Σε φάση επιτάχυνσης εισέρχεται το πρόγραμμα ερευνών υδρογονανθράκων στις ελληνικές θάλασσες, με τρεις παράλληλες εξελίξεις να διαμορφώνουν το νέο τοπίο. Η Chevron ενεργοποιεί το ερευνητικό της πρόγραμμα νοτίως της Πελοποννήσου, η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) προχωράει στην αξιολόγηση προσφορών για νέες σεισμικές έρευνες στη Δυτική και Νότια Ελλάδα, ενώ η Energean προετοιμάζει την πρώτη ερευνητική γεώτρηση σε βαθιά νερά του Ιονίου για τον Απρίλιο του 2027.

Με τρία πλοία και ορίζοντα ολοκλήρωσης την 31η Ιανουαρίου 2027, η Chevron, σε διάστημα μόλις οκτώ μηνών από την κύρωση των συμβάσεων παραχώρησης από τη Βουλή, περνάει στην επιχειρησιακή υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδιασμού για την αναζήτηση υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τη HELLENiQ ENERGY. Σύμφωνα με επείγον έγγραφο του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με ημερομηνία 17 Νοεμβρίου, οι γεωφυσικές έρευνες στις παραχωρήσεις «Α2, νοτίως Πελοποννήσου» και «Νότια της Πελοποννήσου» προγραμματίζεται να ξεκινήσουν στις 20 Νοεμβρίου.

Τη συλλογή των σεισμικών δεδομένων αναλαμβάνει η νορβηγική TGS, με τη συμμετοχή των πλοίων Ramform Tethys, Thor Freyja και EDT Niovi. Το επείγον έγγραφο του Λιμενικού αφορά τη χορήγηση εξαίρεσης στα τρία πλοία υπό ξένη σημαία για την εκτέλεση των εργασιών. Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας, οι συνολικές περιοχές ελιγμών βρίσκονται κυρίως εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων, ενώ περίπου το 10,5% εκτείνεται εντός αυτών.

Η έναρξη των εργασιών νοτίως της Πελοποννήσου αποκτά ευρύτερη σημασία, καθώς σηματοδοτεί την ενεργοποίηση ενός επενδυτικού σχεδιασμού που εκτείνεται μέχρι τη θαλάσσια περιοχή νοτίως της Κρήτης, όπου οι επόμενες ερευνητικές κινήσεις θα εξαρτηθούν από τον προγραμματισμό της κοινοπραξίας. Η αμερικανική εταιρεία έχει αναλάβει από κοινού με την HELLENiQ ENERGY και τις θαλάσσιες παραχωρήσεις «Νότια της Κρήτης 1» και «Νότια της Κρήτης 2».

Στο μεταξύ, σήμερα συνεδριάζει η επιτροπή αξιολόγησης που έχει συστήσει η ΕΔΕΥΕΠ για την αποσφράγιση των τριών προσφορών που υποβλήθηκαν στον διαγωνισμό πρόσκτησης και επεξεργασίας σεισμικών δεδομένων στη Δυτική και Νότια Ελλάδα. Στόχος είναι η ταχεία ανάδειξη αναδόχων και η έναρξη νέων εργασιών στις αρχές του 2027. Μεταξύ των πιθανών υποψηφίων περιλαμβάνεται η PGS Exploration (Ηνωμένο Βασίλειο), που έχει ενσωματωθεί στην TGS, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί επισήμως η σύνθεση των συμμετοχών. Ο διαγωνισμός βασίζεται στο μοντέλο multi-client, με τις εταιρείες να χρηματοδοτούν τις έρευνες με ίδια κεφάλαια, αναλαμβάνοντας πλήρως το επιχειρηματικό ρίσκο. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας ερευνών θα τεστάρει τα αντανακλαστικά της διεθνούς αγοράς και εάν υπάρξει ενδιαφέρον θα ανοίξει νέος κύκλος παραχωρήσεων στις συγκεκριμένες περιοχές.

Το τρίτο μέτωπο αφορά το Block 2 στο Βορειοδυτικό Ιόνιο, όπου η Energean ως διαχειριστής (operator) της κοινοπραξίας με την ExxonMobil και την HELLENiQ ENERGY προγραμματίζει ερευνητική γεώτρηση τον Απρίλιο του 2027.

Oι εργασίες, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Energean Mαθιό Ρήγα, θα διαρκέσουν 60-70 ημέρες, που σημαίνει ότι μέσα στο δίμηνο Ιουνίου – Ιουλίου θα έχει διαμορφωθεί μια πρώτη εικόνα για το τι πράγματι κρύβει ο γεωλογικός στόχος «Ασωπός 1». Οι εκτιμήσεις για το δυνητικό δυναμικό φτάνουν στα 10 τρισ. κυβικά πόδια φυσικού αερίου, δηλαδή περισσότερα από 280 δισ. κυβικά μέτρα, έναντι ετήσιας ελληνικής κατανάλωσης περίπου 6 δισ. κυβικών μέτρων. Μια επιτυχής ανακάλυψη αυτού του μεγέθους, σύμφωνα με τον κ. Μαθιό, θα μπορούσε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ενεργειακή ανεξαρτησία της Ελλάδας σε φυσικό αέριο, υπό την προϋπόθεση ότι θα ακολουθήσει η εμπορική ανάπτυξη του κοιτάσματος. Η ανάπτυξη του κοιτάσματος σε περίπτωση εντοπισμού θα προχωρήσει με διαχειριστή την ExxonMobil.