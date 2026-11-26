Η σύσταση για τη δημιουργία ενός κιτ επιβίωσης 72 ωρών, το οποίο θα πρέπει να υπάρχει σε κάθε σπίτι και να περιλαμβάνει τα απαραίτητα εφόδια για την κάλυψη βασικών αναγκών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, έχει προκαλέσει αρκετή συζήτηση το τελευταίο διάστημα. Για κάποιους η ευρωπαϊκή οδηγία λειτούργησε ως καμπανάκι, προκαλώντας ανησυχία και κινητοποιώντας τους να αναζητήσουν πληροφορίες για το πώς πρέπει να προετοιμαστούν, άλλοι την αντιμετώπισαν με επιφύλαξη, ενώ δεν έλειψαν και εκείνοι που την προσπέρασαν χωρίς να της δώσουν ιδιαίτερη σημασία.

Η ευρωπαϊκή σύσταση δεν αφορά ένα συγκεκριμένο σενάριο έκτακτης ανάγκης, αλλά ένα ευρύ φάσμα πιθανών κρίσεων, από φυσικές καταστροφές, όπως σεισμούς, πυρκαγιές και πλημμύρες, έως παρατεταμένες διακοπές ρεύματος, προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες και κυβερνοεπιθέσεις, που μπορούν να διαταράξουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Όπως εξηγεί o αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Αττικής, κ. Χάρης Χαραλαμπίδης, «οι πρώτες ώρες μιας κρίσης είναι καθοριστικές, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες μπορεί να μην είναι σε θέση να ανταποκριθούν άμεσα σε όλα τα περιστατικά. Η βασική προετοιμασία στο σπίτι επιτρέπει στους πολίτες να καλύψουν προσωρινά τις ανάγκες τους, ενώ παράλληλα διευκολύνει το έργο των σωστικών συνεργείων».

Πάντως, το ενδιαφέρον για την πρακτική εφαρμογή της οδηγίας αποτυπώνεται ήδη και στην αγορά, όπου τα έτοιμα σακίδια επιβίωσης 72 ωρών αρχίζουν να καταλαμβάνουν τη δική τους θέση στα εξειδικευμένα καταστήματα.

Τι θα πληρώσουν όσοι φτιάξουν το κιτ των 72 ωρών

Για ένα βασικό κιτ, που περιλαμβάνει τα απολύτως απαραίτητα, το κόστος μπορεί να φτάσει περίπου τα 80-100 ευρώ ή και αρκετά χαμηλότερα, εφόσον διαθέτουμε ήδη ορισμένα από τα απαραίτητα είδη και επιλέξουμε να συνθέσουμε το κιτ μόνοι μας, αντί να αγοράσουμε ένα ολοκληρωμένο πακέτο.

Ωστόσο, για πιο ολοκληρωμένα σακίδια, σύμφωνα με εμπόρους της αγοράς, οι τιμές κυμαίνονται από 150 έως 250 ευρώ, ενώ οι πιο αναβαθμισμένες επιλογές μπορεί να ξεπεράσουν ακόμη και τα 350 ευρώ. Σε αυτές περιλαμβάνονται πρόσθετα είδη, όπως ισχυροί φακοί, φίλτρα για τον καθαρισμό του νερού, πληρέστερα φαρμακεία πρώτων βοηθειών και είδη ατομικής προστασίας.

Η αυξημένη κινητικότητα αποτυπώνεται και στις ηλεκτρονικές αγορές. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε στο LinkedIn η πλατφόρμα ηλεκτρονικών αγορών και σύγκρισης τιμών Skroutz, αμέσως μετά τη δημοσίευση της ευρωπαϊκής σύστασης, το διάστημα 3-5 Νοεμβρίου, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τριήμερο της προηγούμενης εβδομάδας, ο τζίρος στα προϊόντα φωτισμού κάμπινγκ αυξήθηκε κατά 535%, στους φορητούς σταθμούς ενέργειας (Power Stations) κατά 461%, στα ραδιόφωνα κατά 358% και στα έτοιμα κιτ επιβίωσης κατά 356%.

Στα εξειδικευμένα καταστήματα, πάντως, η εικόνα που μεταφέρουν οι επαγγελματίες είναι πιο συγκρατημένη. Ορισμένοι καταναλωτές έχουν ήδη προχωρήσει σε αγορές, ενώ αρκετοί απευθύνονται στα καταστήματα κυρίως για να ενημερωθούν σχετικά με το τι πρέπει να περιλαμβάνει ένα τέτοιο σακίδιο, ποιες επιλογές υπάρχουν και πόσο κοστίζει η προετοιμασία.

Το ενδιαφέρον, επομένως, δεν μεταφράζεται σε όλες τις περιπτώσεις σε άμεση αγορά, καθώς πολλοί βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της αναζήτησης και της σύγκριση.

Τι δεν πρέπει να λείπει από το κιτ ετοιμότητας 72 ωρών

Πέρα, όμως, από το κόστος και τις διαθέσιμες επιλογές στην αγορά, το βασικό ερώτημα είναι τι πρέπει να περιλαμβάνει στην πράξη ένα σωστά οργανωμένο κιτ ετοιμότητας 72 ωρών. Πόσο νερό και τι είδους τρόφιμα χρειάζεται να διαθέτει ένα νοικοκυριό; Ποια φάρμακα και είδη πρώτων βοηθειών είναι απαραίτητα και ποιες επιπλέον προβλέψεις απαιτούνται για μικρά παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία;

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Αττικής, το περιεχόμενο του κιτ πρέπει να προσαρμόζεται στον αριθμό των μελών κάθε οικογένειας και στις ιδιαίτερες ανάγκες τους, ενώ θα πρέπει να φυλάσσεται σε εύκολα προσβάσιμο και γνωστό σε όλα τα μέλη της οικογένειας σημείο μέσα στο σπίτι.

Αναλυτικότερα, το κιτ ετοιμότητας 72 ωρών συνιστάται να περιλαμβάνει τα εξής:

Πόσιμο νερό

– Αποθηκεύουμε επαρκή ποσότητα πόσιμου νερού για τουλάχιστον τρεις ημέρες. (Περίπου 3 λίτρα ανά άτομο την ημέρα).

«Για μια τετραμελή οικογένεια, αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 36 λίτρα για τρεις ημέρες, χωρίς να υπολογίζεται το νερό για την υγιεινή», αναφέρει ο κ. Χαραλαμπίδης.

Τρόφιμα μακράς διάρκειας

– Κονσέρβες, παξιμάδια, κράκερ, ξηροί καρποί και μπάρες ενέργειας, που δεν χρειάζονται ψυγείο ή ιδιαίτερη προετοιμασία.

– Ειδικές τροφές για βρέφη και άτομα με διατροφικές ανάγκες.

«Υπάρχουν και ειδικά γεύματα μακράς διάρκειας, αντίστοιχα με εκείνα που χρησιμοποιούν στον στρατό και οι διασώστες, τα οποία ετοιμάζονται με την προσθήκη μικρής ποσότητας νερού, ωστόσο πρόκειται για μια εναλλακτική με την οποία δεν είναι εξοικειωμένα όλα τα νοικοκυριά», συμπληρώνει.

Φάρμακα, πρώτες βοήθειες και υγιεινή

– Απαραίτητα φάρμακα που λαμβάνονται σε τακτική βάση, μαζί με σημειωμένη τη φαρμακευτική αγωγή.

– Ένα βασικό φαρμακείο με γάζες, επιδέσμους, αντισηπτικό, αυτοκόλλητα επιθέματα, γάντια μιας χρήσης και θερμόμετρο.

Όπως υπογραμμίζει ο κ. Χαραλαμπίδης «ιδιαίτερη σημασία έχει ο τακτικός έλεγχος των ημερομηνιών λήξης και η σωστή φύλαξη των φαρμάκων, καθώς η πρόσβαση σε φαρμακεία και υπηρεσίες υγείας μπορεί να μην είναι άμεση».

Και προσθέτει: «Αντίστοιχα η διακοπή ύδρευσης μπορεί να δυσκολέψει την καθημερινότητα, καθιστώντας απαραίτητα τα είδη προσωπικής υγιεινής, όπως χαρτί υγείας, υγρά μαντηλάκια, σαπούνι, αντισηπτικό και σακούλες απορριμμάτων».

Φωτισμός και πρακτικός εξοπλισμός

– Φακοί LED κεφαλής, κατά προτίμηση, «ώστε σε περίπτωση σεισμού να παραμένουν τα χέρια ελεύθερα για μετακίνηση ή άλλες απαραίτητες ενέργειες».

– Εφεδρικές μπαταρίες, φορτισμένο power bank και καλώδια φόρτισης.

– Ένα πολυεργαλείο με πένσα, κατσαβίδι και μια σφυρίχτρα

Επικοινωνία και ενημέρωση

– Φορητό ραδιόφωνο που λειτουργεί με μπαταρίες και εφεδρικές μπαταρίες. Το ραδιόφωνο μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική πηγή ενημέρωσης σε περίπτωση που διακοπεί η πρόσβαση στο διαδίκτυο ή στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.

-Φορτισμένο κινητό τηλέφωνο.

Ο κ. Χαραλαμπίδης τονίζει ότι ιδιαίτερη μέριμνα χρειάζεται για τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρία, καθώς οι ανάγκες τους μπορεί να είναι αυξημένες σε μια έκτακτη κατάσταση. «Σε αυτήν την περίπτωση, στο κιτ θα πρέπει να υπάρχουν βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές, πάνες και επιπλέον ρούχα, αλλά και τα απαραίτητα φάρμακα».

Παράλληλα, ο κ. Χαραλαμπίδης υπογραμμίζει τη σημασία της διατήρησης ενός μικρού χρηματικού ποσού σε μετρητά, καθώς σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης ενδέχεται να υπάρξουν προβλήματα στις ηλεκτρονικές συναλλαγές ή στην πρόσβαση σε ΑΤΜ. Όπως διευκρινίζει, δεν είναι απαραίτητο να φυλάσσονται μεγάλα ποσά στο σπίτι, αλλά ένα εύλογο χρηματικό απόθεμα που θα μπορεί να καλύψει βασικές ανάγκες τις πρώτες ημέρες μιας κρίσης.

Στις συστάσεις του περιλαμβάνεται, επίσης, η διατήρηση αντιγράφων σημαντικών εγγράφων ταυτοποίησης και ιατρικών πληροφοριών, καθώς και η μέριμνα ώστε το όχημα να διαθέτει επαρκή ποσότητα καυσίμου, προκειμένου να είναι δυνατή μια ενδεχόμενη μετακίνηση.

Σημειώνεται πως τον τρόπο οργάνωσης ενός κιτ έκτακτης ανάγκης έχει παρουσιάσει και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μέσα από σχετικό ενημερωτικό βίντεο, δίνοντας πρακτικές οδηγίες για τα εφόδια που χρειάζεται να έχουμε στη διάθεσή μας σε περίπτωση κρίσης.

Η οικογενειακή ετοιμότητα πέρα από το κιτ επιβίωσης

Η προετοιμασία, ωστόσο, δεν εξαντλείται στη συγκέντρωση των απαραίτητων εφοδίων. Όπως επισημαίνει ο αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Αττικής, Χαράλαμπος Χαραλαμπίδης, εξίσου σημαντική είναι η ύπαρξη ενός βασικού οικογενειακού σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών.

Στο πλαίσιο αυτό, κάθε μέλος της οικογένειας θα πρέπει να γνωρίζει πώς να αντιδράσει και πού να απευθυνθεί σε περίπτωση ανάγκης. Ο εκ των προτέρων καθορισμός ενός σημείου συνάντησης, η πρόβλεψη εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας, αλλά και ο εντοπισμός των ασφαλών εξόδων της κατοικίας αποτελούν βασικά στοιχεία ενός τέτοιου σχεδιασμού.