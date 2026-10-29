Δημοσκόπηση Opinion Poll: Θετική εικόνα για το ΕΣΥ από το 62,9%

Θετική γνώμη για το Εθνικό Σύστημα Υγείας εκφράζει το 62,9% των πολιτών, ενώ το 56,5% θεωρεί ότι οι υπηρεσίες του έχουν βελτιωθεί σε σχέση με πριν από τρία χρόνια. Η νέα πανελλαδική έρευνα της Opinion Poll για λογαριασμό του Liberal, η οποία δημοσιεύθηκε τα μεσάνυχτα της χθεσινής Τετάρτης, καταγράφει ευρεία αποδοχή συγκεκριμένων παρεμβάσεων, με τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις και τις ψηφιακές υπηρεσίες να συγκεντρώνουν τα υψηλότερα ποσοστά θετικής αξιολόγησης.

Ωστόσο, οι διαφοροποιήσεις ανά ηλικία, πολιτική τοποθέτηση και περιφέρεια, καθώς και η επίμονη δυσαρέσκεια σημαντικής μερίδας των πολιτών, αναδεικνύουν τις προκλήσεις για την επόμενη ημέρα του συστήματος. Ειδικότερα, το πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» συγκεντρώνει θετικές ή μάλλον θετικές γνώμες σε ποσοστό 88,4%, ενώ ο ψηφιακός φάκελος Υγείας αξιολογείται θετικά από το 77,3%.

Θετική αποτίμηση καταγράφεται επίσης για τις ανακαινίσεις νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας (72,7%) και τα απογευματινά χειρουργεία (60,3%). Αντίθετα, το μέτρο μείωσης της αναμονής στις εφημερίες, το «βραχιολάκι», συγκεντρώνει 54,7% θετικών απαντήσεων, αλλά και 34,3% αρνητικών. Η χρησιμότητα των ψηφιακών υπηρεσιών, όπως η άυλη συνταγογράφηση, το MyHealth και τα ηλεκτρονικά ραντεβού, αναγνωρίζεται από το 80,7% των ερωτηθέντων.

Παράλληλα, το 76% δηλώνει ότι χρησιμοποίησε κάποια υπηρεσία του ΕΣΥ το τελευταίο δωδεκάμηνο, ενώ το 50,6% αναφέρει ότι η πιο πρόσφατη επίσκεψή του ήταν καλύτερη σε σύγκριση με προηγούμενες. Η εικόνα, ωστόσο, δεν είναι ομοιόμορφη. Η θετική γνώμη για το ΕΣΥ φτάνει το 84,7% στη Δυτική Μακεδονία, αλλά περιορίζεται στο 43,3% στο Νότιο Αιγαίο. Οι νεότεροι εμφανίζονται επίσης πιο αισιόδοξοι για την πορεία των υπηρεσιών: το 76% των ηλικιών 17–29 ετών διαπιστώνει βελτίωση την τελευταία τριετία, έναντι 49,8% στις ηλικίες 46–55 ετών.

Παράλληλα, καταγράφονται αισθητές διαφοροποιήσεις ανάλογα με την πολιτική τοποθέτηση των ερωτηθέντων. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στις 22 και 23 Οκτωβρίου 2026, σε δείγμα 1.002 ατόμων ηλικίας 17 ετών και άνω, με τηλεφωνικές και διαδικτυακές συνεντεύξεις και αναφερόμενο δειγματοληπτικό σφάλμα ±3%.