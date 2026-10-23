Κρήτη: Μεγάλη επένδυση της TUI στην Ιεράπετρα

Σε νέο κύκλο παρεμβάσεων προχωρά το πολυτελές Robinson Club Ierapetra στην Κρήτη, με τον όμιλο TUI να δίνει έμφαση στην αναβάθμιση των περιβαλλοντικών υποδομών του ξενοδοχείου. Την ίδια στιγμή, η εταιρεία που διαχειρίζεται τη μονάδα καταγράφει σημαντική αύξηση εσόδων και αισθητή μείωση των ζημιών της.

Νέα δεδομένα διαμορφώνονται για το πεντάστερο ξενοδοχειακό συγκρότημα Robinson Club Ierapetra, στην περιοχή της Ιεράπετρας, μετά την έγκριση τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του.

Η σχετική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, που εκδόθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2026, ανοίγει τον δρόμο για αλλαγές στις υποδομές ύδρευσης, στην επεξεργασία αποβλήτων και στη διαχείριση των φυσικών πόρων.

Παράλληλα, επικαιροποιείται η δυναμικότητα του ξενοδοχείου, ενώ η περιβαλλοντική του αδειοδότηση παρατείνεται έως τις 22 Οκτωβρίου 2033.

Η νέα έγκριση τροποποιεί τους όρους που είχαν καθοριστεί το 2018, προσαρμόζοντας τη λειτουργία της μονάδας στις σημερινές ανάγκες και στις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας.

Τι αλλάζει στο πεντάστερο ξενοδοχείο της Ιεράπετρας

Το Robinson Club Ierapetra αναπτύσσεται σε έκταση περίπου 111 στρεμμάτων, στη θέση Άγιοι Τεσσαράκοντα, με πρόσβαση από τον δρόμο που συνδέει την Ιεράπετρα με τη Σητεία.

Το συγκρότημα διαθέτει εγκαταστάσεις φιλοξενίας, εστιατόρια, πισίνες, χώρους άθλησης και αναψυχής, καθώς και κοινόχρηστες υποδομές για τους επισκέπτες.

Με βάση τη νέα περιβαλλοντική απόφαση, η δυναμικότητα του ξενοδοχείου ορίζεται στις 780 κλίνες, αντί των 800 που προβλέπονταν στον αρχικό σχεδιασμό.

Η διαφοροποίηση οφείλεται στο γεγονός ότι ένα από τα κτίρια που είχαν προβλεφθεί δεν κατασκευάστηκε.

Στα έγγραφα της αδειοδότησης γίνεται αναφορά σε 321 δωμάτια, ενώ στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας εμφανίζονται 330 δωμάτια.

Μονάδα αφαλάτωσης με παραγωγή 500 κυβικών μέτρων νερού την ημέρα

Μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορά τη δημιουργία εγκατάστασης αφαλάτωσης, με στόχο την ενίσχυση της υδροδότησης του ξενοδοχείου.

Η νέα μονάδα θα αξιοποιεί υφάλμυρο νερό, εφαρμόζοντας την τεχνολογία της αντίστροφης ώσμωσης, και θα έχει δυνατότητα παραγωγής έως 500 κυβικών μέτρων νερού ημερησίως.

Η συγκεκριμένη επιλογή συνδέεται με τις δυσκολίες πλήρους κάλυψης των αναγκών του συγκροτήματος από το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης της Ιεράπετρας.

Επιπλέον, προβλέπεται η αξιοποίηση υφιστάμενων γεωτρήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρούνται όλες οι απαραίτητες αδειοδοτικές απαιτήσεις.

Στο πλαίσιο της νέας περιβαλλοντικής έγκρισης περιλαμβάνονται επίσης αλλαγές στον ενεργειακό σχεδιασμό και στις εγκαταστάσεις του συγκροτήματος.

Συγκεκριμένα, εγκαταλείπεται η αρχική πρόβλεψη για αξιοποίηση γεωθερμικής ενέργειας, ενώ στις εγκαταστάσεις μαγειρείων προκρίνεται η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας αντί υγραερίου.

Παράλληλα, διευρύνονται οι εκτάσεις που θα αρδεύονται με επεξεργασμένα λύματα και προβλέπονται τροποποιήσεις στη διαμόρφωση των πισινών.

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται και για τη διαχείριση των υπολειμμάτων του βιολογικού καθαρισμού. Η παραγόμενη ιλύς θα υποβάλλεται στην προβλεπόμενη επεξεργασία, σταθεροποίηση και ξήρανση, πριν από τη μεταφορά της στον ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου.

Άλμα 16,2% στον τζίρο – Στα 17,06 εκατ. ευρώ τα έσοδα

Την ώρα που προχωρούν οι αλλαγές στις υποδομές, βελτιωμένη εμφανίζεται και η οικονομική πορεία της Στέλλα Πόλαρις Κρέτα, της εταιρείας που εκμεταλλεύεται το Robinson Club Ierapetra και συνδέεται με τον όμιλο TUI.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία για την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2024 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 17,06 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 14,69 εκατομμυρίων ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Η αύξηση διαμορφώθηκε στο 16,2%, αποτυπώνοντας τη σημαντική ενίσχυση των εσόδων της ξενοδοχειακής δραστηριότητας.

Ακόμη πιο έντονη ήταν η βελτίωση σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας.

Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 3,86 εκατομμύρια ευρώ, από 2,34 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας άνοδο περίπου 65%.

Αντίστοιχα, τα λειτουργικά αποτελέσματα προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων πέρασαν σε θετικό έδαφος, με κέρδη 914.000 ευρώ, όταν την προηγούμενη χρήση είχαν καταγραφεί ζημιές 565.000 ευρώ.

Μειώθηκαν σημαντικά οι ζημιές της εταιρείας

Παρά την αύξηση των εσόδων και τη βελτίωση των λειτουργικών επιδόσεων, η εταιρεία δεν κατάφερε να εμφανίσει καθαρή κερδοφορία.

Ωστόσο, οι ζημιές περιορίστηκαν αισθητά σε σύγκριση με την προηγούμενη οικονομική περίοδο.

Ειδικότερα, οι ζημιές προ φόρων μειώθηκαν στα 1,26 εκατομμύρια ευρώ, από 3,48 εκατομμύρια ευρώ.

Αντίστοιχα, το αρνητικό αποτέλεσμα μετά φόρων διαμορφώθηκε στα 1,34 εκατομμύρια ευρώ, έναντι ζημιών 3,49 εκατομμυρίων ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι, παρά τις συνεχιζόμενες οικονομικές επιβαρύνσεις, η εταιρεία έχει περιορίσει σημαντικά τις απώλειές της.

Στα 46,24 εκατ. ευρώ ο δανεισμός

Σημαντικό στοιχείο της οικονομικής εικόνας του ξενοδοχειακού φορέα παραμένουν οι δανειακές υποχρεώσεις.

Ο συνολικός δανεισμός μειώθηκε από τα 50,46 εκατομμύρια ευρώ στα 46,24 εκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας υποχώρηση κατά περίπου 4,22 εκατομμύρια ευρώ.

Την ίδια περίοδο, τα διαθέσιμα της εταιρείας ενισχύθηκαν στα 2,55 εκατομμύρια ευρώ, από 2,34 εκατομμύρια ευρώ.

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, χωρίς να υπολογίζονται οι δανειακές, διαμορφώθηκαν στα 7,06 εκατομμύρια ευρώ.

Η διοίκηση εκτιμά ότι η συνεργασία με τις επιχειρήσεις του ομίλου TUI αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη διατήρηση ικανοποιητικών επιπέδων πληρότητας.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι το αυξημένο ενεργειακό κόστος και οι διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις εξακολουθούν να δημιουργούν κινδύνους για την τουριστική δραστηριότητα.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο της Στέλλα Πόλαρις Κρέτα συμμετέχουν ο Μιχαήλ Πεδιαδιτάκης ως πρόεδρος, ο Thomas Linder ως αντιπρόεδρος και ο Thorsten Wolke ως μέλος.

Η νέα περιβαλλοντική αδειοδότηση και η βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της ξενοδοχειακής μονάδας, με έμφαση στη διαχείριση των υδάτινων πόρων και στη λειτουργική αποτελεσματικότητα του συγκροτήματος.