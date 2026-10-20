ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ EUROPLAN: Η αγωνιστική δραστηριότητα του Σαββατοκύριακου που πέρασε σε Άνδρες, Εφήβους και Παίδες

Δεν τα κατάφερε στην εκτός έδρας πρεμιέρα της Α’ Κατηγορίας Ανδρών ΕΚΑΣΚ (1ος Όμιλος) η ανδρική ομάδα του Αγίου Νικολάου Europlan, γνωρίζοντας την ήττα με 79-72 από τον ΑΟΚ Χανιά στο Ε.Α.Κ. Χανίων.

Η ομάδα του Αγίου Νικολάου ξεκίνησε δυνατά την αναμέτρηση, παίρνοντας προβάδισμα στο πρώτο δεκάλεπτο με 18-22.

Ωστόσο, οι γηπεδούχοι αντέδρασαν στη δεύτερη περίοδο με ένα επιμέρους 22-10, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια για το ημίχρονο με το υπέρ τους 40-32. Στο δεύτερο μέρος, η ομάδα μας πάλεψε, μείωσε τη διαφορά (61-56 στο γ’ δεκάλεπτο) και παρέμεινε ανταγωνιστική μέχρι το φινάλε, χωρίς όμως να καταφέρει να ανατρέψει το αποτέλεσμα.

Διπλός τραυματισμός και αγωνία για τη συνέχεια: Πέρα από την ήττα, ο αγώνας άφησε σοβαρά προβλήματα τραυματισμών στο τεχνικό επιτελείο. Ο Χρήστος Γείτονας υπέστη θλάση γαστροκνήμιου στη γάμπα και η κατάστασή του θα εκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες, ενώ ο Στέλιος Γκαμπέλης υπέστη κάταγμα στο δάχτυλο μετά από επαφή κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Οι δύο αυτές απουσίες αποτελούν σημαντικό πλήγμα και αναμένεται να στοιχίσουν ενόψει του δύσκολου εντός έδρας αγώνα του ερχόμενου Σαββάτου απέναντι στον Εργοτέλη.

Τα δεκάλεπτα της αναμέτρησης:

18-22, 40-32 (22-10), 61-56 (21-24), 79-72 (18-16)

Στατιστικά Αγώνα:

Δίποντα: 18/38 (47%)

Τρίποντα: 7/17 (41%)

Ελεύθερες Βολές: 15/27 (56%)

Πόντοι Παικτών (Άγιος Νικόλαος Καλαθοσφαίριση Europlan):

Γκαμπέλης Σ.: 23 πόντοι (3/5 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 5/7 βολές)

Τζιώρας Α.: 20 πόντοι (5/11 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 4/7 βολές)

Ιωάννου Β.: 11 πόντοι (5/6 δίποντα, 1/3 βολές)

Χριστοδουλάκης: 6 πόντοι (1/3 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 1/2 βολές)

Κριθινάκης Ε.: 4 πόντοι (4/8 βολές)

Κωνστανταράκης: 4 πόντοι (2/4 δίποντα)

Σκαλαίος Ι.: 2 πόντοι (1/5 δίποντα)

Γείτονας Χ.: 2 πόντοι (1/1 δίποντο)

Φούντας Α.: 0 πόντοι

Η ομάδα μας στρέφει πλέον την προσοχή της στη συνέχεια του πρωταθλήματος και στις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις και τον αγώνα του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου στο κλειστό του Αγίου Νικολάου με αντίπαλο της ομάδα του Εργοτέλη

Α’ Εφήβων (1ος Όμιλος – 3η Αγωνιστική): Μεγάλο «διπλό» στο Ρέθυμνο!

Σπουδαία εκτός έδρας νίκη πέτυχε η εφηβική ομάδα του Αγίου Νικολάου, επικρατώντας της Ακαδημίας Καλαθοσφαίρισης Ρεθύμνου με 71-73 στο Κλειστό Γήπεδο Περιβολίων Ρεθύμνου.

Σε ένα πραγματικό ντέρμπι με συνεχείς διακυμάνσεις στο σκορ, οι έφηβοι του Αγίου Νικολάου έδειξαν ψυχραιμία στα κρίσιμα τελευταία λεπτά και πήραν το ροζ φύλλο αγώνα.

Τα δεκάλεπτα: 25-23, 39-42 (14-19), 61-61 (22-19), 71-73 (10-12)

Β’ Παίδων (Β’ Όμιλος – 2η Αγωνιστική): Νίκη στα χαρτιά

Για το πρωτάθλημα της Β’ Παίδων, η αναμέτρηση του Αγίου Νικολάου με τον Σητειακό στο ΔΑΚ Αγίου Νικολάου δεν διεξήχθη, με την ομάδα μας να παίρνει τη νίκη στα χαρτιά με σκορ 20-0 (Forfeit) λόγω μη προσέλευσης της φιλοξενούμενης ομάδας