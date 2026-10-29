Δημοσκόπηση Interview: Στο 30,1% με μικρή άνοδο η ΝΔ, στο 15,4% η ΕΛΑΣ, στο 14,3% το ΠΑΣΟΚ

Πρώτη με μικρά κέρδη έναντι της προηγούμενης μέτρησης της ίδιας εταιρείας καταγράφεται η Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της Interview για την ιστοσελίδα politic.gr.

Συγκεκριμένα η ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό 30,1% στην εκτίμηση ψήφου, έναντι 29,6% στην προηγούμενη έρευνα της Interview. Δεύτερη στην επιλογή των πολιτών – με μικρή πτώση – παραμένει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 15,4% (15,7% στην προηγούμενη δημοσκόπηση) και τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 14,3% και οριακές απώλειες από το 14,6% πριν από 15 ημέρες.

Ακολουθούν Ελληνική Λύση με 7,4%, ΚΚΕ με 5,9%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 4,2%, Συμμαχία Ελλήνων με 3,7%, Φωνή Λογικής και ΜέΡΑ25 με 3,5%, Πλεύση Ελευθερίας με 3,3%, ΣΥΡΙΖΑ και Δημοκράτες με 2,2%, Νίκη με 1,4% και Νέα Αριστερά με 0,6%.

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ μετριέται στο 27,4% ενώ στη δεύτερη θέση παραμένει η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα με 14%. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 13%, η Ελληνική Λύση με 6,7%, το ΚΚΕ με 5,4%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 3,8%, η Συμμαχία Ελλήνων με 3,4%, Φωνή Λογικής και ΜέΡΑ25 με 3,2%, Πλεύση Ελευθερίας με 3%, ΣΥΡΙΖΑ και Δημοκράτες με 2%, η Νίκη με 1,3% και η Νέα Αριστερά με 0,5%.

Στην ίδια δημοσκόπηση μετρήθηκε και το ποιο κόμμα εκ των ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ ασκεί πιο αξιόπιστα αντιπολίτευση, με τους ερωτώμενους να απαντούν κατά 24% το ΠΑΣΟΚ και κατά 16% την ΕΛ.Α.Σ.

Στο ερώτημα «αυτοδυναμία ή συγκυβέρνηση, ποιο θεωρείτε καλύτερο για τη χώρα;», το 46% θεωρεί καλύτερη για τη χώρα μια αυτοδύναμη κυβέρνηση και το 44% προτιμά μια κυβέρνηση συνεργασίας.

Την ίδια ώρα το 54% προτιμά τον σχηματισμό κυβέρνησης μέσα από μία αναμέτρηση, έναντι 38% που θεωρεί καλύτερη τη διεξαγωγή δύο αναμετρήσεων.

Στη δημοσκόπηση αυτή, τέλος, το 63% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η ελληνική κυβέρνηση συγκεντρώνει την κύρια ευθύνη για την ακρίβεια, έναντι 34% που αποδίδει το πρόβλημα στις διεθνείς συγκρούσεις