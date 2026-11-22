Στις εννέα πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που θα χρησιμοποιήσουν ένα νέο ψηφιακό σύστημα για την έγκαιρη ανίχνευση απειλών για τη δημόσια υγεία συγκαταλέγεται η Ελλάδα. Πρόκειται για την πλατφόρμα Epi+, που αναπτύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τον Ιούνιο του 2027.

Το νέο εργαλείο φιλοδοξεί να ενισχύσει την ικανότητα των χωρών να εντοπίζουν και να αξιολογούν εγκαίρως ασυνήθιστα υγειονομικά συμβάντα, από συρροές κρουσμάτων έως ενδείξεις πιθανών επιδημιολογικών απειλών, διευκολύνοντας παράλληλα την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας, το ECDC και το Ανώτατο Ινστιτούτο Υγείας της Ιταλίας (ISS) πραγματοποιούν αυτή την εβδομάδα στη Ρώμη εκπαιδευτικό πρόγραμμα για 40 επιδημιολόγους και τεχνικούς εμπειρογνώμονες από τις συμμετέχουσες χώρες.

Πώς θα λειτουργεί το Epi+

Η πολύγλωσση πλατφόρμα θα επιτρέπει στις εθνικές αρχές να καταγράφουν, να αξιολογούν και να διαχειρίζονται πληροφορίες για αναδυόμενους κινδύνους δημόσιας υγείας μέσα από ένα κοινό ψηφιακό περιβάλλον.

Σύμφωνα με το ECDC, τα περισσότερα κράτη μέλη δεν διαθέτουν σήμερα εξειδικευμένο ψηφιακό εργαλείο για την υποστήριξη αυτών των διαδικασιών. Το Epi+ έρχεται να καλύψει αυτό το κενό και θα λειτουργεί συμπληρωματικά με το EpiPulse, την ευρωπαϊκή πλατφόρμα ανταλλαγής επιδημιολογικών πληροφοριών.

Η λειτουργία του βασίζεται στην επιτήρηση βάσει συμβάντων, η οποία αξιοποιεί πληροφορίες από διαφορετικές πηγές, όπως αναφορές για ασυνήθιστες συρροές κρουσμάτων, δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης και ανεπίσημες αναφορές. Με αυτόν τον τρόπο συμπληρώνεται η παραδοσιακή επιδημιολογική επιτήρηση, που στηρίζεται στη συστηματική συλλογή δεδομένων.

Η Ελλάδα στην πρώτη φάση εφαρμογής

«Το Epi+ θα βοηθήσει τις χώρες να ανταλλάσσουν και να αξιολογούν πληροφορίες σχετικά με αναδυόμενες απειλές για τη δημόσια υγεία με πιο συστηματικό τρόπο», επισημαίνει η Vicky Lefevre, επικεφαλής Επιτήρησης, Ετοιμότητας και Απόκρισης του ECDC, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας για την αντιμετώπιση διασυνοριακών απειλών. Όπως εξηγεί, η εκπαίδευση των ειδικών αποτελεί καθοριστικό βήμα για την εφαρμογή της πλατφόρμας και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ικανότητας εντοπισμού και αντιμετώπισης απειλών που ενδέχεται να διασχίζουν τα σύνορα.

Από την πλευρά της, η Anna Teresa Palamara, διευθύντρια του Τμήματος Λοιμωδών Νοσημάτων του ISS, τονίζει ότι η αποτελεσματική επιδημιολογική επιτήρηση προϋποθέτει την ικανότητα των εθνικών εμπειρογνωμόνων να αναγνωρίζουν, να αξιολογούν και να μοιράζονται πληροφορίες για ασυνήθιστα συμβάντα δημόσιας υγείας.

Στην πρώτη φάση εφαρμογής, τον Ιούνιο του 2027, θα συμμετάσχουν η Ελλάδα, η Κροατία, η Γερμανία, η Ιταλία, το Λιχτενστάιν, το Λουξεμβούργο, η Πορτογαλία, η Νορβηγία και η Σλοβενία. Στην εκπαίδευση συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου του Όσλο και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

Η νέα πλατφόρμα αποτελεί ένα επιπλέον βήμα προς την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ετοιμότητας, με στόχο την ταχύτερη αναγνώριση και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση απειλών που δεν σταματούν στα εθνικά σύνορα.