Στη Σητεία η φρεγάτα «ΝΑΒΑΡΙΝΟΝ» – Η σημαντική αποστολή της στη Μεσόγειο και η ευκαιρία να την επισκεφθεί το κοινό

Στο λιμάνι της Σητείας βρίσκεται εδώ και μερικές ημέρες η φρεγάτα «ΝΑΒΑΡΙΝΟΝ» του Πολεμικού Ναυτικού, η οποία συμμετέχει στην ευρωπαϊκή επιχείρηση EUNAVFOR MED IRINI.

Μια ξεχωριστή παρουσία φιλοξενεί τις τελευταίες ημέρες το λιμάνι της Σητείας, καθώς η ελληνική φρεγάτα «ΝΑΒΑΡΙΝΟΝ» έχει καταπλεύσει στην πόλη, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής.

Πρόκειται για πολεμικό πλοίο του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ευρωπαϊκή ναυτική επιχείρηση EUNAVFOR MED IRINI (ΕΙΡΗΝΗ), έχοντας αναλάβει καθήκοντα πλοίου έδρας του Διοικητή της Επιχείρησης.

Ο ρόλος της φρεγάτας στη Μεσόγειο

Η επιχείρηση IRINI αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ξεκίνησε το 2020, με βασικό στόχο την εφαρμογή του εμπάργκο όπλων που έχει επιβάλει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη.

Στο πλαίσιο της αποστολής πραγματοποιούνται επιχειρήσεις θαλάσσιας επιτήρησης και έλεγχοι, ενώ παράλληλα συγκεντρώνονται πληροφορίες που σχετίζονται με παράνομες δραστηριότητες στη Μεσόγειο.

Η συμμετοχή της φρεγάτας «ΝΑΒΑΡΙΝΟΝ» στην επιχείρηση αναδεικνύει τη συμβολή του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού στις διεθνείς προσπάθειες για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.

Ανοιχτή για το κοινό η φρεγάτα «ΝΑΒΑΡΙΝΟΝ»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δυνατότητα επίσκεψης στο πολεμικό πλοίο κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο λιμάνι της Σητείας.

Η πρωτοβουλία δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά ένα πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού και να αποκτήσουν μια εικόνα από το περιβάλλον στο οποίο επιχειρούν τα στελέχη του.

Μια ιδιαίτερη παρουσία στο λιμάνι της Σητείας

Η παραμονή της φρεγάτας «ΝΑΒΑΡΙΝΟΝ» στη Σητεία αποτελεί ένα ξεχωριστό γεγονός για την τοπική κοινωνία, συνδέοντας την πόλη με τη δραστηριότητα του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού και τις ευρωπαϊκές ναυτικές αποστολές στη Μεσόγειο.

Παράλληλα, η δυνατότητα επίσκεψης στο πλοίο προσφέρει μια ενδιαφέρουσα εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, φέρνοντας το κοινό πιο κοντά στο έργο και την καθημερινότητα των ανθρώπων που υπηρετούν στη θάλασσα.