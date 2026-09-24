Οι κάρτες διαρκείας Μπάσκετ και Βόλεϊ Αγίου Νικολάου κυκλοφορούν

Με το βλέμμα στη νέα αγωνιστική περίοδο 2026-2027, ξεκινά η διάθεση των καρτών διαρκείας των ομάδων Άγιος Νικόλαος Μπάσκετ Europlan και Άγιος Νικόλαος Volleyball.

Οι κάρτες διαρκείας αποτελούν τον τρόπο με τον οποίο οι φίλαθλοι μπορούν να βρίσκονται σταθερά δίπλα στις ομάδες της πόλης, να παρακολουθούν από κοντά τις αγωνιστικές τους προσπάθειες και παράλληλα να στηρίζουν έμπρακτα την ανάπτυξη του αθλητισμού στον Άγιο Νικόλαο.

Φέτος, όμως, η αξία της κάρτας διαρκείας αποκτά έναν ακόμη σημαντικότερο κοινωνικό χαρακτήρα.

Μέρος της προσπάθειας συνδέεται με τη στήριξη του Make-A-Wish Ελλάδας, με στόχο να συμβάλει στην πραγματοποίηση ακόμη περισσότερων ευχών παιδιών που το έχουν ανάγκη.

Όπως τόνισαν στις δηλώσεις τους οι πρόεδροι των δύο σωματείων, Μάνος και Γιάννης Γεροντής, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτυπώνει το κοινωνικό πρόσωπο των ομάδων και τη διάθεσή τους να αξιοποιούν τη δύναμη του αθλητισμού όχι μόνο μέσα στους αγωνιστικούς χώρους, αλλά και προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και των ανθρώπων που χρειάζονται στήριξη.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος των εθελοντών του Make-A-Wish Ελλάδας, Δημήτρης Μανταλάκης, ευχαρίστησε τη διοίκηση των δύο ομάδων για τη σημαντική αυτή πρωτοβουλία και τη στήριξη στο έργο του οργανισμού.

Μια κάρτα διαρκείας, δύο ομάδες, μια ολόκληρη πόλη και ένας ακόμη λόγος να είμαστε όλοι μαζί στο γήπεδο.

Γιατί η νέα αγωνιστική περίοδος δεν αφορά μόνο τους αγώνες, τις νίκες και τις προσπάθειες μέσα στο παρκέ και στο γήπεδο.

Αφορά και τις ευχές που μπορούν να γίνουν πραγματικότητα.