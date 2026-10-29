Οι περιοχές στην Ελλάδα που θα αποκτήσουν νέες φοιτητικές εστίες, θα φιλοξενούν πάνω από 8.500 φοιτητές

Σε πλήρη ανάπτυξη βρίσκονται έξι μεγάλα έργα δημιουργίας νέων φοιτητικών εστιών από την Κρήτη έως Eβρο για τη δωρεάν φιλοξενία 8.500 σπουδαστών δημοσίων πανεπιστημίων.

Πρόκειται για έργα που πραγματοποιούνται με τη Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και αφορούν τις κοινωνικές υποδομές στον τομέα της Παιδείας με στόχο την ελάφρυνση χιλιάδων οικογενειών που καλούνται να αντιμετωπίσουν το εκρηκτικό πρόβλημα του στεγαστικού κόστους.

Οι τιμές ενοικίων κατοικιών έχουν εκτοξευτεί τα τελευταία χρόνια, με το μέσο σχετικό κόστος για ένα διαμέρισμα 50-60 τ.μ. στις φοιτητικές συνοικίες της Αθήνας να διαμορφώνεται πλέον από 600 έως 800 ευρώ. Σε αντίστοιχα επίπεδα κυμαίνονται τα μισθώματα στο Ηράκλειο Κρήτης, ενώ σε πολλές περιπτώσεις οι ιδιοκτήτες αναγκάζουν τους φοιτητές να αδειάζουν τα σπίτια τους θερινούς μήνες προκειμένου να τα εκμεταλλεύονται τουριστικά.

Σύμφωνα με τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστο Μπούρα, 400 επιτυχόντες δεν προχώρησαν στην εγγραφή τους στο πανεπιστήμιο, με πολλούς να το αποδίδουν στην αδυναμία κάλυψης του κόστους στέγασης.

Από την άλλη πλευρά, το σχέδιο της κυβέρνησης για διάθεση νέων εστιών που θα εξασφαλίσουν τη δωρεάν, αξιοπρεπή και ασφαλή διαμονή τουλάχιστον 8.500 φοιτητών εκτιμάται ότι θα ανακουφίσει πολλά νοικοκυριά ενώ παράλληλα θα ρίξει τις τιμές ενοικίων.

Σύμφωνα με τον αναλυτικό οδικό χάρτη που διαβίβασε στη Βουλή η μονάδα ΣΔΙΤ του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το μεγαλύτερο έργο αφορά το Πανεπιστήμιο Κρήτης με δημιουργία νέων εστιών σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο, οι οποίες θα παραδοθούν το 2028 και θα φιλοξενούν 4.800 φοιτητές.

Θα ακολουθήσουν αντίστοιχες παρεμβάσεις σε Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Ξάνθη, Κοζάνη, Καστοριά, Βόλο, Λαμία, στην πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου αλλά και στον Δήμο Φυλής για τη φιλοξενία φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Κρήτη

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι εργασίες στο Πανεπιστήμιο Κρήτης έχουν ήδη ξεκινήσει, θα ολοκληρωθούν το 2028 και αφορούν την ανέγερση, συντήρηση και λειτουργία νέων μονάδων εστίασης, σίτισης και αναψυχής φοιτητών.

Στην πανεπιστημιούπολη του Ρεθύμνου προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων με σκοπό τη φιλοξενία περίπου 2.700 φοιτητών. Αντίστοιχα, στο Ηράκλειο προβλέπεται η ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων σε έκταση ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, με σκοπό τη φιλοξενία περίπου 2.100 φοιτητών.

Θράκη

Εντός των επόμενων μηνών αναμένεται η τελική έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον προσυμβατικό έλεγχο προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση σύμπραξης. Αντικείμενο του έργου είναι η μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση φοιτητικών εστιών καθώς και άλλων κτιριακών εγκαταστάσεων του πανεπιστημίου στην Αλεξανδρούπολη, στην Κομοτηνή και την Ξάνθη.

Βασικό αντικείμενο του έργου είναι ο εκσυγχρονισμός, η βελτίωση και η αύξηση των διαθέσιμων υποδομών, καθώς και η δημιουργία νέων υποδομών, εστιάζοντας κυρίως στη στέγαση και σίτιση των φοιτητών.

– Στην πανεπιστημιούπολη Αλεξανδρούπολης προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων με σκοπό τη φιλοξενία περίπου 350 φοιτητών.

– Στην πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής έχει γίνει η πρόβλεψη για την κατασκευή φοιτητικών εστιών συνολικής δυναμικότητας 350 φοιτητών, πανεπιστημιακών κατοικιών και ξενώνων φιλοξενίας.

Δυτική Μακεδονία

Σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες, το έργο βρίσκεται στο στάδιο οριστικοποίησης των συμβατικών εγγράφων. Αντικείμενο των εργασιών είναι η μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και τεχνική διαχείριση/συντήρηση, καθώς και οι υπηρεσίες ασφάλειας/φύλαξης και καθαριότητας, φοιτητικών εστιών στις πανεπιστημιουπόλεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ).

– Στην πανεπιστημιούπολη ΖΕΠ Κοζάνης προβλέπεται η ανέγερση φοιτητικών εστιών με συνολική δυναμικότητα φιλοξενίας περίπου 350 φοιτητών.

– Στη Φλώρινα προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η ανέγερση φοιτητικών εστιών με συνολική δυναμικότητα φιλοξενίας περίπου 150 φοιτητών.

– Στην πανεπιστημιούπολη Καστοριάς προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η ανέγερση φοιτητικών εστιών με συνολική δυναμικότητα φιλοξενίας περίπου 150 φοιτητών.

– Στην Πτολεμαΐδα προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η ανέγερση φοιτητικών εστιών με συνολική δυναμικότητα φιλοξενίας περίπου 100 φοιτητών.

Θεσσαλία – Στερεά

Στο στάδιο της οριστικοποίησης των συμβατικών εγγράφων βρίσκονται και οι αντίστοιχες διαδικασίες για τις φοιτητικές εστίες σε Βόλο και Λαμία. Στον Βόλο προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η ανέγερση φοιτητικών εστιών με συνολική δυναμικότητα φιλοξενίας περίπου 640 φοιτητών. Στη δε Λαμία η ανέγερση φοιτητικών εστιών με συνολική δυναμικότητα φιλοξενίας περίπου 120 φοιτητών.

Δυτική Αττική, Ζωγράφου

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, ο Δήμος Φυλής έχει παραχωρήσει δωρεάν ακίνητο προκειμένου να κατασκευαστούν εστίες, αμφιθέατρα, φοιτητικό εστιατόριο και χώρος πολιτισμού που θα εξυπηρετούν τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Ειδικότερα οι νέες κτιριακές εγκαταστάσεις θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, φοιτητικές εστίες με συνολική δυναμικότητα φιλοξενίας περίπου 1.100 φοιτητών. Το σχέδιο για την πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου προβλέπει ολική ανακαίνιση της παλιάς φοιτητικής εστίας ώστε να μπορέσουν να εξασφαλίσουν αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες φιλοξενίας 450 φοιτητών.