Ερώτηση Συντυχάκη και άλλων Βουλευτών του ΚΚΕ για τις ελλείψεις, στο Παράρτημα ΑμεΑ Λασιθίου

Το Παράρτημα ΑμεΑ Λασιθίου (ΠΑΜΕΑ Λασιθίου) στον Άγιο Νικόλαο, παρέχει περίθαλψη σε ενήλικα άτομα, που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις, κινητικά προβλήματα, κτλ και σε άτομα άνω των 65 ετών, με αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης. Σήμερα, έχει στην ευθύνη του 77 περιθαλπόμενους, απ’ όλη την Ελλάδα, με σοβαρές αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις, των οποίων οι ανάγκες είναι ιδιαίτερα αυξημένες και απαιτούν μεγάλη φροντίδα.

Το ΚΚΕ έχει παρέμβει ξανά στη Βουλή για το ΠΑΜΕΑ Λασιθίου και συγκεκριμένα με την 6475/12-05-2021 Ερώτηση προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που τότε επόπτευε τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας. Επίσης, επανειλημμένως, έχει παρέμβει για τα ζητήματα που αφορούν όλες τις δομές του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κρήτης, μεταξύ αυτών και το Παράρτημα ΑμεΑ Λασιθίου. Ωστόσο, η κατάσταση με την υποστελέχωση, τις ελλείψεις νοσηλευτικού, εξειδικευμένου επιστημονικού και βοηθητικού προσωπικού και τα άλλα προβλήματα, παραμένει, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων και της σημερινής, τραγική στο ΠΑΜΕΑ Λασιθίου.

Ειδικότερα, είναι σοβαρές οι ελλείψεις σε νοσηλευτές. Χαρακτηριστικό είναι ότι η πρωινή βάρδια καλύπτεται από δύο νοσηλευτές που εξυπηρετούν 77 ασθενείς, δηλαδή 38 άτομα ο κάθε ένας, στον κάθε όροφο. Όσο για την απογευματινή και βραδινή βάρδια «βγαίνει» μόνο με έναν νοσηλευτή, την ώρα που απαιτείται ένας εργαζόμενος ανά 4 άτομα, για περίθαλψη με τις προδιαγραφές ποιότητας και ασφαλείας, που απαιτούνται.

Σημαντικό είναι, επίσης, το γεγονός ότι οι νοσηλευτές εργαζόμενοι στο Παράρτημα ΑμεΑ Λασιθίου δεν εντάσσονται στα βαρέα ένσημα ενώ η φύση της εργασίας τους το απαιτεί. Επιπλέον, λόγω της υποστελέχωσης, το ΠΑΜΕΑ Λασιθίου λειτουργεί με χρωστούμενες άδειες και με εντατικοποίηση της εργασίας. Η παραπάνω κατάσταση είναι σε βάρος των περιθαλπόμενων και των ίδιων των εργαζόμενων που έχουν φτάσει στα όρια της εργασιακής εξάντλησης, με συνέπειες και στην υγεία τους, λόγω κούρασης, ορθοστασίας, κτλ.

Προφανώς, δεν αλλάζουν την τραγική υποστελέχωση οι προκηρύξεις για επικουρικό προσωπικό, με τις οποίες επιχειρεί η κυβέρνηση να μπαλώσει λίγα από τα μεγάλα κενά, αντί για την πρόσληψη μόνιμων εργαζόμενων όλων των ειδικοτήτων, με γενναίες αυξήσεις στους μισθούς και πρόβλεψη για στήριξη των αναγκών τους από το κράτος, την ώρα, μάλιστα, που οι πραγματικοί μισθοί βρίσκονται κάτω από εκεί που ήταν πριν 15 χρόνια, που «χτυπά κόκκινο» η ακρίβεια στη στέγαση (ειδικά σε μια περιοχή όπως ο Άγιος Νικόλαος), στην Ενέργεια και στα βασικά είδη λαϊκής κατανάλωσης.

Εξαιτίας αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής, που δεν παίρνει συνδυασμένα επιστημονικά, εργασιακά και οικονομικά μέτρα, αλλά μπαλώνει, προσωρινά, ελάχιστα κενά, με εργαζόμενους με πάσης φύσεως ελαστικές εργασιακές σχέσεις, που δουλεύουν με το άγχος της ημερομηνίας λήξης, σε θέσεις νευραλγικές για την προστασία της ζωής των πιο ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού, από την προκήρυξη που έγινε πέρυσι για 7 άτομα επικουρικό προσωπικό, παρουσιάστηκαν μόνο 2 εκ των οποίων ένας ανέλαβε εργασία. Τώρα «τρέχει» η προκήρυξη για άλλα 8 άτομα, αλλά κι αυτή δεν αναμένεται να έχει αποτελέσματα, λόγω όλων των παραπάνω.

Ιδιαίτερο πρόβλημα, επίσης, εντοπίζεται με το γεγονός ότι στέλνονται στο Παράρτημα ΑμεΑ Λασιθίου ψυχιατρικά περιστατικά απ’ όλη την Ελλάδα, την στιγμή που η δομή δεν έχει αντίστοιχες υποδομές υποστήριξης τέτοιων περιστατικών, αλλά ούτε ψυχίατρο σε μόνιμη σταθερή βάση.

Επιπλέον, δεν υπάρχει σε σταθερή βάση γιατρός, με αποτέλεσμα να μην καλύπτονται οι μεγάλες ανάγκες, με τους εκ περιτροπής διαφορετικούς γιατρούς 1-2 φορές τη βδομάδα. Ταυτόχρονα, δεν υπάρχει φυσικοθεραπευτής ούτε εργοθεραπευτής.

Σοβαρά είναι και τα προβλήματα καθαριότητας, ασφάλειας και υπηρεσίας κουζίνας, όπου απασχολούνται ελάχιστοι εργολαβικοί εργαζόμενοι, αφού αυτές οι υπηρεσίες έχουν παραδοθεί σε ιδιώτες, με εργαζόμενους, οι οποίοι είναι όμηροι κακοπληρωμένων συμβάσεων, με τσακισμένα ασφαλιστικά κι εργασιακά δικαιώματα, για τα κέρδη του κάθε εργολάβου.

Παράλληλα πολλά είναι τα προβλήματα στην πλήρη και έγκαιρη κάλυψη των λειτουργικών αναγκών, των προμηθειών, κτλ.

Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σε όλα τα επίπεδα στο Παράρτημα ΑμεΑ Λασιθίου είναι επικίνδυνη τόσο για τη ζωή όσο και την αξιοπρέπεια των ανθρώπων που φιλοξενεί και δεν είναι παρά αποτέλεσμα της πολιτικής διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων (ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ), κατ’ εφαρμογή των κατευθύνσεων της ΕΕ, πολιτική την οποία στηρίζουν όλα τα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης, με σκοπό να ξεφορτωθεί το κράτος την ευθύνη στους συγκεκριμένους τομείς, για ν’ ανοίξει ο δρόμος στην επιχειρηματική δράση. Κατευθύνσεις που επιβεβαιώνονται από το εθνικό σχέδιο για τα ΑμεΑ και τη στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία 2021-2030.

Με τα γνωστά επιχειρήματα της κυβέρνησης και αστικών κομμάτων περί των «αντοχών της οικονομίας», το εχθρικό για τον λαό αστικό κράτος θυσιάζει τις λαϊκές ανάγκες. Η κυβέρνηση ούτε θέλει ούτε μπορεί να εξασφαλίσει την προστασία των αναπήρων και τη στήριξή τους με δημόσιες δομές, όπως συνολικά να καλύψει τις ανάγκες για τους εργαζόμενους, τα λαϊκά στρώματα και τη νεολαία. Την ίδια ώρα που κλιμακώνει την αντιλαϊκή επίθεση, απογειώνει τις φοροαπαλλαγές, επιδοτήσεις και χρηματοδότηση υποδομών για το κεφάλαιο, για την άμεση στήριξη της καπιταλιστικής κερδοφορίας, από την τσέπη και τον ιδρώτα του λαού. Όπως απογειώνει και τις πολεμικές δαπάνες, σε περίοδο πολεμικής προετοιμασίας, με την εμπλοκή της χώρας, για τα κέρδη των καπιταλιστών και με τους κινδύνους για τον λαό.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ η κ. Υπουργός, ποια κατεπείγοντα μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση για :

– Να στελεχωθεί άμεσα το Παράρτημα ΑμεΑ Λασιθίου, του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης, με νοσηλευτές και με όλες τις αναγκαίες ειδικότητες επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, με μόνιμη και σταθερή εργασία, για την ολόπλευρη στήριξη των περιθαλπόμενων.

– Αυξήσεις στους μισθούς και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα και τα επιδόματα για την ανθυγιεινή εργασία.

– Να μονιμοποιηθούν όλοι οι εργαζόμενοι με ελαστικές σχέσεις εργασίας.

– Να σταματήσει η παράδοση υπηρεσιών στους εργολάβους.

– Να αυξηθεί άμεσα η χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό για την πλήρη και έγκαιρη κάλυψη των αυξημένων αναγκών της δομής.

Οι Βουλευτές

Συντυχάκης Μανώλης

Δάγκα Βιβή

Κομνηνάκα Μαρία

Λαμπρούλης Γιώργος