν πραγματοποιήσουν κάποια αγορά, καθώς δεν αποτελούν όλες οι προσφορές πραγματικές ευκαιρίες.