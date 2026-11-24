Το 5ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης είναι ένα από τα σχολεία που έχουν διαδραστικούς πίνακες διδασκαλίας, για τους οποίους το υπουργείο Παιδείας διέθεσε κονδύλι άνω των 148 εκατομμυρίων ευρώ. Έως πριν από λίγες μέρες, όμως, αυτό που δεν διέθετε ήταν αξιοπρεπείς τουαλέτες για τους μαθητές του.

Χρειάστηκε να δημοσιοποιηθούν φωτογραφίες και βίντεο που αποτύπωναν τη ντροπή στους χώρους υγιεινής για να γίνουν εργασίες αποκατάστασης. Δεν πρόκειται για μοναδικό παράδειγμα, αφού σχεδόν οκτώ στα δέκα σχολικά κτίρια σε όλη την Ελλάδα έχουν προβλήματα στις εγκαταστάσεις και τις υποδομές τους: Σπασμένες τουαλέτες, σοβάδες που πέφτουν, αίθουσες που πλημμυρίζουν κάθε φορά που βρέχει, μαθήματα σε κοντέινερ, σχολικές μονάδες που ιδρύθηκαν και λειτουργούν μεν, αλλά ποτέ δεν απέκτησαν ένα “κανονικό” κτίριο.

Στην Ελλάδα των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης, των 36 δισεκατομμυρίων του Ταμείου Ανάκαμψης, των 262 δισ. του ΑΕΠ, των 9,8 δισ. του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, τα σχολεία εξακολουθούν να αποτελούν ανοιχτή πληγή. Την ώρα που οι ετήσιες εξοπλιστικές δαπάνες έχουν εκτοξευτεί σχεδόν στα 6 δισεκατομμύρια φέτος, από περίπου 1 δισεκατομμύριο το 2018, προκειμένου να θωρακιστεί η άμυνα της χώρας, οι τεράστιες και πιεστικές ανάγκες των σχολικών κτιρίων μπήκαν στο κάδρο μόλις πριν από δύο χρόνια και μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» ανακαινίστηκαν 669 σχολεία στο σύνολο των 12.690, ποσοστό λίγο πάνω από το 5%.

Το «Μαριέττα Γιαννάκου» χρηματοδοτείται από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες και τον Ιανουάριο αναμένεται να ανακοινωθεί ο κατάλογος των επόμενων 500 σχολείων για τα οποία θα ξεκινήσουν οι μελέτες για την ανακαίνισή τους. Στο τέλος του προγράμματος, το 2028, με συνολικό προϋπολογισμό 400 εκατομμυρίων, εκτιμάται ότι θα έχουν ανακαινιστεί σχεδόν 2.000 σχολεία, περίπου το 15% του συνόλου. Με αυτούς τους ρυθμούς απαιτούνται τουλάχιστον 25 χρόνια για την ανακαίνιση όλων των σχολείων – και αυτών που τώρα δεν έχουν μεγάλες ανάγκες, αλλά ο χρόνος, είναι βέβαιο, θα τις δημιουργήσει. Όπως εκτιμάται, η ανακαίνιση του συνόλου των σχολικών κτιρίων που έχουν ανάγκη παρεμβάσεων απαιτεί περίπου 2,5 δισ. Ευρώ. Η ένταξη των σχολείων στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» γίνεται με την τελική ευθύνη του υπουργείου Παιδείας σε συμφωνία με τους δήμους και η διαδικασία κινείται από την Κτιριακές Υποδομές (ΚΤΥΠ) Α.Ε., τον δημόσιο φορέα ανέγερσης και εξοπλισμού δημοσίων κτιρίων, που εποπτεύεται, όμως, από το υπουργείο Υποδομών. Οι δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση, όμως, παραμένουν κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ενωσης: σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία αντιστοιχούσαν -το 2023- στο 3,8% του ΑΕΠ, έναντι 4,7 του μέσου όρου της Ε.Ε. Ως ποσοστό των συνολικών δημοσίων δαπανών ήταν περίπου στο 7,2%, «σημαντικά χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 9,5%», όπως αναφέρεται στο Στρατηγικό Σχέδιο Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2025 – 2029, του υπουργείου Παιδείας.

Η ευθύνη των συντηρήσεων και της αποκατάστασης προβλημάτων που προκύπτουν στις υποδομές των σχολικών κτιρίων ανήκει στους δήμους. Ωστόσο, η ευθύνη για τον σχεδιασμό και την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών εξ ορισμού ανήκει στο υπουργείο Παιδείας, αν και στο Στρατηγικό του Σχεδιασμό περιορίζει το ρόλο του «στον καθορισμό των προδιαγραφών των χώρων ως προς το είδος, τον αριθμό και το μέγεθος αυτών, που αποτυπώνονται στο εκάστοτε κτιριολογικό πρόγραμμα».

Κάπου εδώ, όμως, αρχίζει το μπαλάκι των ευθυνών: Το υπουργείο Παιδείας παραπέμπει στους δήμους για την άθλια εικόνα των περισσότερων σχολείων της χώρας, όπως έγινε πρόσφατα με το 5ο Γυμνάσιο της Ηλιούπολης. Οι δήμαρχοι με τη σειρά τους επικαλούνται την ανεπαρκή χρηματοδότηση, μια κατάσταση που αποδέχεται η κυβέρνηση, αφού μόλις προ ημερών, στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, ανακοινώθηκε από τον πρωθυπουργό διπλασιασμός της κρατικής επιχορήγησης για τη συντήρηση των σχολικών μονάδων. Και αυτό, όμως, κρίνεται ανεπαρκές, αν λάβει κανείς υπόψη του, ότι, για παράδειγμα, σε μεγάλο δήμο της Αττικής που ο μαθητικός πληθυσμός αγγίζει τις 13.000, η χρηματοδότηση για τις συντηρήσεις των σχολικών κτιρίων ανέρχεται περίπου στις 240.000 ευρώ και οι ετήσιες ανάγκες ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο.

«Η χρόνια υποχρηματοδότηση έχει σημαντικές επιπτώσεις στην κατάσταση των σχολικών υποδομών. Πολλές σχολικές μονάδες λειτουργούν σε παλαιά κτίρια χωρίς επαρκή συντήρηση, με φθαρμένα κουφώματα, ελλιπή μόνωση και ανεπαρκή συστήματα θέρμανσης ή κλιματισμού και έλλειψη επαρκών προσαρμογών για μαθητές με αναπηρία, όπως ράμπες, ανελκυστήρες και κατάλληλες τουαλέτες», παραδέχεται το υπουργείο Παιδείας στο κείμενο του στρατηγικού σχεδιασμού του για το διάστημα 2025- 2029 για να προσθέσει ότι «σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρούνται επικίνδυνες φθορές, όπως αποκόλληση σοβάδων, ενώ συχνή είναι η χρήση προκατασκευασμένων αιθουσών που δεν πληρούν σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας και άνεσης. Παρά τα χαμηλά επίπεδα χρηματοδότησης, σε συνδυασμό με τις μειωμένες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, που περιορίζουν την ικανότητα του εκπαιδευτικού συστήματος να εξασφαλίσει ένα ασφαλές, σύγχρονο και ποιοτικό μαθησιακό περιβάλλον, καταβάλλονται προσπάθειες αναβάθμισης των σχολικών υποδομών».

Αυτές οι προσεκτικές διατυπώσεις αποκτούν εφιαλτικό περιεχόμενο στην καθημερινότητα μαθητών και εκπαιδευτικών. Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, στο 23ο δημοτικό σχολείο Αχαρνών. Στις βροχές του Οκτωβρίου, τα θρανία μετακινήθηκαν όπως- όπως μέσα στις τάξεις, αφού το νερό έτρεχε στις αίθουσες, καθώς τα παράθυρα μπάζουν. Τα νερά μαζεύτηκαν, τα παράθυρα σφραγίστηκαν στα σημεία που χάσκουν με σιλικόνη, η οποία θα αντέξει μια- δυο βροχές και η κατάσταση θα επαναληφθεί.

Στο ειδικό δημοτικό και νηπιαγωγείο των Αχαρνών όμως, οι περίπου 75 μαθητές αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν από τη σχολική γιορτή για την επέτειο του Πολυτεχνείου και το σχολείο παρέμεινε κλειστό έως και την Παρασκευή, αφού η μυρωδιά από τα νεκρά ποντίκια που είχαν κάνει φωλιές στο κτίριο ήταν αφόρητη. Άνθρωποι και ποντίκια συνυπήρχαν επί τουλάχιστον έναν μήνα με όποιους κινδύνους συνεπάγεται αυτό και μάλιστα για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.

«Τα τρωκτικά έκαναν φωλιές στο χώρο του σχολείου περνώντας από τα κοντινά, ακαθάριστα οικόπεδα», περιγράφει ο κ. Απόστολος Παπαγιαννόπουλος, πρόεδρος του συλλόγου εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Σωκράτης. «Ήρθαν από το δήμο, έβαλαν παγίδες αλλά δεν έγινε συστηματική μυοκτονία. Ποντίκια ψόφησαν μέσα από γυψοσανίδες, σε σωληνώσεις, όπου βρίσκονταν. Το αποτέλεσμα ήταν να μη μπορείς να σταθείς μέσα στο σχολείο από τη μυρωδιά της σήψης. Και αυτό είναι μια κατάσταση που είχε γίνει αντιληπτή από τις αρχές του Οκτωβρίου». Όπως περιγράφει ο ίδιος η κατάσταση σε πολλά σχολεία είναι τέτοια ώστε «να ντρέπεται και η ντροπή» και εξηγεί ότι δεν είναι μόνο κακοσυντηρημένα, αλλά και επικίνδυνα. «Γίνονται μπαλώματα και το πρόβλημα στο δήμο Αχαρνών είναι τεράστιο. Μη βλέπετε μόνο την κατάσταση στις τουαλέτες, πολλές φορές δεν υπάρχει ούτε χαρτί», προσθέτει. Και βέβαια, σε ό,τι αφορά τα ποντίκια, δεν παρηγορεί κανέναν ο ισχυρισμός ότι βρίσκονταν στη στέγη και όχι στις αίθουσες…

Οι τουαλέτες στα σχολικά κτίρια, που τα περισσότερα έχουν χτιστεί πριν από το 1985, αποτελούν πραγματική πληγή. Οι περισσότερες είναι οι λεγόμενες “τούρκικες” που δεν συντηρούνται και τα σημάδια από τη φθορά του χρόνου είναι παντού: σπασμένα πλακάκια, σκουριασμένες σωληνώσεις, αποχέτευση που αναδίδει βρωμιά.

Αυτή την κατάσταση συναντούν, για παράδειγμα, οι μαθητές του ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολης ή του 12ου ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης. Το συγκεκριμένο σχολείο όμως, έχει άλλες δύο «πρωτοτυπίες»: δεν έχει καν προαύλιο, ενώ η αίθουσα γυμναστικής βρίσκεται σε ένα υπόγειο.

Στο 12ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης προαύλιο δεν υπάρχει, ενώ η αίθουσα γυμναστικής βρίσκεται στο υπόγειο

Το σχολείο δεν διαθέτει προαύλιο, παρά μόνο μερικά παγκάκια στον εξωτερικό χώρο

Από καθαρή τύχη δεν τραυματίσθηκαν παιδιά και δάσκαλοι στα Ράλλεια Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία του Πειραιά, όταν πριν από λίγες μέρες, έπεσαν σοβάδες μέσα σε αίθουσα διδασκαλίας.

Τέτοια φαινόμενα είναι σχεδόν καθημερινά: Τυχερά ήταν και τα παιδάκια του 6ου Νηπιαγωγείου Καλαμαριάς που οι σοβάδες έπεσαν πάνω στα θρανία, ευτυχώς σε ώρα που το νηπιαγωγείο δεν λειτουργούσε, αλλιώς τα οικοδομικά υλικά θα έπεφταν στα κεφάλια των νηπίων. Η σχολική μονάδα έκλεισε για τρεις ημέρες.

Στο χώρο του κυλικείου του 4ου Λυκείου Θεσσαλονίκης επίσης έπεσαν σοβάδες την περασμένη Παρασκευή. Πρέπει να σημειωθεί όμως, ότι όταν άρχισαν να δημοσιοποιούνται τέτοιες καταστάσεις, η αντίδραση από τις υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας ήταν να στείλουν στο πειθαρχικό εκπαιδευτικούς που δεν έκρυψαν τα περιστατικά ντροπής. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση του 1ου δημοτικού σχολείου στο Πόρτο Ράφτη, που οι 22 εκπαιδευτικοί του αντιμετωπίζουν πειθαρχικές ευθύνες, επειδή είχαν δημοσιοποιηθεί φωτογραφίες από την πτώση σοβάδων σε αίθουσα. Πολλές φορές, η εντολή να μην τραβήξουν καμία φωτογραφία σε προβληματικές εγκαταστάσεις, δίνεται και στους γονείς. Άλλωστε και στην περίπτωση του 5ου Γυμνασίου Ηλιούπολης, οι εργασίες ξεκίνησαν μετά τη δημοσιοποίηση των φωτογραφιών που έδειχναν τις άθλιες υποδομές. Όπως είπε στο ΘΕΜΑ ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Γονέων Σταμάτης Βαρσάκης, οι εργασίες δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, αφού προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν, αλλά ο δήμος έχει υποσχεθεί ότι θα συνεχιστούν.

Τα υποβαθμισμένα σχολικά κτίρια είναι η μία όψη του νομίσματος, αφού υπάρχουν όμως και περιοχές που ολόκληρες γενιές μαθητών δεν έκαναν ποτέ μάθημα σε κανονικό κτίριο, παρά μόνο σε κοντέινερ. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του 18ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών που εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες λειτουργεί σε προκάτ αίθουσες. «Το σχολείο δεν υπήρξε ποτέ “χτιστό”, από την ημέρα που ιδρύθηκε λειτουργεί σε αίθουσα προκάτ, βαριάς κατασκευής. Οσο αυξανόταν ο αριθμός των μαθητών, απλώς έμπαιναν λυόμενες αίθουσες στο διπλανό οικόπεδο. Είναι ένα από αυτά που λέω “σχολεία εποχιακά”», λέει η εκπαιδευτικός Δέσποινα Χούτα και εξηγεί: «Ιδανικά για φθινόπωρο και άνοιξη, όταν δεν έχουμε πολύ κρύο, όταν δεν βρέχει και όταν δεν χιονίζει. Δεν υπάρχει καν στεγασμένος χώρος για να βγαίνουν τα παιδιά όταν βρέχει. Τρέμουμε μην γλιστρήσουν και μιλάμε βέβαια για σχολεία υποχρηματοδοτούμενα που δεν μπορούν να καλύψουν ακόμη και βασικές ανάγκες».

Το 18ο δημοτικό σχολείο Αχαρνών λειτουργεί σε λυόμενα σχεδόν τρεις δεκαετίες τώρα- ποτέ δεν απέκτησε «χτιστό» σχολείο. Στη φωτογραφία κάτω το προκάτ με τις τουαλέτες που μπάζει νερά από την οροφή:

Σύμφωνα με την κ. Βιολέτα Γαλανοπούλου, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας – η ίδια υπηρετεί σε σχολείο στο κέντρο της Αθήνας- περίπου το 12% των σχολικών τάξεων στεγάζονται σε κοντέινερ. Το πρόβλημα έγινε μεγαλύτερο όταν νομοθετήθηκε η υποχρεωτική δίχρονη προσχολική εκπαίδευση. Ομως, το μέτρο, που καλύπτει τις σύγχρονες εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες, ήρθε να εφαρμοστεί στις ήδη ανεπαρκείς υποδομές. Ετσι, σχολικά προαύλια γέμισαν με κοντέινερ που στεγάζουν παιδάκια τεσσάρων και πέντε ετών, τα οποία για να πάνε στην τουαλέτα διασχίζουν τις αυλές, μπαίνουν στα κτίρια των δημοτικών σχολείων συνοδεία της νηπιαγωγού. Πέρα από τα κοντέινερ, όμως, υπάρχει και η λύση της… πυλωτής: Το 21ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών, όπως εξηγεί στο ΘΕΜΑ, ο κ. Απόστολος Παπαγιαννόπουλος, στεγάζεται ουσιαστικά στην πυλωτή ενός κτιρίου, η οποία έκλεισε με τζαμαρία.

«Τα οκτώ στα δέκα σχολικά κτίρια χρειάζονται παρεμβάσεις», λέει ο πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Νίκος Βουρδουμπάς, στηριζόμενος στα αποτελέσματα πανελλαδικής έρευνας που έκανε η Ομοσπονδία πριν από λίγους μήνες. Η εικόνα που ανέδειξε είναι ιδιαίτερα προβληματική: Κτίρια χτισμένα δεκαετίες πριν, με ανεπαρκείς υποδομές προσβασιμότητας, σοβαρές ελλείψεις στην πυρασφάλεια. Σύμφωνα με την έρευνα της ΔΟΕ μόλις το 18% των δημόσιων σχολικών κτιρίω χαρακτηρίζεται ικανοποιητικό, χωρίς ανάγκη παρεμβάσεων. Το 40% χρειάζεται μερική αναβάθμιση , ενώ ένα στα πέντε σχολεία χρειάζεται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας, άμεσα και ένα στα δέκα σχολικά κτίρια χαρακτηρίζονται ακατάλληλα να συνεχίσουν να λειτουργούν. Μια σημαντική παράμετρος για τις σχολικές υποδομές που προκύπτει είναι αυτή της προσβασιμότητας των χώρων για μαθητές με κινητικές και άλλες δυσκολίες, αφού τα περισσότερα σχολεία δεν διαθέτουν καν τουαλέτες για ΑΜΕΑ και στο ένα τρίτο των σχολείων δεν είναι καν προσβάσιμες οι αίθουσες στους ορόφους.

Οι εκπαιδευτικοί πάντως, ακούνε με δυσπιστία τις εξαγγελίες για το ψηφιακό σχολείο, αφού σε πολλές περιπτώσεις υποχρεώνονται να ζητούν από τους συλλόγους γονέων ή απευθείας από τους γονείς υλικά όπως χαρτί για τα φωτοτυπικά αφού τα χρήματα που διατίθενται δεν επαρκούν για την προμήθεια βασικών αναλώσιμων υλικών, ακόμη και προϊόντων καθαρισμού σε ορισμένες περιπτώσεις. Σύμφωνα με όσα είπε στο συνέδριο της ΚΕΔΕ η υπουργός Παιδείας, πάντως, στα σχολεία έχουν ήδη εγκατασταθεί 36.264 διαδραστικοί πίνακες και προγραμματίζεται η προσθήκη ακόμη 7.900 κατά το σχολικό έτος 2026- 2027. Παράλληλα, προβλέπεται η αναβάθμιση εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών σε 1.500 γυμνάσια με χρηματοδότηση 20 εκατ. Ευρώ, η διάθεση αθλητικού εξοπλισμού σε 4.550 σχολεία και η αξιοποίηση 117.121 σετ ρομποτικής που έχουν παραδοθεί.