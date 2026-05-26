CAFE MELI
Europlan
SPORTS

ΑΟΑΝ: Επιστρέφει ο Νίκος Σουργιάς

ΜΗΛΟ
Photo of Media+ Media+ Send an email 26 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 26/05/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
NOVA
Palermo TECH HUB
Cosmos

Ο Ηρακλειώτης τεχνικός επιστρέφει για τη δεύτερη θητεία του στον «κυανόλευκο» πάγκο, έπειτα από την ιδιαίτερα επιτυχημένη παρουσία του για δυόμιση σεζόν κατά την περίοδο 2019-2022.

ΧΡΥΣΟΣ

Υπό την καθοδήγησή του, η ομάδα μας πρωταγωνίστησε στη Γ’ Εθνική, διεκδικώντας δύο φορές την κορυφή του ομίλου της, ενώ πραγματοποίησε εξαιρετική πορεία στο Κύπελλο Ελλάδας, φτάνοντας έως τη φάση των «16». Παράλληλα, κατέκτησε το Super Cup 2020/2021 και το Κύπελλο ΕΠΣ Λασιθίου 2021/2022.

Στη συνέχεια, ο κ. Σουργιάς συνέχισε την επιτυχημένη του πορεία με τον Γιούχτα, οδηγώντας την ομάδα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής και στην άνοδο στη Super League 2, τον οποίο και καθοδήγησε στην επαγγελματική κατηγορία. Ακολούθως, εργάστηκε στα τεχνικά επιτελεία της ΠΑΕ Χανιά, της ΑΕ Λάρισας και, πιο πρόσφατα, του Ηρακλή, με τον οποίο κατέκτησε το πρωτάθλημα της Super League 2.

SUNSTOP

Η προπονητική του διαδρομή ξεκίνησε από τους Νέους Ηροδότου, ενώ στη συνέχεια διετέλεσε συνεργάτης και γυμναστής των ομάδων Κ20 και Κ15 του Εργοτέλη. Επιπλέον, υπήρξε μέλος των τεχνικών επιτελείων του Ερμή Ζωνιανών, του ΑΟΧ/Κισσαμικού και του Ηροδότου στον οποίο εργάστηκε και ως πρώτος προπονητής, όπως και στον Ρωμανό και στον ΠΑΟ Κρουσώνα.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Media+ Media+ Send an email 26 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 26/05/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Media+

Media+

Σχετικά άρθρα

osfp euroleague2026

Πρωταθλητής Ευρώπης για 4η φορά ο Ολυμπιακός, 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτης

25 Μαΐου 2026
final four athens

Σε ρυθμούς Final 4 η Αθήνα: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, πώς θα φθάσουν οι φίλαθλοι στο ΟΑΚΑ

22 Μαΐου 2026
ataman

Οταν ο Αταμάν ανοίγει κόντρα με τους παίκτες του!

14 Μαΐου 2026

Στο Παγκρήτιο Στάδιο η προετοιμασία κορυφαίων ξένων αθλητών και ομάδων στίβου από χώρες της Ε.Ε

1 Μαΐου 2026
diaititis

Αλλαγές από τη FIFA στο Μουντιάλ – Τι θα γίνεται με τις κίτρινες κάρτες

28 Απριλίου 2026

Στην Περιφέρεια Κρήτης το Κύπελλο Ελλάδας – Η μεγάλη γιορτή του ΟΦΗ στο Ηράκλειο

28 Απριλίου 2026

ΟΦΗ: Γράφτηκε ιστορία, ο Λαμπρόπουλος σήκωσε το δεύτερο Κύπελλο του Ομίλου

26 Απριλίου 2026

Απίθανος ΠΑΟΚ: Δώρο το πρώτο ασπρόμαυρο φορμάκι σε όλα τα μωρά που θα γεννηθούν τον Απρίλιο

1 Απριλίου 2026

Euroleague: Βαρύ χρηματικό πρόστιμο στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο

1 Απριλίου 2026

Gold Cup & Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας

30 Μαρτίου 2026
Back to top button