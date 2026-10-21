Γιάννης Γουλιδάκης στον «Δίαυλο Κρήτης»: Η Ιεράπετρα δεν μπορεί να γίνεται στόχος προσβλητικών χαρακτηρισμών

Στην εκπομπή «Χωρίς Δεσμεύσεις» του ραδιοφώνου του Δίαυλου Κρήτης, με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη, φιλοξενήθηκε ο Γιάννης Γουλιδάκης, επικεφαλής της μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας και πρώην αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου.

Αφορμή για τη συζήτηση αποτέλεσε η ανοιχτή επιστολή που έδωσε στη δημοσιότητα, με την οποία σχολίασε αρνητικά αναφορές, σχόλια και χαρακτηρισμούς που, όπως υποστήριξε, διατυπώθηκαν από μέρος κάποιων μέσων ενημέρωσης σε βάρος της Ιεράπετρας, με φόντο τις συνεχόμενες αφίξεις μεταναστών στην περιοχή.

Η δημόσια εικόνα της Ιεράπετρας στο επίκεντρο

Η συζήτηση ανέδειξε το ζήτημα του τρόπου με τον οποίο παρουσιάζεται η Ιεράπετρα στη δημόσια συζήτηση, σε μια περίοδο κατά την οποία οι μεταναστευτικές αφίξεις απασχολούν έντονα την τοπική κοινωνία και τις αρμόδιες αρχές.

Η διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος αποτελεί μια σύνθετη πρόκληση για τις τοπικές υπηρεσίες, τους φορείς και την κοινωνία. Ωστόσο, η αναφορά σε πραγματικά προβλήματα και οι επισημάνσεις για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει μια περιοχή δεν ταυτίζονται με την υιοθέτηση προσβλητικών χαρακτηρισμών ή με την απαξίωση της ίδιας της πόλης και των κατοίκων της.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η παρέμβαση του Γιάννη Γουλιδάκη, ο οποίος επέλεξε, μέσω της ανοιχτής επιστολής του, να τοποθετηθεί δημόσια απέναντι σε όσα θεωρεί άδικη και προσβλητική αντιμετώπιση της Ιεράπετρας.

Μεταναστευτικές αφίξεις και ευθύνη της ενημέρωσης

Οι συνεχόμενες αφίξεις μεταναστών έχουν φέρει την Ιεράπετρα στο επίκεντρο της επικαιρότητας, δημιουργώντας παράλληλα προβληματισμό για τις δυνατότητες διαχείρισης των περιστατικών και την υποστήριξη που χρειάζονται οι τοπικές υπηρεσίες.

Μέσα σε αυτή τη συγκυρία, η συζήτηση έθεσε και το ζήτημα της ευθύνης των μέσων ενημέρωσης όταν παρουσιάζουν γεγονότα που επηρεάζουν άμεσα την εικόνα ενός τόπου. Η ενημέρωση για τις δυσκολίες και τις πραγματικές διαστάσεις ενός προβλήματος είναι απαραίτητη, αλλά εξίσου σημαντική είναι η αποφυγή γενικεύσεων και χαρακτηρισμών που μπορεί να στιγματίσουν μια ολόκληρη τοπική κοινωνία.

Η Ιεράπετρα, όπως κάθε περιοχή που βρίσκεται αντιμέτωπη με σύνθετες κοινωνικές και διοικητικές προκλήσεις, χρειάζεται ουσιαστική συζήτηση, υπεύθυνη ενημέρωση και λύσεις. Η δημόσια αντιπαράθεση γύρω από το μεταναστευτικό δεν θα πρέπει να οδηγεί στην απαξίωση της πόλης ή των ανθρώπων της.

Η παρέμβαση μέσα από την τοπική πολιτική

Η παρουσία του Γιάννη Γουλιδάκη στην εκπομπή «Χωρίς Δεσμεύσεις» έδωσε τη δυνατότητα να τεθεί δημόσια το ζήτημα της εικόνας της Ιεράπετρας, με αφετηρία την επιστολή του και τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι αναφορές σε μέσα ενημέρωσης.

Η παρέμβασή του εντάσσεται στον ευρύτερο προβληματισμό για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι τοπικές κοινωνίες όταν βρίσκονται στο επίκεντρο έκτακτων ή διαρκών κρίσεων. Το ζητούμενο είναι η ανάδειξη των πραγματικών προβλημάτων, χωρίς να πλήττεται αδικαιολόγητα η αξιοπρέπεια των κατοίκων και η δημόσια εικόνα του τόπου τους.

Η συζήτηση στον Δίαυλο Κρήτης ανέδειξε, τελικά, τη σημασία της ψύχραιμης ενημέρωσης και του σεβασμού απέναντι στην Ιεράπετρα, σε μια περίοδο κατά την οποία οι μεταναστευτικές αφίξεις εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό ζήτημα για την περιοχή.