Γιώργος Χότζογλου: Νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας – Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Νέο πρόεδρο απέκτησε η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ), μετά την ολοκλήρωση των πρόσφατων εκλογικών διαδικασιών και τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Στη θέση του προέδρου εξελέγη ο Γιώργος Χότζογλου, ο οποίος αναλαμβάνει τη διοίκηση της οργάνωσης σε μια περίοδο όπου η ακρίβεια και η προστασία των οικονομικών δικαιωμάτων των πολιτών βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

Η νέα σύνθεση ανακοινώθηκε στις 5 Νοεμβρίου, ενώ σχετικές δημοσιεύσεις συνεχίζονται σήμερα, Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026.

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Πρόεδρος αναλαμβάνει ο Γιώργος Χότζογλου και αντιπρόεδρος ο Απόστολος Ραυτόπουλος.

Γενικός γραμματέας εξελέγη ο Ιωάννης Βασιλόπουλος και αναπληρώτρια γενική γραμματέας η Ιωάννα Καρανδινάκη.

Καθήκοντα ταμία αναλαμβάνει ο Εμμανουήλ Μπεμπένης και αναπληρωτή ταμία ο Νεκτάριος Αλεξάκης.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι Ιωάννης Μπουλέρος, Γεώργιος Κουτρουφίνης, Βασίλειος Ζαβογιάννης, Χρήστος Κολυβάς και Λαμπρινή Σταύρου.

Προτεραιότητα τα δικαιώματα των καταναλωτών

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης, η νέα διοίκηση επιδιώκει να συνεχίσει τις παρεμβάσεις για την προάσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών.

Στους βασικούς προσανατολισμούς περιλαμβάνονται η αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων στην αγορά, η ενημέρωση των πολιτών και η ενίσχυση της συλλογικής δράσης.

Η οργάνωση υπογραμμίζει την ανάγκη για ενεργό συμμετοχή των καταναλωτών στις πρωτοβουλίες της.

Η σημασία της καταναλωτικής εκπροσώπησης

Οι οργανώσεις καταναλωτών παρεμβαίνουν σε ζητήματα που αφορούν καθημερινές οικονομικές συναλλαγές, συμβάσεις, υπηρεσίες και εμπορικές πρακτικές.

Η δράση τους συνδέεται με την ενημέρωση των πολιτών και την ανάδειξη προβλημάτων που μπορεί να προκύπτουν στην αγορά.

Σε μια περίοδο αυξημένων οικονομικών πιέσεων, η πρόσβαση σε αξιόπιστη πληροφόρηση για τα καταναλωτικά δικαιώματα έχει ιδιαίτερη σημασία.

Το επόμενο διάστημα

Η νέα διοίκηση καλείται να προσδιορίσει τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις και τις πρωτοβουλίες της για την επόμενη περίοδο.

Μεταξύ των προτεραιοτήτων που τίθενται είναι η ενίσχυση της παρουσίας της ΕΕΚΕ στον δημόσιο διάλογο και η μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στο καταναλωτικό κίνημα.

Η ανακοίνωση της νέας διοικητικής σύνθεσης σηματοδοτεί την έναρξη της νέας θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.