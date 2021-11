Η ονομασία Meta είναι ήδη κατοχυρωμένη σε εταιρία PC η οποία τρολάρει το Facebook

Θα υπέθετε κανείς πως για να επιλέξει μία νέα ονομασία ένας εταιρικός κολοσσός όπως το Facebook, σίγουρα θα έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει πως το όνομα θα έχει κατοχυρωθεί.

Όπως αποκαλύπτεται όμως, η Meta PCs, μία εταιρία που πουλά υπολογιστές, laptops και software για gamers στην Αριζόνα των ΗΠΑ, έχει καταθέσει αίτηση για trademark μήνες πριν το Facebook.

Ο Zack Shutt, ένας εκ των ιδρυτών της Meta PCs, είπε πως η εταιρία καταχωρήθηκε το Νοέμβριο του προηγούμενο έτους και πως φυσικά δε γνώριζε τα σχέδια του Facebook να χρησιμοποιήσουν το “Meta” στο rebranding που έλαβε χώρα την προηγούμενη εβδομάδα. Μάλιστα έβαλε…ταρίφα στο όνομα, λέγοντας πως δε θα πουλήσει την ονομασία για ποσό μικρότερο των $20 εκατομμυρίων.

Το Facebook δεν πρόσφερε κάποιο σχόλιο, πηγές όμως λένε πως το περιστατικό δεν ανησυχεί το Facebook καθώς έχει εξασφαλίσει όλα τα δικαιώματα του ονόματος. Μένει να φανεί πώς θα ανταπεξέλθει μία μικρή εταιρία απέναντι σε έναν πολυεθνικό κολοσσό.

Η Meta PCs διαθέτει 25 υπαλλήλους και αυτό που την απασχολεί είναι πως θα χάσουν το οργανικό reach που έχουν χτίσει έως τώρα με branded περιεχόμενο και influencer marketing. Ωστόσο δε χάνει το χιούμορ της και μοιράστηκε ένα video παρόμοιο με αυτό που έκανε ο Zuckerberg, όπου αποκαλύπτει τη νέα ονομασία της Meta PCs:…Facebook!

Σύμφωνα με έναν καθηγητή νομικής του UCLA, του Mark McKenna, η καταχώρηση trademark δεν ορίζει τα δικαιώματα χρήσης από μία εταιρία στις ΗΠΑ, καθώς τα δικαιώματα προέρχονται από τη χρήση του trademark.

an announcement regarding our new name from our founder @zackshutt pic.twitter.com/I7tofqPa6Z

— META PCs (@METAPCs) October 28, 2021