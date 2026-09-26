Ικανοποίηση για την έναρξη των εργασιών στο Τ10 από τις ομάδες μπάσκετ και βόλεϊ Αγίου Νικολάου

Οι διοικήσεις των ομάδων Μπάσκετ και Βόλεϊ Αγίου Νικολάου χαιρετίζουν με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη των εργασιών από τον Δήμο Αγίου Νικολάου για την ολοκλήρωση του κλειστού γυμναστηρίου Τ10, μετά την εξασφάλιση της χρηματοδότησης από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Έπειτα από δεκαετίες αναμονής, ένα έργο που παρέμενε ημιτελές αρχίζει επιτέλους να παίρνει τον δρόμο της ολοκλήρωσής του, δημιουργώντας νέες προοπτικές για τον τοπικό αθλητισμό και τα εκατοντάδες παιδιά που ασχολούνται με το μπάσκετ και το βόλεϊ.

Η ολοκλήρωση του Τ10 θα αποτελέσει σημαντική παρακαταθήκη για τη νεολαία και την αθλητική οικογένεια του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας καλύτερες συνθήκες άθλησης και ανάπτυξης.

Οι διοικήσεις των δύο σωματείων ευχαριστούν τον Δήμο Αγίου Νικολάου και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για τη συμβολή τους και εκφράζουν την ειλικρινή ελπίδα το έργο να προχωρήσει απρόσκοπτα και να ολοκληρωθεί χωρίς καθυστερήσεις, ώστε η πόλη να αποκτήσει επιτέλους την αθλητική υποδομή που τόσο έχει ανάγκη.

Το Τ10 παίρνει ζωή. Μαζί του μεγαλώνει και η ελπίδα για το μέλλον του αθλητισμού της πόλης μας!