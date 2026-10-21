Δήμος Αγίου Νικολάου: Ενημέρωση και διευκρινίσεις για την πορεία ολοκλήρωσης του Γυμνασίου – Λυκείου Νεάπολης

Με αφορμή τις δημόσιες ανακοινώσεις Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου και του Γενικού Λυκείου της Νεάπολης που δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα (14/10/2026 & 19/10/2026) σχετικά με την πορεία του έργου του σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου – Λυκείου Νεάπολης, ο Δήμος Αγίου Νικολάου θεωρεί αναγκαίο να αποσαφηνίσει ορισμένα ζητήματα, ώστε η δημόσια συζήτηση να βασίζεται στην πλήρη εικόνα των γεγονότων και των ενεργειών που έχουν αναληφθεί για την ολοκλήρωσή του.

Στις 13 Οκτωβρίου 2026, με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση με τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου και του Γενικού Λυκείου Νεάπολης, παρουσία του Δημάρχου Αγίου Νικολάου κ. Μανώλη Μενεγάκη, της αρμόδιας αντιδημάρχου Παιδείας κ. Μαρίας Γάλλου, του προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Νεάπολης κ. Δημήτρη Γαλανάκη. Παρέστησαν επίσης τα αρμόδια στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας και οι Διευθυντές των δύο σχολικών μονάδων.

Κατά τη συνάντηση παρουσιάστηκαν αναλυτικά το ιστορικό του έργου, οι αιτίες των πολυετών καθυστερήσεων, οι εκκρεμότητες της υφιστάμενης εργολαβίας και οι ενέργειες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του σχολικού συγκροτήματος.

Η αρχική εργολαβία ξεκίνησε κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο και, σύμφωνα με το αρχικό της χρονοδιάγραμμα, θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί ήδη από το 2022. Οι καθυστερήσεις συνεχίστηκαν τα επόμενα χρόνια, κυρίως λόγω ασυνέπειας του εργολάβου, ενώ η σημερινή Δημοτική Αρχή προχώρησε ακόμη και στην κήρυξη του εργολάβου ως εκπτώτου, απόφαση η οποία στη συνέχεια ανατράπηκε από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Κρήτης κατόπιν ένστασης του εργολάβου.

Σήμερα παραμένουν συγκεκριμένες τεχνικές και συμβατικές εκκρεμότητες, για τις οποίες έχουν δοθεί σαφείς υπηρεσιακές κατευθύνσεις, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οριστικά, με τις προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες.

Παράλληλα, είναι αναγκαία η υλοποίηση συμπληρωματικού έργου για τη διαμόρφωση του αύλειου χώρου, την αναβάθμιση δικτύων και την αντιμετώπιση πρόσθετων αναγκών που έχουν προκύψει, μεταξύ άλλων, από τη μακροχρόνια μη χρήση των εγκαταστάσεων και τους βανδαλισμούς που έχουν σημειωθεί.

Κατά τη συνάντηση τέθηκαν συγκεκριμένοι χρονικοί στόχοι για τα επόμενα βήματα:

– Ολοκλήρωση των αναγκαίων τευχών της συμπληρωματικής μελέτης έως το τέλος Οκτωβρίου 2026.

– Προώθηση της δημοπράτησης του νέου έργου τον Νοέμβριο 2026.

– Επιδιωκόμενη επαναλειτουργία του σχολικού συγκροτήματος τον Σεπτέμβριο του 2027.

Εξηγήθηκε παράλληλα ότι ο χρόνος επαναλειτουργίας εξαρτάται από την εξέλιξη των διαγωνιστικών διαδικασιών και την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών. Ο Σεπτέμβριος του 2027 αποτελεί συγκεκριμένο στόχο της Δημοτικής Αρχής, όχι ανεπιφύλακτη εγγύηση για διαδικασίες και παράγοντες που δεν μπορούν να προεξοφληθούν και μπορεί να προκαλέσουν μετάθεση του χρόνου υλοποίησης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η απόφαση της Δημοτικής Αρχής να προγραμματίσει τη χρηματοδότηση του συμπληρωματικού έργου από ίδιους πόρους του Δήμου, ώστε η αναζήτηση εξωτερικής χρηματοδότησης να μην αποτελέσει αιτία νέας καθυστέρησης. Εφόσον εξασφαλιστεί άλλη πηγή χρηματοδότησης, θα αξιοποιηθεί αναλόγως.

Συνεπώς, η εντύπωση ότι η συνάντηση περιορίστηκε σε αναφορές στο παρελθόν, χωρίς συγκεκριμένες απαντήσεις για τις επόμενες ενέργειες, δεν αποδίδει πλήρως όσα παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν.

Θέλουμε επίσης να διευκρινίσουμε ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε για την ουσιαστική ενημέρωση και την ανταλλαγή απόψεων. Δεν καλέσαμε τους εκπροσώπους των γονέων για να ζητήσουμε τη συναίνεσή τους στις καθυστερήσεις ή την αποδοχή συγκεκριμένων αποφάσεων. Τους καλέσαμε για να γνωρίζουν την πραγματική κατάσταση, να θέσουν ερωτήματα και να εκφράσουν ελεύθερα τις ανησυχίες τους.

Κατανοούμε απολύτως την αγωνία και την αγανάκτηση των γονέων, των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Είναι απολύτως δικαιολογημένη η απαίτησή τους να ολοκληρωθεί το σχολικό συγκρότημα το συντομότερο δυνατό.

Θεωρούμε, ωστόσο, εξίσου σημαντικό η δημόσια ενημέρωση να περιλαμβάνει το σύνολο των πραγματικών δεδομένων, με σαφή διάκριση ανάμεσα στις καθυστερήσεις που έχουν συσσωρευθεί από τα προηγούμενα χρόνια και στις ευθύνες και ενέργειες της σημερινής Δημοτικής Αρχής.

Η αναφορά στο ιστορικό του έργου δεν αποτελεί αποποίηση ευθύνης, ούτε αναζήτηση δικαιολογιών. Είναι απαραίτητη για να κατανοηθεί πώς ένα έργο που έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί πριν από χρόνια εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τεχνικές και συμβατικές εκκρεμότητες.

Η ευθύνη για την ολοκλήρωση του έργου ανήκει σήμερα στη Δημοτική Αρχή και την αναλαμβάνουμε πλήρως. Γι’ αυτό προωθούμε τις αναγκαίες υπηρεσιακές διαδικασίες, θέτουμε συγκεκριμένους χρονικούς στόχους και προγραμματίζουμε τη διάθεση ίδιων πόρων του Δήμου για το συμπληρωματικό έργο.

Η ολοκλήρωση του Γυμνασίου – Λυκείου Νεάπολης απαιτεί τεχνικές λύσεις, χρηματοδότηση, συντονισμό και συνέπεια στην εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών. Αυτή είναι η προσπάθεια που καταβάλλουμε και για την πρόοδό της θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε υπεύθυνα, με επίσημα στοιχεία και ουσιαστικές εξελίξεις.

Κατανοούμε τις ανησυχίες των γονέων και γι’ αυτό στεκόμαστε δίπλα τους, τους ενημερώνουμε και ενεργούμε μεθοδικά, ώστε να αντιμετωπίσουμε παθογένειες του παρελθόντος και να λυθεί οριστικά το ζήτημα.

Ο στόχος είναι και παραμένει κοινός: να επιστρέψουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί της Νεάπολης σε ένα ασφαλές, σύγχρονο και πλήρως λειτουργικό σχολικό συγκρότημα, το συντομότερο δυνατό.