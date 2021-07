Αζερμπαϊτζάν | Εκρηξη ηφαιστείου λάσπης στην Κασπία Θάλασσα | Video

Ένα ηφαίστειο λάσπης, όπως λέγεται, εξερράγη στο θαλάσσιο χώρο του Αζερμπαϊτζάν κοντά στις εγκαταστάσεις της κρατικής εταιρίας φυσικού αερίου Socar, προκαλώντας μόνο ανησυχία και όχι άλλες συνέπειες εκεί.

Η έκρηξη έλαβε χώρα στην Κασπία Θάλασσα, όπου το φαινόμενο των εκρήξεων του υπόγειου αερίου είναι αρκετά συχνό και προκαλεί στήλες φωτιάς που θυμίζουν έκρηξη ηφαιστείου. Αντί για λάβα όμως στον αέρα πετιούνται πήδακες φλεγόμενου φυσικού αερίου και η λάσπη που παρασύρεται από την υπόγεια έκρηξη.

Σύμφωνα με τον Guardian, το λεγόμενο ηφαίστειο λάσπης σημειώθηκε κοντά στις εγκαταστάσεις της κρατικής εταιρίας αερίου του Αζερμπαϊτζάν, η οποία διαβεβαίωσε αφενός ότι πρόκειται για το φαινόμενο του ηφαιστείου λάσπης και όχι για κάποια διαρροή δική της, αφετέρου ότι δεν έχουν πληγεί από την έκρηξη οι εγκαταστάσεις της.

Εκπρόσωπος της Socar δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Αζερμπαϊτζάν ΑΡΑ ότι η έκρηξη καταγράφηκε περίπου 10 χιλιόμετρα από το πεδίο φυσικού αερίου Ουμίντ, το οποίο βρίσκεται 75 χιλιόμετρα από την παραλιακή γραμμή της πρωτεύουσας Μπακού. Λόγω των υπόγειων αποθεμάτων αερίου και πετρελαίου, το Αζερμπαϊτζάν ήταν γνωστό ως η Χώρα της Φωτιάς, με τον εξερευνητή Μάρκο Πόλο να γράφει για τις φωτιές από καιόμενο αέριο από τον 13ο αιώνα.

VIDEO: Large explosion in the Umid gas field in Caspian Sea. Cause currently unknown. – @Liveuamappic.twitter.com/uGtIhMzCQn

