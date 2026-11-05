Απειλή για βόμβα σε αεροσκάφος της Aegean

Ανακοίνωση για τις απειλές για βόμβα σε δύο αεροσκάφη της εν ώρα πτήσης εξέδωσε η αεροπορική εταιρεία Aegean Airlines.

Όπως αναφέρεται, έπειτα από ελέγχους διαπιστώθηκε πως και οι δύο απειλές ήταν αβάσιμες, ενώ τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Σημειώνεται πως η μία πτήση αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό το Μιλάνο, η οποία ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Η δεύτερη πτήση αναχώρησε από την Αθήνα με προορισμό της Βιέννη.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση της AEGEAN:

Η AEGEAN επιβεβαιώνει ότι σήμερα, 5 Νοεμβρίου, ενημερώθηκε για απειλή βόμβας στις πτήσεις Α3552 από Θεσσαλονίκη προς Μιλάνο και Α3860 από Αθήνα προς Βιέννη.

Σε άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές, εφαρμόστηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και κατόπιν της ολοκλήρωσης των διαδικασιών και της επιβεβαίωσης ότι η απειλή ήταν αβάσιμη, οι πτήσεις αναχώρησαν από τα παραπάνω αεροδρόμια. Η ασφάλεια των επιβατών και των πληρωμάτων μας αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας.