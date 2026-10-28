Δημοσκόπηση: Σχεδόν 9 στους 10 Ελληνες δεν εμπιστεύονται τη διαιτησία

Η έρευνα διενεργήθηκε πανελλαδικά στις 23 και 24 Οκτωβρίου από την GPO, σε ένα σχεδιασμένο δείγμα με 600 ολοκληρωμένα ερωτηματολόγια, σε άτομα ηλικίας 17 και άνω. Το 60% έγινε με τηλεφωνικές συνεντεύξεις μέσω συστήματος CATI με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου και το 40% με αυτοσυμπληρούμενα ερωτηματολόγια μέσω διαδικτυακού πάνελ.

Η πρώτη ερώτηση ήταν «Πόσο εμπιστεύεστε την ελληνική διαιτησία μπάσκετ σήμερα μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις;», με το αποτέλεσμα να προκαλεί σοκ, καθώς το 57,4% απάντησε «καθόλου», ενώ το 31,1 «λίγο». Κάτι που σημαίνει οτι μόλις το 10,9 την εμπιστεύεται «αρκετά» ή «πολύ.»

Είναι άξιο αναφοράς μάλιστα, οτι το «καθόλου» ήταν η δημοφιλέστερη απάντηση στους φιλάθλους όλων των μεγάλων ομάδων. Είτε μιλάμε για οπαδούς του Ολυμπιακού, είτε του Παναθηναϊκού, είτε κάποιας εκ των ΑΕΚ, ΠΑΟΚ ή Άρη.

Κοιτάζοντας κανείς το αποτελέσματα της δεύτερης ερώτησης, θα διαπιστώσει πως η έλλειψη εμπιστοσύνης προϋπήρχε και δεν είναι αποτέλεσμα των τελευταίων εξελίξεων, καθώς στην ερώτηση «Ποια ήταν η άποψή σας για την ελληνική διαιτησία στο μπάσκετ πριν τις τελευταίες αποκαλύψεις;», καθώς το 54,3% είχε «αρνητική» ή «μάλλον αρνητική» άποψη, την ώρα που το «θετική» ή «μάλλον θετική» συγκέντρωνε 43,4%.

Εδώ όμως δεν υπάρχει κοινός παρανομαστής στους φιλάθλους των ομάδων, καθώς το 59% των υποστηρικτών του Ολυμπιακού είχε θετική ή μάλλον θετική άποψη, την ώρα που το ποσοστό αυτό στις υπόλοιπες ομάδες ήταν αισθητά χαμηλότερο και σε καμία περίπτωση δεν υπερτερούσε του αρνητική ή μάλλον αρνητική.