«Πέτρος Ζερβάκης στον Δίαυλο Κρήτης: Πώς δρουν οι απατεώνες που βάζουν στο στόχαστρο ηλικιωμένους»

Τα αυξανόμενα περιστατικά απόπειρας εξαπάτησης ηλικιωμένων από επιτήδειους, οι οποίοι επιχειρούν να αποσπάσουν χρήματα και τιμαλφή χρησιμοποιώντας διαφορετικά τεχνάσματα, βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκπομπής «Χωρίς Δεσμεύσεις» του Δίαυλου Κρήτης, με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη.

Καλεσμένος στην εκπομπή ήταν ο Πέτρος Ζερβάκης, προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Αγίου Νικολάου, ο οποίος παρουσίασε χαρακτηριστικά παραδείγματα των μεθόδων που χρησιμοποιούν οι δράστες, επισημαίνοντας τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα οι ηλικιωμένοι.

Τα τεχνάσματα των απατεώνων και οι παγίδες που στήνουν

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο κ. Ζερβάκης περιέγραψε τους τρόπους με τους οποίους οι επιτήδειοι επιχειρούν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των θυμάτων τους, να προκαλέσουν φόβο ή αναστάτωση και τελικά να τα πείσουν να παραδώσουν χρήματα, κοσμήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα.

Οι απατεώνες συχνά αξιοποιούν την αιφνιδιαστική επικοινωνία και την ψυχολογική πίεση, παρουσιάζοντας κατασκευασμένες ιστορίες ως πραγματικά περιστατικά. Επιδιώκουν να κάνουν το υποψήφιο θύμα να πιστέψει ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη και ότι πρέπει να ενεργήσει αμέσως, χωρίς να έχει χρόνο να ελέγξει όσα του λένε.

Μεταξύ των γνωστών μεθόδων εξαπάτησης περιλαμβάνονται τηλεφωνήματα από πρόσωπα που προσποιούνται ότι είναι συγγενείς ή εκπρόσωποι αρχών, καθώς και ιστορίες για δήθεν ατυχήματα, έκτακτες οικονομικές ανάγκες ή άλλες υποτιθέμενες κρίσιμες καταστάσεις. Σε άλλες περιπτώσεις, οι δράστες εμφανίζονται ως τεχνικοί ή επαγγελματίες που χρειάζονται πρόσβαση στο σπίτι.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί σύγχυση και να αποσπαστεί η προσοχή του θύματος, ώστε να παραδώσει χρήματα ή τιμαλφή ή να αποκαλύψει πληροφορίες που μπορούν να αξιοποιηθούν για την εξαπάτησή του.

Η πρόληψη ξεκινά από την ενημέρωση

Ιδιαίτερη σημασία έχει η ενημέρωση των ηλικιωμένων, αλλά και των συγγενών τους, καθώς η έγκαιρη αναγνώριση των ύποπτων πρακτικών μπορεί να αποτρέψει μια απόπειρα εξαπάτησης.

Η βασική συμβουλή είναι να μην παραδίδονται ποτέ χρήματα ή κοσμήματα σε αγνώστους, ανεξάρτητα από την ιδιότητα που ισχυρίζονται ότι έχουν. Σε περίπτωση τηλεφωνήματος για δήθεν ατύχημα ή έκτακτη ανάγκη συγγενικού προσώπου, είναι απαραίτητο να γίνει ανεξάρτητη επικοινωνία μαζί του ή με άλλο έμπιστο πρόσωπο, ώστε να επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες.

Εξίσου σημαντικό είναι να μην αποκαλύπτονται τηλεφωνικά προσωπικά στοιχεία, οικονομικές πληροφορίες ή πληροφορίες για χρήματα και αντικείμενα αξίας που υπάρχουν στο σπίτι.

Σε περίπτωση ύποπτης προσέγγισης ή απόπειρας εξαπάτησης, οι πολίτες θα πρέπει να ενημερώνουν άμεσα την Αστυνομία, ακόμη και αν τελικά δεν έχουν υποστεί οικονομική ζημία.

Μια συζήτηση με ουσιαστικό μήνυμα για την κοινωνία

Η συνέντευξη του Πέτρου Ζερβάκη στον Βαγγέλη Βαρνακιώτη ανέδειξε ένα ζήτημα που αφορά ολόκληρη την κοινωνία. Οι ηλικιωμένοι αποτελούν συχνά στόχο οργανωμένων μεθόδων εξαπάτησης, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη διαρκή ενημέρωση, την επαγρύπνηση και τη στήριξή τους από το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον.

Το σημαντικότερο μήνυμα είναι ότι κανείς δεν πρέπει να ενεργεί υπό καθεστώς πανικού ή πίεσης όταν κάποιος ζητά χρήματα ή τιμαλφή, ακόμη και αν παρουσιάζει την κατάσταση ως εξαιρετικά επείγουσα.

Η ενημέρωση και η πρόληψη αποτελούν την πρώτη γραμμή άμυνας απέναντι στους επιτήδειους. Και, όπως αναδείχθηκε μέσα από τη συζήτηση στον Δίαυλο Κρήτης, η γνώση των μεθόδων που χρησιμοποιούν οι απατεώνες μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την προστασία των πολιτών και ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας.

Η εκπομπή «Χωρίς Δεσμεύσεις», με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη, συνεχίζει να φιλοξενεί πρόσωπα που συμβάλλουν στην ενημέρωση του κοινού για ζητήματα ασφάλειας, κοινωνίας και καθημερινότητας, δίνοντας έμφαση σε θέματα που αφορούν άμεσα τους πολίτες της Κρήτης.