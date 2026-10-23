Μάνος και Γιάννης Γεροντής: «Το 60% της ομάδας είναι γέννημα θρέμμα των τμημάτων μας – Επενδύουμε στα παιδιά του τόπου μας»

Με αφορμή την πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση της ανδρικής ομάδας μπάσκετ του Αγίου Νικολάου Europlan για τη νέα αγωνιστική περίοδο, το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, στις 19:00, απέναντι στον Εργοτέλη, οι πρόεδροι του συλλόγου, Μάνος και Γιάννης Γεροντής, στέλνουν το δικό τους μήνυμα για την πορεία, τη φιλοσοφία και το μέλλον της ομάδας.

Οι δύο πρόεδροι αναφέρονται στη σοβαρή δουλειά που έχει γίνει σε όλα τα αγωνιστικά τμήματα του συλλόγου, από τις υποδομές Παίδων και Εφήβων μέχρι την ανδρική ομάδα, επισημαίνοντας πως η προσπάθεια αυτή αρχίζει να αποδίδει ουσιαστικούς καρπούς ενώ διορθώθηκαν και όλα λάθη του παρελθόντος.

Το 60% της ανδρικής ομάδας αποτελείται από αθλητές που έχουν περάσει από τα αναπτυξιακά τμήματα του συλλόγου. Ένα στοιχείο που επιβεβαιώνει στην πράξη τη φιλοσοφία της ομάδας: τα παιδιά του Αγίου Νικολάου να βρίσκουν μέσα από την οργανωμένη δουλειά, την προπόνηση και την εξέλιξή τους τον δρόμο προς την πρώτη ομάδα. Ο τοπικός αθλητισμός δεν αποτελεί απλώς μια παράλληλη δραστηριότητα, αλλά την ίδια τη βάση πάνω στην οποία χτίζεται το μέλλον του συλλόγου.

Οι προηγούμενοι μήνες αποτέλεσαν μια περίοδο ουσιαστικής ανασύνταξης, με την ομάδα να καταφέρνει να οργανωθεί και να προχωρήσει με σταθερά βήματα. Η εμπιστοσύνη στο χορηγικό πρόγραμμα παραμένει ισχυρή, με τις τάσεις να είναι ανοδικές, ενώ το κλίμα σε όλα τα τμήματα χαρακτηρίζεται υγιές, θετικό και ιδανικό για τη συνέχιση της προσπάθειας.

Σημαντική είναι και η ανανέωση του υπάρχοντος κλειστού γυμναστηρίου, ένα ζήτημα για το οποίο το σωματείο άσκησε πιέσεις, συμβάλλοντας ώστε οι σχετικές εργασίες απο την μεριά του Δήμου Αγίου Νικολάου να προχωρήσουν ταχύτερα. Στόχος είναι η έδρα της ομάδας να γίνει ακόμη πιο ζεστή και φιλόξενη, τόσο για τους αθλητές όσο και για τους φιλάθλους που θα βρίσκονται δίπλα της στα εντός έδρας παιχνίδια.

Το μήνυμα των Μάνου και Γιάννη Γεροντή είναι ξεκάθαρο: ο τοπικός αθλητισμός μπαίνει σε προτεραιότητα. Η επένδυση στις υποδομές, η στήριξη των νεαρών αθλητών και η δημιουργία υγιών συνθηκών μέσα στον σύλλογο αποτελούν επιλογές με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα.

Γιατί ο αθλητισμός δεν αφορά μόνο τα αποτελέσματα και τις νίκες. Αφορά τη διαμόρφωση χαρακτήρων, τη συνεργασία, την πειθαρχία και τη δημιουργία ευκαιριών για τη νέα γενιά. Τα παιδιά του τόπου μας πρέπει να έχουν δρόμους έκφρασης, εξέλιξης και ουσιαστικής αθλητικής ενασχόλησης, μέσα από ένα οργανωμένο περιβάλλον που θα τους δίνει κίνητρα και προοπτική.

Άγιος Νικόλαος Europlan: χτίζουμε σήμερα την ομάδα που θα πρωταγωνιστήσει αύριο, με βάση τα παιδιά και τις δυνάμεις του τόπου μας.