Η Ιωάννα Κρητσωτάκη στην εκπομπή «Χωρίς Δεσμεύσεις» – Στο επίκεντρο τα κενά εκπαιδευτικών θεολόγων

Τα ζητήματα που απασχολούν τον χώρο της Παιδείας και ειδικότερα η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με τα κενά εκπαιδευτικών θεολόγων βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκπομπής «Χωρίς Δεσμεύσεις» του Δίαυλου Κρήτης, με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη.

Καλεσμένη στην εκπομπή ήταν η θεολόγος Ιωάννα Κρητσωτάκη, η οποία μίλησε για την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα ο κλάδος της Θεολογίας στην εκπαίδευση, αλλά και για τις δυσκολίες που δημιουργούνται από την έλλειψη των απαραίτητων διορισμών και την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα κενά που εξακολουθούν να καταγράφονται στα σχολεία και στο κατά πόσο το υπάρχον εκπαιδευτικό προσωπικό μπορεί να καλύψει τις ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανάγκη να πραγματοποιούνται οι απαραίτητες προσλήψεις και διορισμοί, ώστε το μάθημα των Θρησκευτικών να διδάσκεται σύμφωνα με το προβλεπόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Η κ. Κρητσωτάκη αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί, αλλά και στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η μη έγκαιρη κάλυψη των κενών στη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Στο επίκεντρο τέθηκε παράλληλα ο ρόλος του θεολόγου εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο και η σημασία της παρουσίας εξειδικευμένων εκπαιδευτικών στις σχολικές αίθουσες. Η συζήτηση δεν περιορίστηκε μόνο στο ζήτημα των διορισμών, αλλά επεκτάθηκε συνολικά στις συνθήκες που επικρατούν στον χώρο της εκπαίδευσης και στις ανάγκες που καλείται να αντιμετωπίσει το εκπαιδευτικό σύστημα.

Το θέμα των κενών εκπαιδευτικών αποτελεί κάθε χρόνο ένα από τα ζητήματα που απασχολούν μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, ιδιαίτερα κατά την έναρξη και τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Η έγκαιρη κάλυψη των θέσεων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία των σχολείων και την απρόσκοπτη υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Μέσα από τη συζήτηση με την Ιωάννα Κρητσωτάκη, ο Βαγγέλης Βαρνακιώτης έθεσε ερωτήματα σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση, τις ανάγκες του κλάδου και τις προοπτικές αντιμετώπισης των ελλείψεων σε εκπαιδευτικούς θεολόγους.

Η εκπομπή «Χωρίς Δεσμεύσεις» του Δίαυλου Κρήτης συνεχίζει να αναδεικνύει ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα και την κοινωνία, δίνοντας βήμα σε ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στους αντίστοιχους χώρους και μεταφέροντας στον δημόσιο διάλογο προβλήματα και προβληματισμούς που αφορούν την τοπική αλλά και ευρύτερη κοινωνία.