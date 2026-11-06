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    ΕΛΛΑΔΑ

    Γιώργος Χότζογλου: Νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας – Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

    Ολοκληρώθηκαν οι αρχαιρεσίες και η συγκρότηση της νέας διοίκησης της ΕΕΚΕ – Στο επίκεντρο η προστασία των καταναλωτών, οι προκλήσεις της αγοράς και η ενίσχυση της συλλογικής εκπροσώπησης.
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    Νέο πρόεδρο απέκτησε η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ), μετά την ολοκλήρωση των πρόσφατων εκλογικών διαδικασιών και τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

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    Στη θέση του προέδρου εξελέγη ο Γιώργος Χότζογλου, ο οποίος αναλαμβάνει τη διοίκηση της οργάνωσης σε μια περίοδο όπου η ακρίβεια και η προστασία των οικονομικών δικαιωμάτων των πολιτών βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

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    Η νέα σύνθεση ανακοινώθηκε στις 5 Νοεμβρίου, ενώ σχετικές δημοσιεύσεις συνεχίζονται σήμερα, Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026.

    ΜΗΛΟ

    Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου

    Πρόεδρος αναλαμβάνει ο Γιώργος Χότζογλου και αντιπρόεδρος ο Απόστολος Ραυτόπουλος.

    ΧΡΥΣΟΣ

    Γενικός γραμματέας εξελέγη ο Ιωάννης Βασιλόπουλος και αναπληρώτρια γενική γραμματέας η Ιωάννα Καρανδινάκη.

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    Καθήκοντα ταμία αναλαμβάνει ο Εμμανουήλ Μπεμπένης και αναπληρωτή ταμία ο Νεκτάριος Αλεξάκης.

    Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι Ιωάννης Μπουλέρος, Γεώργιος Κουτρουφίνης, Βασίλειος Ζαβογιάννης, Χρήστος Κολυβάς και Λαμπρινή Σταύρου.

    Προτεραιότητα τα δικαιώματα των καταναλωτών

    Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης, η νέα διοίκηση επιδιώκει να συνεχίσει τις παρεμβάσεις για την προάσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών.

    Στους βασικούς προσανατολισμούς περιλαμβάνονται η αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων στην αγορά, η ενημέρωση των πολιτών και η ενίσχυση της συλλογικής δράσης.

    Η οργάνωση υπογραμμίζει την ανάγκη για ενεργό συμμετοχή των καταναλωτών στις πρωτοβουλίες της.

    Η σημασία της καταναλωτικής εκπροσώπησης

    Οι οργανώσεις καταναλωτών παρεμβαίνουν σε ζητήματα που αφορούν καθημερινές οικονομικές συναλλαγές, συμβάσεις, υπηρεσίες και εμπορικές πρακτικές.

    Η δράση τους συνδέεται με την ενημέρωση των πολιτών και την ανάδειξη προβλημάτων που μπορεί να προκύπτουν στην αγορά.

    Σε μια περίοδο αυξημένων οικονομικών πιέσεων, η πρόσβαση σε αξιόπιστη πληροφόρηση για τα καταναλωτικά δικαιώματα έχει ιδιαίτερη σημασία.

    Το επόμενο διάστημα

    Η νέα διοίκηση καλείται να προσδιορίσει τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις και τις πρωτοβουλίες της για την επόμενη περίοδο.

    Μεταξύ των προτεραιοτήτων που τίθενται είναι η ενίσχυση της παρουσίας της ΕΕΚΕ στον δημόσιο διάλογο και η μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στο καταναλωτικό κίνημα.

    Η ανακοίνωση της νέας διοικητικής σύνθεσης σηματοδοτεί την έναρξη της νέας θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

    Yiannis

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