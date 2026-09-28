Γερμανία-Ελλάδα 0-1: Έγραψε ιστορία η Εθνική με γκολ Κουρμπέλη

Μία από τις μεγαλύτερες νίκες της ιστορίας της πανηγύρισε η Εθνική Ελλάδας, η οποία επικράτησε με 1-0 της Γερμανίας στο Άουγκσμπουργκ, για τη 2η αγωνιστική του Nations League.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς νίκησε για πρώτη φορά τη «Μάνσαφτ», με τον Δημήτρη Κουρμπέλη να υπογράφει το ιστορικό αποτέλεσμα στο 74ο λεπτό.

Με το δεύτερο «τρίποντο» σε ισάριθμα παιχνίδια, η Ελλάδα έφτασε τους έξι βαθμούς και βρίσκεται στην κορυφή του 2ου ομίλου, βάζοντας από νωρίς τις βάσεις για τη διεκδίκηση μίας από τις δύο θέσεις που οδηγούν στα ημιτελικά.

Τζολάκης και άμυνα κράτησαν όρθια την Ελλάδα

Η εικόνα του πρώτου μέρους ανήκε ξεκάθαρα στη Γερμανία. Οι γηπεδούχοι είχαν την κατοχή, πίεσαν ψηλά και δημιούργησαν τις σημαντικότερες ευκαιρίες, χωρίς όμως να βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Καθοριστικός ήταν ο Κωνσταντής Τζολάκης. Ο τερματοφύλακας της Χαλ πραγματοποίησε σημαντικές επεμβάσεις στις προσπάθειες του Αντεγέμι στο 31′ και το 49′, αλλά και του Κίμιχ, κρατώντας το μηδέν σε ένα διάστημα κατά το οποίο η ελληνική ομάδα δυσκολευόταν να κρατήσει την μπάλα. Νωρίτερα, στο 20′, ο Αντεγέμι είχε αστοχήσει σε τετ α τετ.

Η πίεση συνεχίστηκε και στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου, με τον Γιοβάνοβιτς να παρεμβαίνει από τον πάγκο. Οι είσοδοι των Κουρμπέλη και Ιωαννίδη άλλαξαν την εικόνα της Ελλάδας, που άρχισε να κερδίζει μέτρα και να γίνεται πιο απειλητική.

Οι αλλαγές που έκριναν το ματς

Στο 67′ ήρθε η πρώτη μεγάλη ελληνική ευκαιρία. Ο Παυλίδης έκλεψε την μπάλα από τον Κίμιχ και τροφοδότησε τον Ιωαννίδη, ο οποίος πλάσαρε στην κίνηση, όμως η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ.

Επτά λεπτά αργότερα ήρθε το γκολ. Σε γρήγορη αντεπίθεση, ο Κουρμπέλης βρέθηκε σε θέση βολής και επιχείρησε το σουτ. Η μπάλα κόντραρε στον Μπίσεκ, άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα του Νίμπελ για το 0-1.

Η Γερμανία επιχείρησε να αντιδράσει στα τελευταία λεπτά, χωρίς όμως να καταφέρει να ανατρέψει την κατάσταση. Η Ελλάδα διαχειρίστηκε το προβάδισμά της και έφυγε από το Άουγκσμπουργκ με μία ιστορική νίκη, υποχρεώνοντας παράλληλα τον Γιούργκεν Κλοπ στην πρώτη του ήττα ως ομοσπονδιακό τεχνικό της Γερμανίας.

Διαιτητής: Κάβανα (Αγγλία)

Κίτρινες: Μπίσεκ – Ζαφείρης, Ρέτσος, Κουρμπέλης

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Γιούργκεν Κλοπ): Νίμπελ, Μπίσεκ, Τα, Βάγκνομαν, Μπράουν (84΄ Μπέρενς), Κίμιχ, Ενμέτσα (84΄ Στακ), Κοντέ (65΄ Βιρτς), Σέιντ (65΄ Μπούρκαρντ), Αντεγιέμι (76΄ Γκνάμπρι), Εμπνουνταλίμπ .

ΕΛΛΑΔΑ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Βαγιαννίδης (46΄ Σάλιακας), Τσιμίκας, Ανδρούτσος, Ζαφείρης (59΄ Κουρμπέλης), Τζόλης (81΄ Μασούρας), Καρέτσας, Τετέι (59΄ Ιωαννίδης), Παυλίδης