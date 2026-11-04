Πέντε νέα ψηφιακά έργα αλλάζουν το Δημόσιο – Συστήματα για φυσικές καταστροφές, παραβάσεις ΚΟΚ και νέα «Διαύγεια»

Πέντε σημαντικές ψηφιακές παρεμβάσεις προγραμματίζει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, με στόχο τον εκσυγχρονισμό λειτουργιών του Δημοσίου και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών.

Οι παρεμβάσεις αφορούν την Πολιτική Προστασία, τις τηλεπικοινωνίες κρίσιμων υπηρεσιών, την οδική ασφάλεια, το Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα και τη λειτουργία της «Διαύγειας».

Τα χρονοδιαγράμματα εκτείνονται από τον Νοέμβριο του 2026 έως τον Μάιο του 2027.

Ψηφιακή καταγραφή ζημιών από φυσικές καταστροφές

Το πρώτο έργο αφορά τη δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος για την καταγραφή και διαχείριση ζημιών που προκαλούνται από φυσικά φαινόμενα.

Το σύστημα Digispect σχεδιάζεται να υποστηρίζει τις αυτοψίες και τη συγκέντρωση στοιχείων για πληγείσες ιδιοκτησίες μέσα από ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται 43 διασυνδέσεις με υπηρεσίες και μητρώα του Δημοσίου, μεταξύ των οποίων η ΑΑΔΕ και το Κτηματολόγιο.

Στόχος είναι να περιοριστεί η ανάγκη επανειλημμένης υποβολής εγγράφων και να διευκολυνθεί η παρακολούθηση της πορείας κάθε υπόθεσης.

Η παραγωγική λειτουργία του συστήματος προγραμματίζεται για τον Ιανουάριο του 2027.

Hellas Space 2.0 – Νέα φάση του διαστημικού προγράμματος

Το δεύτερο έργο αφορά τη νέα φάση του Εθνικού Διαστημικού Προγράμματος, με την ονομασία Hellas Space 2.0.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 350 εκατομμύρια ευρώ.

Η υλοποίηση σχεδιάζεται σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος και το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος.

Μεταξύ των στόχων περιλαμβάνονται η παρατήρηση της Γης, η αξιοποίηση δορυφορικών δεδομένων και η ανάπτυξη ασφαλών υποδομών επικοινωνίας.

Οι πρώτες σχετικές συμβάσεις αναμένεται να υπογραφούν τον Μάρτιο του 2027.

Εθνικό δίκτυο κρίσιμων επικοινωνιών

Η τρίτη παρέμβαση αφορά τη δημιουργία νέου Εθνικού Δικτύου Κρίσιμων Ασύρματων Επικοινωνιών.

Το έργο, με προϋπολογισμό 90 εκατομμυρίων ευρώ, σχεδιάζεται να υποστηρίζει τις επιχειρησιακές ανάγκες υπηρεσιών όπως η Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα.

Στόχος είναι η ασφαλής επικοινωνία των στελεχών σε επιχειρήσεις που απαιτούν αυξημένη διαθεσιμότητα και συντονισμό.

Ο διαγωνισμός προγραμματίζεται να δημοσιευθεί τον Νοέμβριο του 2026, ενώ η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών τοποθετείται χρονικά στον Μάρτιο του 2027.

Ψηφιακή διαχείριση παραβάσεων του ΚΟΚ

Το τέταρτο έργο αφορά την ηλεκτρονική διαχείριση παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Η παρέμβαση αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας καταγραφής, διαχείρισης και διεκπεραίωσης των παραβάσεων.

Η εφαρμογή του συστήματος θα εξαρτηθεί από την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων τεχνικών και διοικητικών σταδίων.

Δεν σημαίνει ότι όλες οι προβλεπόμενες ψηφιακές λειτουργίες χρησιμοποιούνται ήδη από σήμερα.

Νέα «Διαύγεια» για τη δημόσια διοίκηση

Το πέμπτο έργο αφορά την αναβάθμιση της πλατφόρμας «Διαύγεια», μέσω της οποίας δημοσιεύονται αποφάσεις φορέων του Δημοσίου.

Ο στόχος είναι η βελτίωση της λειτουργικότητας, της αναζήτησης και της πρόσβασης στην πληροφορία.

Η αναβάθμιση της πλατφόρμας συνδέεται με τη διαφάνεια και τη δυνατότητα παρακολούθησης των διοικητικών αποφάσεων από τους πολίτες.

Τι σημαίνει για την Κρήτη

Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την Κρήτη.

Η ψηφιακή καταγραφή ζημιών μπορεί να επηρεάσει τη διαχείριση υποθέσεων μετά από έντονες βροχοπτώσεις και άλλες φυσικές καταστροφές.

Αντίστοιχα, οι υποδομές κρίσιμων επικοινωνιών σχετίζονται με επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, ενώ το ψηφιακό σύστημα διαχείρισης παραβάσεων αφορά ευρύτερα την οδική ασφάλεια.

Το ζητούμενο είναι πλέον η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και η μετατροπή του σχεδιασμού σε πραγματικά λειτουργικές υπηρεσίες.