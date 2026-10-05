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Νίκος Σουργιάς: Οι δηλώσεις πριν την αναμέτρηση με τον Πλατανιά

Photo of Stream+ Stream+ Send an email 5 Οκτωβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 05/10/2026
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Ο προπονητής του ΑΟΑΝ, Νίκος Σουργιάς, μίλησε στο AOAN TV ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Πλατανιά, η οποία θα διεξαχθεί την Τετάρτη στα Χανιά.

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Ο τεχνικός της ομάδας μας αναφέρθηκε στην προετοιμασία των ποδοσφαιριστών, στην προσέγγιση της αναμέτρησης και στις απαιτήσεις ενός ακόμη σημαντικού αγώνα για τη συνέχεια των υποχρεώσεων του ΑΟΑΝ στη Γ’ Εθνική.

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Η ομάδα ολοκληρώνει την προετοιμασία της με το βλέμμα στραμμένο στην αναμέτρηση στα Περιβόλια και στόχο να παρουσιάσει το καλύτερο δυνατό αγωνιστικό πρόσωπο.

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Δείτε τη δήλωση του Νίκου Σουργιά στο AOAN TV.

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Photo of Stream+ Stream+ Send an email 5 Οκτωβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 05/10/2026
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