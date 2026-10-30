Φρεγάτα «Νέαρχος»: Σήμερα η επίσημη ένταξη της δεύτερης Belharra στο Πολεμικό Ναυτικό

Ένα ακόμη σημαντικό βήμα στον εκσυγχρονισμό του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού πραγματοποιείται σήμερα, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026, με την επίσημη ένταξη της δεύτερης φρεγάτας τύπου FDI HN (Belharra), «Νέαρχος», στον ελληνικό στόλο.

Η τελετή ύψωσης της ελληνικής σημαίας έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στις 13:30 τοπική ώρα, δηλαδή στις 14:30 ώρα Ελλάδας, στα ναυπηγεία της Naval Group, στην πόλη Λοριάν της Γαλλίας.

Στην τελετή θα παραστεί ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, παρουσία εκπροσώπων της στρατιωτικής ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η συγκεκριμένη διαδικασία σηματοδοτεί την επίσημη παραλαβή της φρεγάτας από το Πολεμικό Ναυτικό, αποτελώντας σημαντικό ορόσημο στο πρόγραμμα ανανέωσης των κύριων μονάδων επιφανείας του ελληνικού στόλου.

Η δεύτερη ελληνική Belharra μετά τον «Κίμωνα»

Ο «Νέαρχος» αποτελεί τη δεύτερη από τις τέσσερις φρεγάτες FDI που προορίζονται για το Πολεμικό Ναυτικό.

Έχει προηγηθεί η ένταξη της πρώτης φρεγάτας, «Κίμων», ενώ στο πρόγραμμα ακολουθούν ο «Φορμίων» και ο «Θεμιστοκλής».

Με την απόκτηση των νέων πλοίων, η Ελλάδα προχωρά στη σταδιακή ανανέωση του στόλου της με σύγχρονες μονάδες πολλαπλών αποστολών.

Οι φρεγάτες FDI έχουν σχεδιαστεί για να επιχειρούν σε σύνθετο περιβάλλον, με δυνατότητες επιτήρησης, αντιαεροπορικής άμυνας, ανθυποβρυχιακών επιχειρήσεων και αντιμετώπισης απειλών επιφανείας.

Οι επιχειρησιακές δυνατότητες

Οι νέες φρεγάτες διαθέτουν προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα και αισθητήρες, οι οποίοι επιτρέπουν την παρακολούθηση πολλαπλών απειλών και την ανταλλαγή δεδομένων στο πλαίσιο ναυτικών επιχειρήσεων.

Η σχεδίασή τους ενσωματώνει σύγχρονη ψηφιακή αρχιτεκτονική, με στόχο τη βελτιωμένη επιχειρησιακή απόδοση και τη δυνατότητα αναβάθμισης των επιμέρους συστημάτων τους.

Η ενίσχυση του στόλου με τις FDI αναμένεται να προσφέρει επιπλέον δυνατότητες επιτήρησης και προστασίας θαλάσσιων περιοχών, καθώς και συμμετοχής σε συμμαχικές επιχειρήσεις.

Η επίσημη ένταξη της φρεγάτας αποτελεί σημαντικό στάδιο της διαδικασίας παραλαβής, χωρίς να σημαίνει ότι έχουν ολοκληρωθεί αυτομάτως όλες οι διαδικασίες εκπαίδευσης, δοκιμών και επιχειρησιακής αξιοποίησής της.

Συνάντηση Δένδια με τη Γαλλίδα υπουργό Άμυνας

Πριν από την τελετή, στις 12:30 τοπική ώρα, ο Νίκος Δένδιας έχει προγραμματισμένη συνάντηση με τη Γαλλίδα ομόλογό του, Κατρίν Βοτρίν.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρεθούν η διμερής αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή και ευρωπαϊκή ασφάλεια, καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξη της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και Γαλλίας.

Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί στην υλοποίηση των υφιστάμενων αμυντικών συμφωνιών και στη συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.

Μετά τη συνάντηση έχουν προγραμματιστεί κοινές δηλώσεις προς τα μέσα ενημέρωσης.

Ένα ακόμη βήμα στον εκσυγχρονισμό του στόλου

Η παραλαβή του «Νεάρχου» εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα ενίσχυσης των ναυτικών δυνατοτήτων της Ελλάδας.

Η διαδοχική ένταξη των νέων φρεγατών αναμένεται να μεταβάλει σταδιακά τη σύνθεση και τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Πολεμικού Ναυτικού.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η αξιοποίηση των νέων συστημάτων από τα πληρώματα, η τεχνική υποστήριξη των πλοίων και η ενσωμάτωσή τους στον επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Με τη σημερινή τελετή στη Γαλλία ολοκληρώνεται ένα ακόμη σημαντικό στάδιο του προγράμματος FDI, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στα επόμενα πλοία και στην περαιτέρω ενίσχυση του ελληνικού στόλου.