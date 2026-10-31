Υψώθηκε η ελληνική σημαία στη φρεγάτα Belharra «Νέαρχος»

Η ελληνική σημαία κυματίζει στη δεύτερη φρεγάτα FDI (Belharra) «Νέαρχος» μετά την τελετή που έγινε στα ναυπηγεία της Naval Group, στη Λοριάν της Γαλλίας, παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, και της στρατιωτικής ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Αμέσως μετά την ύψωση της γαλανόλευκης, επιβιβάστηκε το πλήρωμα στη φρεγάτα, το καλύτερο πλοίο στην κατηγορία του στον πλανήτη όπως είπε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας. Ο «Νέαρχος» μετά τον απόπλου του από τη Γαλλία αναμένεται να καταπλεύσει στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας στις αρχές Δεκεμβρίου.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας σε δήλωσή του από το Λοριάν ανέφερε:

«Με μεγάλη μου χαρά βρίσκομαι και πάλι σήμερα εδώ στο Λοριάν, για την τελετή ύψωσης της ελληνικής σημαίας στη δεύτερη ελληνική φρεγάτα, το έργο της οποίας βλέπετε πίσω μας» τόνισε ο Νίκος Δένδιας και πρόσθεσε:

«Είχα προηγουμένως μια διμερή συνάντηση με τη Γαλλίδα ομόλογό μου, την οποία ευχαριστώ για την ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων. Είχαμε μια ευρύτερη συζήτηση για τα θέματα της ευρωπαϊκής άμυνας, της ελληνογαλλικής συνεργασίας, αλλά και της κοινής παρουσίας μας στο ευρωπαϊκό αμυντικό οικοδόμημα. Ελλάδα και Γαλλία καλούνται να χτίσουν αμυντικές δυνατότητες στην ευρωπαϊκή μας οικογένεια.

Πράγματι, ήταν πολύ σημαντικό αυτό που έθεσε προηγουμένως και η Γαλλίδα ομόλογός μου, η Κατρίν Βοτάν, σχετικά με την επιλογή από τη Σουηδία της ίδιας πλατφόρμας, της FDI, που επέλεξε και η Ελλάδα. Πρόκειται για μια πλατφόρμα με εντυπωσιακές δυνατότητες, η οποία, στη διαμόρφωση Standard 2++ που έχουμε επιδιώξει, θα επιτύχει τον στόχο μας μέχρι το 2030. Θα ήθελα να πω καθαρά και με απόλυτη συνείδηση της βαρύτητας της έκφρασης ότι πρόκειται για το καλύτερο πλοίο στην κατηγορία του στον πλανήτη.

Θα ήθελα επίσης, με την ευκαιρία αυτή, να χαιρετίσω την παρουσία εδώ του Φρανσουά Ολάντ, τον οποίο ευχαριστώ θερμά. Ο Φρανσουά Ολάντ ήταν ο Γάλλος Πρόεδρος με τον οποίο διαπραγματεύτηκα και υπέγραψα την ελληνογαλλική συμφωνία, αποτέλεσμα της οποίας είναι το πρόγραμμα των φρεγατών. Ήταν και παραμένει στενός φίλος της πατρίδας μας, της Ελλάδας, και ένας άνθρωπος με ευρύτερη ευρωπαϊκή αντίληψη.

Θέλω να πω, καταλήγοντας, ότι είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τη συνεργασία μου με τη Γαλλίδα ομόλογό μου, την Κατρίν Βοτάν, την οποία ευχαριστώ θερμά γι’ αυτό. Το πρόγραμμα κατασκευής των φρεγατών, τμήμα των οποίων κατασκευάζεται στην Ελλάδα, προβλέπει ότι, μετά την παραγγελία της τέταρτης φρεγάτας, ένα ακόμη μεγαλύτερο μέρος θα κατασκευάζεται στη χώρα μας. Ένα κομμάτι από τη φρεγάτα που βλέπετε πίσω μας έχει πίσω του ελληνικά χέρια και ελληνική ψυχή. Το πρόγραμμα αυτό προσδίδει νέες δυνατότητες στις Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας. Είμαι, κατά τούτο, ευτυχής και περιμένω να υποδεχτούμε την άφιξή της στον Πειραιά, στη Σαλαμίνα, στον Ναύσταθμο, στις αρχές Δεκεμβρίου».

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Γαλλία, ο Νίκος Δένδιας είχε νωρίτερα προγραμματισμένη συνάντηση με τη Γαλλίδα ομόλογό του, Κατρίν Βοτρίν, με αντικείμενο τη διμερή αμυντική συνεργασία και τις εξελίξεις στον τομέα της περιφερειακής και ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Πιο αναλυτικά, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην υλοποίηση υφιστάμενων συμφωνιών, στην συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και στον συντονισμό των δύο πλευρών απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις ασφάλειας.

Η σημερινή τελετή σηματοδοτεί την επίσημη ένταξη της φρεγάτας στο Πολεμικό Ναυτικό, το οποίο ενισχύεται με ένα ακόμη σύγχρονο πολεμικό πλοίο, μετά την ένταξη της πρώτης φρεγάτας FDI «Κίμων».

Ο «Νέαρχος» αποτελεί τη δεύτερη από τις τέσσερις φρεγάτες Belharra που προορίζονται για τον ελληνικό στόλο. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, θα ακολουθήσει εντός του έτους η τρίτη φρεγάτα, «Φορμίων», και στη συνέχεια η τέταρτη, «Θεμιστοκλής».