Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι Αρχές το πρωί της Πέμπτης, μετά την ολοκλήρωση της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για υπόθεση φερόμενης διασπάθισης κοινοτικών πόρων μέσω της ανταποδοτικής ανακύκλωσης.

Μάλιστα, η επιχείρηση, που πραγματοποιείται από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., έπειτα από εντολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, βρίσκεται αυτή την ώρα σε εξέλιξη και στην όλη διαδικασία συμμετέχουν και έξι εισαγγελείς Πρωτοδικών. Για την υπόθεση έχουν εκδοθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, τέσσερα εντάλματα σύλληψης.

Όπως έχει γίνει γνωστό η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης αφορά σε πιθανές παρατυπίες που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση του έργου, καθώς υπάρχουν ερωτήματα τόσο για το οικονομικό του αντικείμενο όσο και για τις διαδικασίες μέσω των οποίων ανατέθηκε στην εταιρεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες ένα από τα βασικά σημεία της έρευνας αφορά στο τίμημα που καταβλήθηκε για την προμήθεια των λεγόμενων «σπιτιών» ανακύκλωσης. Όπως κατά τις πληροφορίες αναφέρεται σε σχετικό πόρισμα, η δαπάνη ανά εγκατάσταση έφτασε τις 300.000 ευρώ, την ώρα που η αντίστοιχη εμπορική αξία υπολογίζεται στις 66.000 ευρώ.

Παράλληλα, οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο αθέμιτων παρεμβάσεων ή επιρροής, οι οποίες ενδέχεται να συνδέονται με την επιλογή της εταιρείας για την εκτέλεση του έργου.

Να σημειωθεί ότι η υπόθεση δεν προέκυψε πρόσφατα, καθώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε ξεκινήσει από το 2025 να εξετάζει ενδείξεις πιθανής κακοδιαχείρισης ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων. Η έρευνα εντάθηκε τον Ιούλιο του 2026, όταν πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες έρευνες σε Δάφνη, Παλλήνη και Ασπρόπυργο. Οι ενέργειες έγιναν από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, κατόπιν εντολής των Ευρωπαίων εισαγγελέων Ευγενίας Κυβέλου και Ελένης Σίσκου. Οι ελεγκτές αναζήτησαν ηλεκτρονικά αρχεία και στοιχεία που αφορούσαν τις εμπορικές συμφωνίες για την προμήθεια των εγκαταστάσεων, αλλά και τις συμβάσεις της ΤΕΧΑΝ με εταιρείες επικοινωνίας. Στην έρευνα συνέδραμαν τότε πέντε Επιθεωρητές Περιβάλλοντος.