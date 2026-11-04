Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα ΚΚΕ: Ερώτηση για τις απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων στην Ιεράπετρα

Σε απάνθρωπες συνθήκες διαμένουν το τελευταίο διάστημα ξεριζωμένοι πρόσφυγες και μετανάστες που φτάνουν στην ανατολική Κρήτη, ιδιαίτερα στην Ιεράπετρα και στον χώρο της «ΑΓΡΕΞ», όπως αναδεικνύει η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ με ερώτηση που κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του Κόμματος, Κώστας Παπαδάκης.

Σε έναν εντελώς ακατάλληλο χώρο, στοιβάζονται εκατοντάδες άνθρωποι σε άθλιες συνθήκες, σε σκηνές κάτω από απορριμματοφόρα, εκτεθειμένοι στη βροχή και το κρύο, τις ασθένειες, χωρίς στοιχειώδη υγειονομική φροντίδα και περίθαλψη.

Κυβέρνηση, ΕΕ και τοπική διοίκηση έχουν μεγάλες ευθύνες για αυτήν την απαράδεκτη κατάσταση, με τις ασταμάτητες «ροές» να αποτελούν μία ακόμα όψη των συνεπειών των ιμπεριαλιστικών πολέμων, των ανταγωνισμών, αλλά και της εμπλοκής της Ελλάδας και της ΕΕ σε αυτούς. Αποδεικνύεται ότι τα παζάρια με τους φύλαρχους από τη Λιβύη, η ιμπεριαλιστική επιχείρηση της ΕΕ Irini με παροχή εξοπλισμού και χρηματοδότησης για την καταστολή και τον εγκλωβισμό των ξεριζωμένων που βρίσκονται συγκεντρωμένοι εκεί με την επίκληση της καταπολέμησης των διακινητών, στην πραγματικότητα οξύνουν το πρόβλημα.

Τα νέα μέτρα καταστολής που προετοιμάζονται από ΕΕ και κυβερνήσεις – με την κυβέρνηση της ΝΔ να πρωτοστατεί – για αναστολή ασύλου, ενίσχυση του κατασταλτικού μηχανισμού της Frontex, δημιουργία σύγχρονων στρατοπέδων συγκέντρωσης – κόμβων επιστροφής κ.α. δεν πρόκειται να εξαφανίσουν το φαινόμενο, αποτελούν μόνο ακόμα έναν κρίκο στη βαρβαρότητα. Τροφοδοτούν στην πραγματικότητα τα κυκλώματα των διακινητών, καθώς αυτά δρουν ακριβώς στο έδαφος της πολιτικής της στρόφιγγας που ανοιγοκλείνει για τα συμφέροντα του κεφαλαίου.

Απέναντι σε αυτή τη σύγχρονη βαρβαρότητα, απάντηση δίνει η αλληλεγγύη που εκφράζεται στους ξεριζωμένους από τους κατοίκους της περιοχής και όλης της Κρήτης. Είναι επιτακτική η ανάγκη πρόσφυγες και μετανάστες να μεταφερθούν άμεσα σε αξιοπρεπείς προσωρινούς χώρους ανοιχτής φιλοξενίας, όχι στον παντελώς ακατάλληλο χώρο στους Αθανάτους στο Ηράκλειο. Η μεταφορά τους στις κλειστές υπερδομές – φυλακές ΝΑΤΟϊκού τύπου στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου ανακυκλώνει το πρόβλημα, επιβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε αποθήκη ανθρώπινων ψυχών στο πλαίσιο του αντιδραστικού ευρωενωσιακού πλαισίου για τις πρώτες χώρες υποδοχής.

Να μη δημιουργηθεί καμία κλειστή δομή – φυλακή, στην Κρήτη ή οπουδήποτε αλλού στην ενδοχώρα, κόντρα στην πολιτική εγκλωβισμού και καταστολής του Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου της ΕΕ που στηρίζει η κυβέρνηση της ΝΔ και τα κόμματα της «βολικής αντιπολίτευσης». Εφαρμογή της Συνθήκης της Γενεύης και απόδοση ασύλου σε όλους τους πρόσφυγες από χώρες ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων και πολέμων, να μπορούν να πάνε στις χώρες του πραγματικού προορισμού τους.

Με βάση τα παραπάνω ο ευρωβουλευτής του Κόμματος υπέβαλε τα εξής ερωτήματα:

«Ερωτάται η Επιτροπή, πώς τοποθετείται:

Για την άμεση μεταφορά των αιτούντων άσυλο από τον παντελώς ακατάλληλο χώρο στον οποίο στοιβάζονται στην Ιεράπετρα Κρήτης και τους Αθανάτους στο νομό Ηρακλείου, σε κατάλληλα εξοπλισμένους προσωρινούς, ανοιχτούς χώρους φιλοξενίας με αποκλειστική κρατική χρηματοδότηση και ευθύνη;

Για πλήρη εφαρμογή της Συνθήκης της Γενεύης για το δικαίωμα στο άσυλο, ενάντια στις κατευθύνσεις του Συμφώνου της ΕΕ για τη μετανάστευση και το άσυλο, με φαστ τρακ απορρίψεις αιτήσεων χωρίς εξατομικευμένη εξέταση;

Για μετάβαση των προσφύγων στις χώρες του πραγματικού προορισμού τους και να μην εγκλωβίζονται σε κλειστές δομές φυλακές, να μην μετατρέπεται η Ελλάδα σε αποθήκη ψυχών;».