Νίκος Σουργιάς: Οι δηλώσεις πριν την αναμέτρηση με τον Πλατανιά

Ο προπονητής του ΑΟΑΝ, Νίκος Σουργιάς, μίλησε στο AOAN TV ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Πλατανιά, η οποία θα διεξαχθεί την Τετάρτη στα Χανιά.

Ο τεχνικός της ομάδας μας αναφέρθηκε στην προετοιμασία των ποδοσφαιριστών, στην προσέγγιση της αναμέτρησης και στις απαιτήσεις ενός ακόμη σημαντικού αγώνα για τη συνέχεια των υποχρεώσεων του ΑΟΑΝ στη Γ’ Εθνική.

Η ομάδα ολοκληρώνει την προετοιμασία της με το βλέμμα στραμμένο στην αναμέτρηση στα Περιβόλια και στόχο να παρουσιάσει το καλύτερο δυνατό αγωνιστικό πρόσωπο.

Δείτε τη δήλωση του Νίκου Σουργιά στο AOAN TV.