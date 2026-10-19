Γιώργος Στάμος στον «Δίαυλο Κρήτης»: Τα μονοπάτια της Άρτας στη λίμνη Αγίου Νικολάου – Τα αποκαλυπτήρια της οδού Τζουμέρκων

Στην παράδοση, τη μουσική και τους χορούς της Ηπείρου ήταν αφιερωμένη η εκδήλωση «Στα μονοπάτια της Άρτας», η οποία πραγματοποιήθηκε στη λίμνη Αγίου Νικολάου, αναδεικνύοντας τους δεσμούς της τοπικής κοινωνίας με την ηπειρώτικη πολιτιστική κληρονομιά.

Για την εκδήλωση, τη σημασία της διατήρησης των παραδόσεων, αλλά και τα αποκαλυπτήρια της οδού Τζουμέρκων στον Άγιο Νικόλαο, μίλησε ο πρόεδρος των Ηπειρωτών Λασιθίου, Γιώργος Στάμος, φιλοξενούμενος στην εκπομπή «Χωρίς Δεσμεύσεις» του Δίαυλου Κρήτης, με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη.

Η Ήπειρος ταξίδεψε στη λίμνη Αγίου Νικολάου

Η εκδήλωση «Στα μονοπάτια της Άρτας» έδωσε την ευκαιρία στους κατοίκους και τους επισκέπτες του Αγίου Νικολάου να γνωρίσουν από κοντά τον πλούτο της ηπειρώτικης παράδοσης, μέσα από ένα πρόγραμμα με αυθεντικό παραδοσιακό χαρακτήρα.

Η παραδοσιακή μουσική από συγκρότημα της Ηπείρου και οι ηπειρώτικοι χοροί δημιούργησαν μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα στη λίμνη της πόλης, μεταφέροντας το κοινό στα μουσικά και πολιτιστικά μονοπάτια της Άρτας και της ευρύτερης ηπειρώτικης γης.

Η μουσική της Ηπείρου, με τον ιδιαίτερο ήχο και τη βαθιά συναισθηματική της έκφραση, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής. Αντίστοιχα, οι χοροί και τα τραγούδια της περιοχής μεταφέρουν από γενιά σε γενιά στοιχεία της ιστορίας, των βιωμάτων και της συλλογικής μνήμης των ανθρώπων της.

Μέσα από τέτοιες εκδηλώσεις, οι πολιτιστικοί σύλλογοι διατηρούν ζωντανή την παράδοση και δημιουργούν γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα στους τόπους καταγωγής και στις κοινωνίες όπου δραστηριοποιούνται τα μέλη τους.

Η οδός Τζουμέρκων και ένα αίτημα που έγινε πραγματικότητα

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσαν και τα αποκαλυπτήρια της οδού Τζουμέρκων στον Άγιο Νικόλαο, μια συμβολική πρωτοβουλία που συνδέει την πόλη με την ιστορική και γεωγραφική ταυτότητα της Ηπείρου.

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Στάμος, το συγκεκριμένο αίτημα παρέμενε σε εκκρεμότητα για πολλά χρόνια, από το 2012, και η υλοποίησή του αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη για τους Ηπειρώτες του Λασιθίου.

Η ονομασία της οδού αποτελεί μια αναγνώριση της ιδιαίτερης πολιτιστικής ταυτότητας των Τζουμέρκων, της ορεινής περιοχής της Ηπείρου, αλλά και έναν συμβολικό δεσμό με τον τόπο καταγωγής ανθρώπων που έχουν εγκατασταθεί και δραστηριοποιούνται στην Κρήτη.

Τέτοιες πρωτοβουλίες διατηρούν ζωντανή τη μνήμη των τόπων και αναδεικνύουν την πολυπολιτισμική διάσταση της τοπικής κοινωνίας, στην οποία άνθρωποι με διαφορετικές καταβολές συνυπάρχουν, δημιουργούν και συμβάλλουν στην κοινή πορεία του τόπου.

Ο ρόλος των Ηπειρωτών Λασιθίου

Στη συζήτηση με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη, ο πρόεδρος των Ηπειρωτών Λασιθίου αναφέρθηκε στη σημασία των πολιτιστικών δράσεων και στη συμβολή του συλλόγου στη διατήρηση και προβολή της ηπειρώτικης παράδοσης.

Η διοργάνωση εκδηλώσεων με μουσική, χορό και αναφορές στην ιστορία κάθε περιοχής δεν αποτελεί μόνο μια ευκαιρία ψυχαγωγίας. Είναι ένας τρόπος να μεταφέρεται η πολιτιστική κληρονομιά στις νεότερες γενιές και να ενισχύονται οι δεσμοί μεταξύ των ανθρώπων που μοιράζονται κοινές ρίζες.

Η εκδήλωση «Στα μονοπάτια της Άρτας», σε συνδυασμό με τα αποκαλυπτήρια της οδού Τζουμέρκων, αποτέλεσε μια ξεχωριστή στιγμή για τους Ηπειρώτες του Λασιθίου, συνδέοντας την παράδοση με τη δημόσια παρουσία και την πολιτιστική ζωή του Αγίου Νικολάου.

Η φιλοξενία του Γιώργου Στάμου στην εκπομπή «Χωρίς Δεσμεύσεις» του Δίαυλου Κρήτης ανέδειξε τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας για τη διατήρηση των παραδόσεων και τη δημιουργία πολιτιστικών δεσμών που ενώνουν διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας.

Γιατί η παράδοση δεν είναι μόνο αναφορά στο παρελθόν. Είναι ένας ζωντανός δεσμός με την ιστορία και τις ρίζες μας, που συνεχίζει να αποκτά νόημα μέσα από τη μουσική, τον χορό και τις δράσεις των ανθρώπων που επιλέγουν να την κρατούν ζωντανή.