Δύο πόλεις, δύο ιστορικοί σύλλογοι του Λασιθίου και ένα ντέρμπι που έχει προσφέρει δυνατές συγκινήσεις. Ο ΑΟ Αγίου Νικολάου υποδέχεται την ΑΕ Νεάπολης το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, στις 15:00, στο Δημοτικό Στάδιο «Νικόλαος Φουρνιωτάκης», για την 9η αγωνιστική του 10ου ομίλου της Γ’ Εθνικής. Μια συνάντηση που κουβαλά τη δική της προϊστορία, με αγώνες που κρίθηκαν στις λεπτομέρειες, σημαντικές ανατροπές και πρόσφατες αναμετρήσεις που επηρέασαν τη μάχη του τίτλου στο τοπικό πρωτάθλημα.

Το λασιθιώτικο ποδόσφαιρο στρέφει ξανά το ενδιαφέρον του σε μια αναμέτρηση που ξεπερνά τα στενά όρια μιας συνηθισμένης αγωνιστικής.

Ο ΑΟΑΝ αναζητά επιστροφή στις νίκες μετά τις δύο συνεχόμενες ήττες του, ενώ η Νεάπολη θέλει να πανηγυρίσει το πρώτο της τρίποντο στο φετινό πρωτάθλημα.

Η βαθμολογία δείχνει δύο διαφορετικές αγωνιστικές διαδρομές. Η ιστορία, όμως, υπενθυμίζει ότι στα μεταξύ τους παιχνίδια τα δεδομένα δεν είναι πάντα τόσο απλά.

Η προϊστορία: Από τις νίκες του ΑΟΑΝ στη Γ’ Εθνική μέχρι τη μεγάλη επιτυχία της Νεάπολης

Οι συναντήσεις των δύο ομάδων έχουν αφήσει έντονο αποτύπωμα τόσο στις εθνικές κατηγορίες όσο και στις διοργανώσεις της ΕΠΣ Λασιθίου.

Στις καταγεγραμμένες αναμετρήσεις της Γ’ Εθνικής τις περιόδους 2020-21 και 2021-22, ο ΑΟ Αγίου Νικολάου είχε καταφέρει να επιβληθεί και στα τρία παιχνίδια που εμφανίζονται στο σχετικό αρχείο.

Τον Μάιο του 2021, ο ΑΟΑΝ πέρασε νικηφόρα από τη Νεάπολη με 1-0, ενώ τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς επικράτησε ξανά εκτός έδρας, αυτή τη φορά με 3-1.

Ακολούθησε η εντυπωσιακή εντός έδρας νίκη του με 4-2 τον Φεβρουάριο του 2022, σε ένα πραγματικό ντέρμπι με έξι γκολ.

Η συνέχεια των μεταξύ τους αναμετρήσεων, ωστόσο, έδειξε ότι η Νεάπολη μπορεί να αμφισβητήσει την υπεροχή του ΑΟΑΝ, ιδιαίτερα στις σημαντικές αναμετρήσεις των τελευταίων δύο περιόδων.

Το 4-2 του 2022: Ένα ντέρμπι γεμάτο ανατροπές

Στις 27 Φεβρουαρίου 2022, ο ΑΟΑΝ είχε επικρατήσει με 4-2 της Νεάπολης στον Άγιο Νικόλαο, σε ένα παιχνίδι που έμεινε χαρακτηριστικό για την εξέλιξή του.

Οι γηπεδούχοι απέκτησαν προβάδισμα, όμως η Νεάπολη κατάφερε να επιστρέψει και να ισοφαρίσει σε 2-2 στο 75ο λεπτό με τον Αθανασιάδη.

Η απάντηση του ΑΟΑΝ ήταν άμεση.

Περισσότερα στο sportfocus.gr