Στην αποκάλυψη ότι τα συστήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έπεσαν θύμα μεγάλης κυβερνοεπίθεσης, με τα προβλήματα να μην έχουν αντιμετωπιστεί πλήρως, προχωρά το Politico, σημειώνοντας ότι το περιστατικό ενδέχεται να έχει θέσει σε κίνδυνο τεράστιο όγκο προσωπικών δεδομένων, έχει αφήσει υπαλλήλους χωρίς δυνατότητα καταχώρισης στοιχείων για τη μισθοδοσία και τις άδειές τους, ενώ οδήγησε τους ανώτατους αξιωματούχους της Επιτροπής να συζητήσουν την κρίση κατά την εβδομαδιαία συνεδρίασή τους χθες, Τετάρτη.

«Η Επιτροπή εκτιμά ότι έχει περιορίσει το μεγαλύτερο μέρος της επίθεσης, ωστόσο η πλήρης έκταση των ζημιών παραμένει ασαφής», δήλωσε στο Playbook αξιωματούχος της ΕΕ. «Τα συστήματα ενδέχεται να επανέρχονται σταδιακά σε λειτουργία. Οι απαντήσεις, ωστόσο, καθυστερούν λίγο περισσότερο», πρόσθεσε ο ίδιος.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα η υπηρεσία κυβερνοασφάλειας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, CERT-EU, εντόπισε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι διεθνείς χάκερ χρησιμοποίησαν το ARTEX, ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, διαθέσιμο στο κοινό, το οποίο έχει σχεδιαστεί για τον εντοπισμό ευπαθειών σε πληροφοριακά συστήματα.

Όπως σημειώνεται, για προληπτικούς λόγους, αρκετές εφαρμογές τέθηκαν προσωρινά εκτός λειτουργίας. «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε τα απαραίτητα μέτρα ως απάντηση σε μια εκστρατεία κυβερνοεπιθέσεων που εντοπίστηκε. Στοχοποιήθηκαν μεμονωμένα συστήματα και, σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική μας, ενημερώσαμε όσους επηρεάζονται», δήλωσε στο Playbook ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Τόμας Ρενιέ.

Κατά το Politico, η αναστάτωση που προκλήθηκε από την κυβερνοεπίθεση μετρά ήδη περισσότερες από 10 ημέρες καθώς επηρεάστηκαν το Sysper, η πλατφόρμα ανθρώπινου δυναμικού της Επιτροπής για τα εκκαθαριστικά μισθοδοσίας, τις αιτήσεις αδειών και τα φύλλα καταγραφής ωρών εργασίας, καθώς και το MyPMO, το σύστημα αποζημίωσης ιατρικών δαπανών. Αν και τα δύο συστήματα αποκαταστάθηκαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το Sysper παρουσίασε ξανά προσωρινή διακοπή λειτουργίας χθες, Τετάρτη.

Σύμφωνα με εσωτερικό ηλεκτρονικό μήνυμα που περιήλθε στην κατοχή του Playbook, η Κομισιόν συγκάλεσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα το ανώτατο εσωτερικό όργανο διαχείρισης κρίσεων, το Συμβούλιο Εταιρικής Διαχείρισης (Corporate Management Board), για έκτακτη συνεδρίαση σχετικά με τα «συνεχιζόμενα περιστατικά κυβερνοεπιθέσεων», με την υπηρεσία ψηφιακών υπηρεσιών έδωσε να δίνει εντολή για εντατικοποίηση των ελέγχων ασφαλείας.

Παράλληλα, η επίτροπος Τεχνολογίας Χένα Βιρκούνεν ενημέρωσε τους συναδέλφους της κατά τη συνεδρίαση του Σώματος των Επιτρόπων, την Τετάρτη, σχετικά με τα άμεσα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης.

Το κρούσμα κυβερνοεπίθεσης στην Κομισιόν έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά ανάλογων περιστατικών διεθνώς όπως τα προβλήματα που επηρέασαν τη Microsoft, μεγάλες αμερικανικές τράπεζες και την Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας των ΗΠΑ (NSA), καθώς και η κυβερνοεπίθεση που έβαλε στο στόχαστρο δημοφιλείς ιστοσελίδες, όπως εκείνες της Air France, του BBC και του Zoom.