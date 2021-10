ΗΠΑ | Πυρηνικό υποβρύχιο συγκρούστηκε με «αντικείμενο» στη Νότια Σινική Θάλασσα

Πυρηνικό υποβρύχιο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο ενώ περιπολούσε το περασμένο Σαββατοκύριακο στη Νότια Σινική Θάλασσα, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας διεκδικεί η Κίνα, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν το επιτελείο και θεσμός προσκείμενος στο ΠΝ.

«Το USS Connecticut συγκρούστηκε με αντικείμενο το απόγευμα της 2ης Οκτωβρίου ενώ πλοηγείτο, έχοντας καταδυθεί, στα διεθνή ύδατα στην περιφέρεια Ινδικού-Ειρηνικού», σύμφωνα με δελτίο Τύπου του επιτελείου.

«Δεν υπήρξε θανάσιμος τραυματισμός», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, κάτι που αφήνει να εννοηθεί ότι ναύτες μπορεί να τραυματίστηκαν ελαφρά. Το Κονέτικατ, πυρηνοκίνητο υποβρύχιο κλάσης Seawolf, υπέστη ζημιά αλλά παραμένει σε λειτουργία, επιχειρησιακό, κατά την ορολογία του αμερικανικού ΠΝ.

