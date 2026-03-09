CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
SPORTS

Ο Κωνσταντίνος Σταυρακάκης στις ακαδημίες του ΟΦΗ Κ15

Photo of Media+ Media+ Send an email 9 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 09/03/2026
Less than a minute
Palermo TECH HUB
Cosmos

Η οικογένεια της Ακαδημίας του ΑΟΑΝ εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια στον Κωνσταντίνο Σταυρακάκη (γεν. 2012) για τη μεταγραφή του στις ακαδημίες του ΟΦΗ Κ15.

Ο Κωνσταντίνος αγωνίστηκε στην Youth League του ΑΟΑΝ, συμμετείχε στην ομάδα ΑΟΑΝ Β, ενώ παράλληλα φόρεσε και τη φανέλα της Μικτής Λασιθίου, δείχνοντας με τη δουλειά, το ταλέντο και την αφοσίωσή του ότι μπορεί να κάνει το επόμενο βήμα.

ΧΡΥΣΟΣ

Του ευχόμαστε καλή αρχή στη νέα του ποδοσφαιρική διαδρομή, με υγεία και πολλές επιτυχίες!

Ο ΑΟΑΝ θα είναι πάντα περήφανος για τα παιδιά του.

NOVA
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Media+ Media+ Send an email 9 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 09/03/2026
Less than a minute
Photo of Media+

Media+

Σχετικά άρθρα

Νταμπλ ασημένιων μεταλλίων για την Νικολέτα Ραφαϊλάκη

2 Μαρτίου 2026

Αλλαγές στο ποδόσφαιρο: VAR για δεύτερες κίτρινες κάρτες και περισσότερος «καθαρός» χρόνος στα παιχνίδια

1 Μαρτίου 2026

Η ανάλυση της Super League για τους αγωνιστικούς χώρους

25 Φεβρουαρίου 2026
fifa

H FIFA εξετάζει τέσσερις μεγάλες αλλαγές στο ποδόσφαιρο για να περιορίσει τις καθυστερήσεις

25 Φεβρουαρίου 2026

Σκακιστικό Ατομικό Μαθητικό Πρωτάθλημα Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου 2026

21 Φεβρουαρίου 2026

Προχωρά η 49ετής παραχώρηση του ΣΕΦ στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

20 Φεβρουαρίου 2026

Αγιος Νικόλαος Europlan: Η εκδήλωση αγιασμού και κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας

19 Φεβρουαρίου 2026

Νέος προπονητής στο τμήμα αντρών της ομαδας μπάσκετ Άγιος Νικόλαος Europlan

17 Φεβρουαρίου 2026

Η μεγάλη οικογένεια του ΑΟΑΝ έκοψε την πίτα της | +Video

14 Φεβρουαρίου 2026

Καταγγελίες Καραπαπά για τραμπουκισμούς στο γήπεδο της ΑΕΚ σε Μεντιλίμπαρ και την αποστολή του Ολυμπιακού

2 Φεβρουαρίου 2026
Back to top button