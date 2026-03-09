Ο Κωνσταντίνος Σταυρακάκης στις ακαδημίες του ΟΦΗ Κ15

Η οικογένεια της Ακαδημίας του ΑΟΑΝ εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια στον Κωνσταντίνο Σταυρακάκη (γεν. 2012) για τη μεταγραφή του στις ακαδημίες του ΟΦΗ Κ15.

Ο Κωνσταντίνος αγωνίστηκε στην Youth League του ΑΟΑΝ, συμμετείχε στην ομάδα ΑΟΑΝ Β, ενώ παράλληλα φόρεσε και τη φανέλα της Μικτής Λασιθίου, δείχνοντας με τη δουλειά, το ταλέντο και την αφοσίωσή του ότι μπορεί να κάνει το επόμενο βήμα.

Του ευχόμαστε καλή αρχή στη νέα του ποδοσφαιρική διαδρομή, με υγεία και πολλές επιτυχίες!

Ο ΑΟΑΝ θα είναι πάντα περήφανος για τα παιδιά του.