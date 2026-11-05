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    ΕΛΛΑΔΑ

    Απειλή για βόμβα σε αεροσκάφος της Aegean

    1 Min Read
    aegean airlines
    NOVA
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    Ανακοίνωση για τις απειλές για βόμβα σε δύο αεροσκάφη της εν ώρα πτήσης εξέδωσε η αεροπορική εταιρεία Aegean Airlines.

    Gregorys

    Όπως αναφέρεται, έπειτα από ελέγχους διαπιστώθηκε πως και οι δύο απειλές ήταν αβάσιμες, ενώ τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας.

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    Σημειώνεται πως η μία πτήση αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό το Μιλάνο, η οποία ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Η δεύτερη πτήση αναχώρησε από την Αθήνα με προορισμό της Βιέννη.

    ΜΗΛΟ

    Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση της AEGEAN:

    ΧΡΥΣΟΣ

    Η AEGEAN επιβεβαιώνει ότι σήμερα, 5 Νοεμβρίου, ενημερώθηκε για απειλή βόμβας στις πτήσεις Α3552 από Θεσσαλονίκη προς Μιλάνο και Α3860 από Αθήνα προς Βιέννη.

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    Σε άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές, εφαρμόστηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και κατόπιν της ολοκλήρωσης των διαδικασιών και της επιβεβαίωσης ότι η απειλή ήταν αβάσιμη, οι πτήσεις αναχώρησαν από τα παραπάνω αεροδρόμια. Η ασφάλεια των επιβατών και των πληρωμάτων μας αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας.

    Yiannis

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