Ο Μανόλης Μακράκης στο ραδιόφωνο του «Δίαυλου Κρήτης» – Όλα όσα αφορούν τον ΑΟΑΝ

Την πορεία και τον σχεδιασμό του ΑΟΑΝ ανέδειξε η εκπομπή «Χωρίς Δεσμεύσεις» του Δίαυλου Κρήτης, με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη. Καλεσμένος στην εκπομπή ήταν ο πρόεδρος του ΑΟΑΝ, Μανόλης Μακράκης, ο οποίος μίλησε για την εξέλιξη του ποδοσφαιρικού τμήματος, τους στόχους της ομάδας και τον σχεδιασμό για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το αγωνιστικό σκέλος και η προσπάθεια δημιουργίας μιας ανταγωνιστικής ομάδας. Ο κ. Μακράκης αναφέρθηκε στις μεταγραφικές κινήσεις, στις επιλογές που έγιναν για την ενίσχυση του ρόστερ, αλλά και στη φιλοσοφία με την οποία η διοίκηση προσεγγίζει την αγωνιστική παρουσία του ΑΟΑΝ.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο θέμα των χορηγιών, καθώς η οικονομική στήριξη αποτελεί βασικό παράγοντα για τη λειτουργία και την ανάπτυξη ενός ποδοσφαιρικού συλλόγου. Η συνεργασία με την τοπική επιχειρηματική κοινότητα και η στήριξη από ανθρώπους και επιχειρήσεις της περιοχής αποτελούν σημαντικό μέρος της προσπάθειας της διοίκησης.

Στη συζήτηση τέθηκε επίσης το ζήτημα των υποδομών. Οι ανάγκες ενός ποδοσφαιρικού συλλόγου δεν περιορίζονται μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι, αλλά περιλαμβάνουν τις εγκαταστάσεις, τους χώρους προπόνησης και γενικότερα τις συνθήκες μέσα στις οποίες αθλητές και προπονητές καλούνται να εργαστούν.

Ξεχωριστή θέση στη συνέντευξη είχε το θέμα των Ακαδημιών του ΑΟΑΝ. Η ανάπτυξη των τμημάτων υποδομής αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο για το μέλλον του συλλόγου, καθώς μέσα από τις Ακαδημίες δίνεται η δυνατότητα σε παιδιά της περιοχής να γνωρίσουν το ποδόσφαιρο, να αθληθούν και παράλληλα να δημιουργηθεί η βάση για την ανάδειξη νέων ποδοσφαιριστών.

Ο Μανόλης Μακράκης αναφέρθηκε στη συνολική προσπάθεια που καταβάλλεται από τη διοίκηση, τους προπονητές, τους ποδοσφαιριστές, τους γονείς και τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στον σύλλογο, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας για την επίτευξη των στόχων.

Η συζήτηση με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη έδωσε την ευκαιρία να παρουσιαστεί η εικόνα του ΑΟΑΝ όχι μόνο μέσα από το αγωνιστικό αποτέλεσμα, αλλά συνολικά ως ένας αθλητικός οργανισμός με παρουσία στην τοπική κοινωνία.

Μεταγραφές, χορηγοί, υποδομές και Ακαδημίες αποτέλεσαν τους βασικούς άξονες μιας συζήτησης για το παρόν αλλά και το μέλλον του ΑΟΑΝ, με τη διοίκηση να καλείται να συνδυάσει την αγωνιστική προσπάθεια με τη δημιουργία σταθερών βάσεων για την επόμενη ημέρα.

Η εκπομπή «Χωρίς Δεσμεύσεις» του Δίαυλου Κρήτης συνεχίζει να φιλοξενεί ανθρώπους από τον αθλητισμό, την αυτοδιοίκηση, την κοινωνία και την επιχειρηματικότητα, αναδεικνύοντας θέματα που αφορούν άμεσα τον Άγιο Νικόλαο και την ευρύτερη περιοχή.

Ακούστε όλη την συνέντευξη