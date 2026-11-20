Με ανακοίνωσή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν) γνωστοποίησε ότι η Ελλάδα παραπέμπεται στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) για την υπόθεση INFR(2024)2237, καθώς δεν εφάρμοσε την απαιτούμενη τεχνολογία αναγνώρισης αεροσκαφών, όπως ορίζει ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/373 της Επιτροπής, ο οποίος διέπει τις υπηρεσίες διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας και αεροναυτιλίας.

Η αναγνώριση ενός αεροσκαφούς συμβάλλει ώστε οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας να μπορούν να παρακολουθούν με ακρίβεια και να διακρίνουν τα αεροσκάφη μεταξύ τους. Τα σύγχρονα ραντάρ δεν προσδιορίζουν μόνο τη θέση ενός αεροσκάφους, αλλά παρέχουν επίσης δεδομένα για το ύψος, την ταχύτητα και την πρόθεση πτήσης, ενισχύοντας έτσι τις υπηρεσίες επιτήρησης και βελτιώνοντας την αποδοτικότητα του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, αναφέρει ακόμα η Κομισιόν για την παραπομπή της χώρας στο ΔΕΕ.

Η Επιτροπή απηύθυνε προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο του 2024 και αιτιολογημένη γνώμη τον Δεκέμβριο του 2025. Η Ελλάδα απάντησε στην αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής και ανέφερε την πρόοδο που έχει σημειωθεί. Παρόλο που η Επιτροπή αναγνωρίζει την πρόοδο που έχουν σημειώσει οι ελληνικές αρχές, εκτιμά ότι οι προσπάθειες υπήρξαν ανεπαρκείς για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ορίζονται στον κανονισμό και, ως εκ τούτου, παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζει επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα εναέρια συστήματα κυκλοφορίας.

Η Ελλάδα παραπέμπεται στο ΔΕΕ για τα εναέρια συστήματα κυκλοφορίας: Η ανακοίνωση της Κομισιόν

«Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα (υπόθεση INFR(2024)2237) στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επειδή δεν εφάρμοσε την απαιτούμενη τεχνολογία αναγνώρισης αεροσκαφών, όπως ορίζει ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/373 της Επιτροπής, ο οποίος διέπει τις υπηρεσίες διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας και αεροναυτιλίας.

Η αναγνώριση ενός αεροσκαφούς συμβάλλει ώστε οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας να μπορούν να παρακολουθούν με ακρίβεια και να διακρίνουν τα αεροσκάφη μεταξύ τους. Τα σύγχρονα ραντάρ δεν προσδιορίζουν μόνο τη θέση ενός αεροσκάφους, αλλά παρέχουν επίσης δεδομένα για το ύψος, την ταχύτητα και την πρόθεση πτήσης, ενισχύοντας έτσι τις υπηρεσίες επιτήρησης και βελτιώνοντας την αποδοτικότητα του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Αυτό θα βελτιώσει τελικά περαιτέρω την ασφάλεια της εναέριας κυκλοφορίας. Η ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων θα ενίσχυε επίσης τη διαλειτουργικότητα της Ελλάδας με τα κράτη μέλη της ΕΕ που χρησιμοποιούν ήδη αυτά τα συστήματα και θα αύξανε τη χωρητικότητα του εναέριου χώρου.

Η Επιτροπή απηύθυνε προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο του 2024 και αιτιολογημένη γνώμη τον Δεκέμβριο του 2025. Η Ελλάδα απάντησε στην αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής και ανέφερε την πρόοδο που έχει σημειωθεί. Παρόλο που η Επιτροπή αναγνωρίζει την πρόοδο που έχουν σημειώσει οι ελληνικές αρχές, εκτιμά ότι οι προσπάθειες υπήρξαν ανεπαρκείς για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ορίζονται στον κανονισμό και, ως εκ τούτου, παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η υπόθεση αφορά την παραβίαση εκ μέρους της Ελλάδας του άρθρου 62 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139, δυνάμει του οποίου η Ελλάδα όφειλε να λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι ο πιστοποιημένος πάροχος υπηρεσιών αεροναυτιλίας (ATS/ANS) συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του σημείου «ATS.OR.446 Δεδομένα επιτήρησης» (Surveillance data) του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΕ) 2017/373. Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν την εφαρμογή των αναγκαίων δυνατοτήτων προκειμένου να παρέχεται στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας η δυνατότητα εξατομικευμένης αναγνώρισης των αεροσκαφών μέσω της λειτουργίας διαβίβασης δεδομένων αναγνώρισης αεροσκάφους (downlinked aircraft identification feature)».