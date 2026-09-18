ΟΦΗ – Χοφενχάιμ 2-0: Οι Κρητικοί «άναψαν φωτιά» και τρελαίνουν την Ευρώπη

O OΦΗ δεν σταματάει να γράφει ιστορία! Δεν σταματάει να μεγαλώνει! Οι παίκτες του Χρήστου Κόντη μετά το Κύπελλο, μετά το Super Cup, πήραν και την πρώτη τους νίκη στην ιστορία τους στο Europa League, επικρατώντας εντός έδρας της Χοφενχάιμ με σκορ 2-0, στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Phase, με τους Κρητικούς να παίζουν με ψυχή και να δίνουν ρεσιτάλ άμυνας και αποτελεσματικότητας.

Ο ΟΦΗ είχε πολλούς και διαφορετικούς πρωταγωνιστές. Ένας από αυτούς σίγουρα ήταν ο Αϊτόρ, ο οποίος ήταν και αυτός που έκανε το 1-0 μετά από ωραία, ομαδική προσπάθεια. Ωστόσο, οι Κρητικοί είχαν σε μεγάλη ημέρα κάθε παίκτη από την άμυνά τους, καθώς στις πιο πολλές μονομαχίες βγήκαν νικητές, ενώ το 2-0 για τους γηπεδούχους έκανε ο Γιώργος Κανελλόπουλος με δυνατή κεφαλιά.

Η αναμέτρηση έδειξε από νωρίς τον δρόμο της. Η Χοφενχάιμ ήταν εκείνη που είχε την μπάλα στα πόδια της, εκείνη που πίεζε πολύ ψηλά και προσπαθούσε με πολλές και κοντινές πάσες να διασπάσει την καλά οργανωμένη άμυνα του ΟΦΗ. Οι παίκτες του Κόντη άφησαν την μπάλα στα πόδια των Γερμανών, θέλοντας να χτυπήσουν σε κάποια αντεπίθεση και γενικότερα έχοντας κατά νου να μη δώσουν χώρο στους φιλοξενούμενους.

Ένας από τους παίκτες των Κρητικών που ξεχώρισαν στα πρώτα λεπτά του αγώνα ήταν ο Αθανασίου, ο οποίος έπαιζε γρήγορα την μπάλα από τα πλάγια, αλλά και έκοψε πολλές επιθέσεις των Γερμανών.

Ο ΟΦΗ δεν είχε αρκετή ώρα την μπάλα στα πόδια του. Παρ’ όλα αυτά οι παίκτες του έδειχναν ότι μπορούσαν να παίξουν με ευχέρεια από τη μέση και μπροστά, όταν έβρισκαν τους κατάλληλους χώρους. Κάτι που φάνηκε περίτρανα στη φάση του 30′. Μετά από βολέ του Χριστογεώργου η μπάλα πήγε στον Κόντρο. Ο έμπειρος φορ κατέβασε την μπάλα, προχώρησε μαζί της και την «έσπασε» στον Αϊτόρ, ο οποίος όντας μόνος του από κοντά έκανε το 1-0.

Η Χοφενχάιμ δεν πτοήθηκε και προσπάθησε να αντιδράσει και να απαντήσει όσο πιο γρήγορα γινόταν. Ωστόσο, η κεφαλιά του Μπούργκερ στο 43′ δεν ήταν τόσο καλή και έτσι το πρώτο ημίχρονο έληξε με τον ΟΦΗ να είναι μπροστά στο σκορ με 1-0.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι Γερμανοί ανέβασαν ακόμη περισσότερο τις γραμμές τους και έδειξαν ότι θα έβαζαν δύσκολα στους παίκτες του Κόντη, οι οποίοι προσπαθούσαν να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους, όμως χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία.

Ο ΟΦΗ έδειχνε να χάνει τις δυνάμεις του. Αλλά ακόμα και έτσι οι παίκτες του ήταν πιστοί στο πλάνο τους. Και πάνω σε αυτό έχτισαν και τη δεύτερη μεγαλύτερη ευκαιρία τους, όπου με τον Φούντα έφτασαν μία ανάσα από το 2-0, με τον Έλληνα επιθετικό από καλή θέση να πλασάρει, αλλά η μπάλα να μην του κάνει το χατίρι στο 54′.

Από εκεί και πέρα η γερμανική ομάδα προσπάθησε με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους να φτάσει κοντά στο γκολ, όπως στη φάση με τον Λέμπερλε.

Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν περίμεναν οι φιλοξενούμενοι να δουν τους παίκτες του ΟΦΗ να σκοράρουν και δεύτερη φορά. Κάτι που έγινε λίγο πριν από το φινάλε και πιο συγκεκριμένα στο 84΄με τον Κανελλόπουλο, ο οποίος με δυνατή κεφαλιά έκανε το 2-0 για την ομάδα της Κρήτης.

Από εκεί και πέρα οι παίκτες του Κόντη έπαιξαν με μυαλό και την εμπειρία τους, κλείνοντας τους διαδρόμους και μην αφήνοντας πολλές ευκαιρίες στους Γερμανούς για κάποια φάση ή για κάποιο γκολ, με το 2-0 υπέρ του ΟΦΗ να μένει μέχρι και το φινάλε και τους Κρητικούς να ξεκινάνε με το δεξί τις υποχρεώσεις τους στο Europa League και τη League Phase του.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Κωστούλας, Πούγγουρας, Κρίσμαντις, Ντίκμαν (80′ Γκονζάλες), Αθανασίου, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης (69’ Κανελλόπουλος), Φούντας (60’ Νους), Αϊτόρ (70’ Αποστολάκης), Κόντρο (80′ Ισέκα)

Χοφενχάιμ (Κρίστιαν Ίλζερ): Μπάουμαν, Κουφάλ, Καμπάκ, Χαϊνταρί (46’ Ματσίντα), Ροτς, Αβντουλάχου, Μπούργκερ, Ντε Κατ (60’ Κράμαριτς), Χλόζεκ (75’ Ασλάνι), Βίμερ (60’ Κόντε), Λέμπερλε (67’ Νταγκίμ)