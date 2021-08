Αφγανιστάν | Ρουκέτα σε σπίτι – Πληροφορίες για πλήγμα των ΗΠΑ κατά του ISIS

H έκρηξη προήλθε από επίθεση με ρουκέτα ή πύραυλο – Στόχος όχημα με «καμικάζι» του ISIS-K, λένε οι Ταλιμπάν – Ο αρχηγός της αφγανικής αστυνομίας μιλά για ένα νεκρό παιδί – Πληροφορίες για τουλάχιστον 2 νεκρούς και 3 τραυματίες – H έκρηξη έρχεται τρεις ημέρες μετά την πολύνεκρη διπλή βομβιστική επίθεση του Iσλαμικού Κράτους στο αεροδρόμιο της Καμπούλ

Νέα έκρηξη σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν. H έκρηξη σημειώθηκε κοντά στο αεροδρόμιο της Καμπούλ και, σύμφωνα με συγκλίνουσες πληροφορίες, προήλθε από επίθεση με ρουκέτα ή πύραυλο.

Σύμφωνα με αξιωματούχο του υπουργείου Υγείας του Αφγανιστάν στο BBC, η νέα έκρηξη μπορεί να προκλήθηκε από πύραυλο που έπληξε ένα σπίτι κοντά στο αεροδρόμιο. Το αεροδρόμιο δεν χτυπήθηκε άμεσα, πρόσθεσε η πηγή.

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι επρόκειτο για στρατιωτικό πλήγμα των ΗΠΑ κατά του αφγανικού παραρτήματος του Ισλαμικού Κράτους.

Οι ίδιοι, διατηρώντας την ανωνυμία τους, είπαν ότι το πλήγμα είχε ως στόχο ύποπτα μέλη του ISIS-K, που ανέλαβε την ευθύνη για την πολύνεκρη επίθεση αυτοκτονίας στο αεροδρόμιο της Καμπούλ την περασμένη Πέμπτη.

Το Associated Press, επικαλούμενο πηγές των Ταλιμπάν, αναφέρει ότι στόχος της αμερικανικής επίθεσης ήταν όχημα στο οποίο επέβαινε «καμικάζι» που είχε στόχο το αεοροδρόμιο.

Σύμφωνα με τον αρχηγό της αφγανικής αστυνομίας, η έκρηξη σημειώθηκε σε γειτονιά βορειοδυτικά του αεροδρομίου της Καμπούλ. Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα παιδί έχασε τη ζωή του.

Missile strike on a house near Kabul Airport, nature of the strike unclear pic.twitter.com/wFdhCkHSwn

— ELINT News (@ELINTNews) August 29, 2021