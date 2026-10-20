Κλιμάκιο της ΚΝΕ στους πρόσφυγες και μετανάστες που κρατούνται στην Ιεράπετρα

Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου κλιμάκιο της Τ.Ο Λασιθίου της ΚΝΕ , με επικεφαλής την Τατιάνα Γόντικα μέλος του Γραφείου Περιοχής Κρήτης της ΚΝΕ , πραγματοποίησε επίσκεψη στον Χώρο της πρώην ΑΓΡΕΞ στην Ιεράπετρα, προκειμένου να δείξει έμπρακτα της αλληλεγγύη της στους εκατοντάδες πρόσφυγες και μετανάστες που βρίσκονται εκεί το τελευταίο διάστημα. Στα πλαίσια της επίσκεψης η ΚΝΕ παρέδωσε τρόφιμα και είδη Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης , επίσης βοήθησε στην διαλογή των προϊόντων στο πλάι των εθελοντών που συμβάλουν καθημερινά δείχνοντας έμπρακτα την αλληλεγγύη προς τους ξεριζωμένους ανθρώπους.

Μέσα από την συγκεκριμένη δραστηριότητα της Τ.Ο Λασιθίου της ΚΝΕ γίναμε θεατές στις απάνθρωπες συνθήκες κράτησης που βρίσκονται οι εκατοντάδες πρόσφυγες στην Ιεράπετρα. Έχει εγκληματικές ευθύνες το κράτος, αφού δεν έχει παρθεί καμία μέριμνα για ασφαλείς συνθήκες προσωρινής παραμονής, ιατρική φροντίδα κτλ. Εδώ και τώρα χρειάζεται να εξασφαλιστούν με ευθύνη της Κυβέρνησης, της Περιφέρειας Κρήτης και του δήμου Ιεράπετρας ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες για όλους τους πρόσφυγες και μετανάστες. Στη συνέχεια να εξασφαλιστεί ότι με άμεσες διαδικασίες θα τους δίνονται τα απαραίτητα έγγραφα και άδεις ώστε να μεταβαίνουν στον πραγματικό προορισμό τους και όχι να στοιβάζονται σε σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Παράλληλα χαιρετίζουμε όλους τους εργαζόμενους και τους εθελοντές που δείχνουν καθημερινά την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στους ξεριζωμένους πρόσφυγες και μετανάστες που έρχονται στην περιοχή μας. «Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος δεν θα πάψεις ούτε στιγμή ν’ αγωνίζεσαι για την ειρήνη και για το δίκιο». Εμπνεόμαστε από τους στίχους του Τάσου Λειβαδίτη δυναμώνοντας τον αγώνα απέναντι στην πολιτική αυτή που μας τσακίζει καθημερινά, σε κάθε πλευρά της ζωής μας. Δυναμώνουμε τον αγώνα μας επίσης, για να φύγουν μια για πάντα οι πραγματικοί εισβολείς, το ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ μαζί με τις βάσεις και τα στρατηγεία τους, που τα έργα και οι ημέρες τους για χάρη των κερδών μιας χούφτας μονοπωλίων, γκρεμίζουν τα όνειρα των παιδιών σε κάθε γωνιά της γης.

Έλληνες και μετανάστες όλοι βιώνουμε στο πετσί μας την καπιταλιστική εκμετάλλευση, τη βαρβαρότητα αυτού του συστήματος. Έχουμε παρόμοια προβλήματα, ανησυχίες, αδιέξοδα, αλλά και κοινά συμφέροντα. Γι’ αυτό απομονώνουμε παντού τις ρατσιστικές φωνές, τον εθνικισμό και τον φασισμό που καλλιεργούν το μίσος μεταξύ των λαών για να μένουν στο απυρόβλητο τα συμφέροντα των αστικών τάξεων για να εξαπολύονται ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι, να χαράσσονται τα σύνορα με το αίμα των λαών.

Οι λαοί και τα παιδιά όλου του κόσμου δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα μεταξύ τους! Εκφράζουμε ακόμα πιο μαζικά την αλληλεγγύη μας στους πρόσφυγες και μετανάστες, σε όλα τα προσφυγόπουλα.

Καλούμε τους νέους και τις νέες να παλέψουν πλάι στην ΚΝΕ σε όλους τους αγώνες. Αυτό είναι πραγματικά προοδευτικό και σύγχρονο σήμερα. Για να μη ζούμε μέσα στην αβεβαιότητα, την ανασφάλεια, τη σαπίλα. Για να μην υπάρχει πόλεμος, φτώχεια, προσφυγιά, φασισμός, αδικία. Για να ανοίξει ο δρόμος για να κατακτήσουμε την κοινωνία των σύγχρονων δικαιωμάτων, τον σοσιαλισμό-κομμουνισμό.