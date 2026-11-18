Μια ιδιαίτερα απαιτητική αλλά και σημαντική αγωνιστική πρόκληση περιμένει σήμερα, Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, την ΑΕ Νεάπολης, η οποία υποδέχεται τα Χανιά στο γήπεδό της, για την 3η φάση του Κυπέλλου Ερασιτεχνών Ελλάδας. Η λασιθιώτικη ομάδα θέλει να αφήσει στην άκρη τις δυσκολίες του πρωταθλήματος και να διεκδικήσει μια πρόκριση απέναντι στην πρωτοπόρο του 10ου ομίλου της Γ’ Εθνικής.

Η σημερινή αναμέτρηση συγκεντρώνει ξεχωριστό ενδιαφέρον για το ποδόσφαιρο του Λασιθίου, καθώς η Νεάπολη θα βρεθεί αντιμέτωπη με έναν από τους ισχυρότερους συλλόγους της φετινής διοργάνωσης.

Για την ομάδα του Πέτρου Μαρινάκη, το παιχνίδι αποτελεί μια ευκαιρία να παρουσιάσει το αγωνιστικό πρόσωπο που προσπαθεί να αποκτήσει το τελευταίο διάστημα.

Δύο διαφορετικές βαθμολογικές πραγματικότητες

Η Νεάπολη βρίσκεται στη δωδέκατη θέση του 10ου ομίλου της Γ’ Εθνικής, έχοντας συγκεντρώσει έναν βαθμό στις πρώτες οκτώ αγωνιστικές.

Στην τελευταία της αναμέτρηση γνώρισε την ήττα με 1-0 από τον Εργοτέλη, σε ένα παιχνίδι όπου προσπάθησε να διεκδικήσει θετικό αποτέλεσμα.

Αντίθετα, τα Χανιά οδηγούν την κούρσα του πρωταθλήματος με 20 βαθμούς και παραμένουν αήττητα.

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