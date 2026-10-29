Στην κυκλοφορία τα πρώτα 10 χλμ. του νέου ΒΟΑΚ στο τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος

Τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του νέου Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), στο τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος, παραδόθηκαν σήμερα στην κυκλοφορία, παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα, του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Γιώργου Κώτσηρα, του Γενικού Γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλου, του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών Στέλιου Σακαρέτσιου και του Ειδικού Γραμματέα Υδραυλικών Έργων και Κτηρίων Χαράλαμπου Μυγδάλη.

Παρόντες ήταν επίσης οι βουλευτές Ηρακλείου Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης και Μάξιμος Σενετάκης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, καθώς και ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης.

Το τμήμα που παραδίδεται αποτελεί μέρος του δημόσιου έργου Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος, συνολικού μήκους περίπου 14,5 χιλιομέτρων, το οποίο αφορά τη μετατροπή της υφιστάμενης οδικής αρτηρίας σε σύγχρονο αυτοκινητόδρομο, με δύο λωρίδες κυκλοφορίας και Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) ανά κατεύθυνση, διαχωρισμένα οδοστρώματα και σύγχρονες υποδομές οδικής ασφάλειας.

Κατά την παράδοση του νέου τμήματος, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε: «Η μετατροπή του υφιστάμενου Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης σε έναν σύγχρονο αυτοκινητόδρομο είναι ένα εξαιρετικά απαιτητικό, τεχνικά σύνθετο έργο, υψηλού προϋπολογισμού.

Πλέον, όλοι διαπιστώνουν ότι πραγματοποιούνται εκτεταμένες εργασίες και στις τρεις εργολαβίες του ΒΟΑΚ, από την Κίσσαμο μέχρι τον Άγιο Νικόλαο.

Η οδική ασφάλεια αποτέλεσε εξαρχής την πρώτη προτεραιότητα της Κυβέρνησης, προσωπικά του Πρωθυπουργού, αλλά και όλων των φορέων της Κρήτης. Γι’ αυτόν τον λόγο, παράλληλα με την κατασκευή του νέου αυτοκινητοδρόμου, υλοποιούμε παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας στον υφιστάμενο άξονα, σε μήκος 131 χιλιομέτρων. Τα θετικά αποτελέσματα είναι ήδη ορατά, με κατακόρυφη μείωση των ατυχημάτων, κάτι που έχει ανεκτίμητη αξία

Αντιλαμβανόμαστε ότι οι εκτεταμένες εργασίες που πραγματοποιούνται σε όλο το μήκος του ΒΟΑΚ έχουν προκαλέσει ταλαιπωρία στους οδηγούς και στις τοπικές κοινωνίες. Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να περιορίσουμε αυτή την όχληση, η οποία είναι προσωρινή, ενώ οι λύσεις που δίνουμε με τη μετατροπή του σημερινού ΒΟΑΚ σε σύγχρονο αυτοκινητόδρομο είναι μόνιμες. Χρειάζεται, επομένως, λίγη ακόμη υπομονή, προκειμένου όλοι να δούμε σταδιακά τη σημαντική βελτίωση των οδικών υποδομών και των συνθηκών μετακίνησης στην Κρήτη, πρωτίστως για τους κατοίκους, αλλά και τους επισκέπτες του νησιού».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας τόνισε: «Η προστασία και η διασφάλιση της οδικής ασφάλειας των συμπολιτών μας στην Κρήτη είναι μια μείζονα προτεραιότητα, την οποία έχει θέσει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, και είναι μέρος της συνολικής προσπάθειας που γίνεται προκειμένου η χώρα μας να έχει λιγότερα δυστυχήματα, λιγότερα θύματα στην άσφαλτο. Η σημερινή παράδοση στην κυκλοφορία του συγκεκριμένου τμήματος είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα, προκειμένου να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε μια πολύ σημαντική παρέμβαση, η οποία αναμφίβολα θα βοηθήσει και τους κατοίκους και τους επισκέπτες ενός πολύ σημαντικού άξονα για την Κρήτη».

Ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος σημείωσε: «Η παράδοση των πρώτων περίπου 10 χιλιομέτρων του τμήματος Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος αποτελεί το πρώτο απτό αποτέλεσμα του συνολικού σχεδιασμού για τον νέο ΒΟΑΚ. Οι πολίτες αποκτούν ήδη ένα σύγχρονο και ασφαλέστερο τμήμα αυτοκινητοδρόμου, ενώ οι εργασίες συνεχίζονται για την ολοκλήρωση του δημόσιου έργου. Παράλληλα, ο βασικός άξονας από τα Χανιά έως τον Άγιο Νικόλαο έχει πλέον συμβασιοποιηθεί στο σύνολό του και υλοποιείται μέσω της παραχώρησης Χανιά – Ηράκλειο, του ΣΔΙΤ Χερσόνησος – Νεάπολη και του δημόσιου έργου Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος. Ο ΒΟΑΚ είναι πρωτίστως έργο οδικής ασφάλειας, αλλά και μια υποδομή που θα ενισχύσει ουσιαστικά τη συνδεσιμότητα, την περιφερειακή συνοχή και την αναπτυξιακή δυναμική της Κρήτης».

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης ανέφερε: «Είναι ιδιαίτερα θετικό ότι σήμερα παραδίδονται τα πρώτα χιλιόμετρα στον Βόρειο Οδικό Άξονα, ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο της Κρήτης. Πρόκειται για ένα σύνθετο και δύσκολο έργο που χρειάζεται τη συνεργασία όλων μας: των δημάρχων, της Περιφέρειας, της Αστυνομίας, αλλά πάνω απ’ όλα την κατανόηση των πολιτών για τις καθυστερήσεις που υπάρχουν.

Όταν ξεκινούσαν τα έργα της οδικής ασφάλειας, υπήρχαν πάρα πολλές αντιρρήσεις να μη γίνει αυτό το έργο. Εμείς από την πρώτη στιγμή υποστηρίξαμε ότι πρέπει να γίνουν και διαπιστώνουμε σήμερα ότι έχουν μειωθεί κατά πολύ τα ατυχήματα και τα δυστυχήματα. Επίσης, οι παρακάμψεις των πόλεων (Χανιά, Ρέθυμνο, και Ηράκλειο) προχωρούν και μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν ολοκληρωθεί έχοντας ικανοποιηθεί τα αιτήματα των Δήμων. Η επιμονή και η πίεση η δική μας μαζί με των Δημάρχων έφερε θετικά αποτελέσματα και θέλω να ευχαριστήσω τον υπουργό και την πολιτική ηγεσία του υπουργείου γιατί συζητούμε για όλα τα θέματα ώστε να μπορούμε να ξεπερνούμε τα προβλήματα. Ζητούμε συγγνώμη από τον κόσμο για όποια καθυστέρηση υπάρχει, αλλά όλοι μαζί μπορούμε να δούμε αυτό το έργο να ολοκληρώνεται. Για εμάς στην Κρήτη, Βόρειος Οδικός Άξονας νοείται από τη Σητεία μέχρι την Κίσσαμο».

Ο Chief Operating Officer του Ομίλου AKTOR και Διευθύνων Σύμβουλος των εταιρειών AKTOR Κατασκευές και AKTOR Συμμετοχές, Αναστάσιος Αρανίτης δήλωσε: «Σήμερα παραδίδουμε στο Ελληνικό κράτος τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης και αυτό μας γεμίζει ικανοποίηση. Ο ΒΟΑΚ είναι ένα απαιτητικό έργο, το οποίο υλοποιείται σε ένα εξαιρετικά δύσκολο και αυστηρό γεωτεχνικό περιβάλλον. Δεκάδες μηχανικοί και το έμπειρο τεχνικό προσωπικό μας εργάζονται με συνέπεια και προσήλωση ώστε το έργο να προχωρήσει με γρήγορους ρυθμούς. Ο ΒΟΑΚ είναι ένα δύσκολο στοίχημα, με πολλές προκλήσεις, όμως είμαστε βέβαιοι ότι θα το φέρουμε εις πέρας».

Τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου

Το τμήμα των 10 χλμ. αποτελεί μέρος του έργου «Μετατροπή σε αυτοκινητόδρομο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος» που έχει συνολικό μήκος περίπου 14,5 χιλιόμετρα και εκτείνεται από την πρώτη είσοδο της Νεάπολης έως τον κόμβο Κριτσάς, στην οδό Άγιος Νικόλαος – Καλό Χωριό.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:

Την κατασκευή τετράιχνης αρτηρίας, με δύο λωρίδες κυκλοφορίας και ΛΕΑ ανά κατεύθυνση, διαχωρισμένου οδοστρώματος κυκλοφορίας, συνολικού πλάτους 22,25 μέτρων.

Την ανάπτυξη δικτύου εγκάρσιων και παράπλευρων οδών, συνολικού μήκους περίπου 11 χιλιομέτρων, για την εξυπηρέτηση των γειτονικών περιοχών.

Την κατασκευή τριών ανισόπεδων κόμβων, στη Νεάπολη, στις Λίμνες και στον Άγιο Νικόλαο.

Την κατασκευή τεσσάρων τεχνικών έργων γεφύρωσης του ρέματος Ξηροποτάμου.

Την κατασκευή οκτώ κάτω διαβάσεων.

Τριών τεχνικών έργων μερικής ή ολικής κάλυψης λωρίδων κυκλοφορίας, καθώς και έργων αντιστήριξης.

Την κατασκευή υδραυλικών έργων αποστράγγισης και απορροής ομβρίων, καθώς και έργων διευθέτησης ρεμάτων.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 169 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και η χρηματοδότησή του προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Οι εργασίες συνεχίζονται στα υπολειπόμενα τμήματα του έργου, με εγκεκριμένη ημερομηνία περαίωσης την 30η Οκτωβρίου 2027.